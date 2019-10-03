هل تمنع الحكومة ترخيص السيارات المنتجة منذ 10 سنوات؟

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة - صورة أرشيفية

أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، عن وجود تعاون بين الوزارة والبنك الدولي في قضايا تغير المناخ وتلوث الهواء على مدار العامين الماضيين، موضحة أن مشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة، يهدف للحد من تلوث الهواء في محافظات القاهرة الكبرى من خلال عدد من الإجراءات على المستويات المؤسسية من تعديل للتشريعات وتحديث للبناء المؤسسي، مضيفة أن وزارة البيئة تعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية لإصدار تشريع وقانون بمنع ترخيص السيارات المتهالكة الملوثة للبيئة التى مر على إنتاجها أكثر من 10 سنوات.

وتابعت فؤاد أنه وبمساعدة من برامج التعاون مع البنك الدولى يمكن تدشين مشروع لإحلالها بسيارت حديثة بقروض ميسرة لأصحابها، بعد نجاح الفكرة سابقا عند تطبيقها على التاكسي، جاء ذلك خلال لقاءها مع بعثة البنك الدولي المعنية بمشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة، برئاسة مارينا ويس المدير الإقليمى للبنك