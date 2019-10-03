حقوق الإنسان: فحص هواتف المواطنين مخالف للقانون

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

هاتف - صورة أرشيفية

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يقدر الوضع الخطير الذي تتعرض له البلاد جراء حرب الإرهاب التي فرضت على مصر، مستعرضا عددا من الملاحظات التي شهدتها الأحداث الأخيرة، ومنتقدا تعرض مواطنين لإجراءات أمنية تعسفية، مؤكدا أن الأعضاء تطرقوا خلال الاجتماع للأحداث الأخيرة وتعرض مواطنين لإجراءات أمنية تعسفية، وتوقفوا في مداخلاتهم أمام التوسع غير المبرر في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين من دون مسوغ قانوني، ومن دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم.

وأوضح المجلس، في بيان له، اليوم الخميس، أن الأمر يمثل عدوانا على الحقوق التي كفلها الدستور ونص عليها القانون، مشيرا إلى أن الظاهرة الثانية تمثلت في توقيف المواطنين في أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها، بما يخالف نصوص عديدة في الدستور تضفي حماية على حرمة