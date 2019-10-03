سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هل تمنع الحكومة ترخيص السيارات المنتجة منذ 10 سنوات؟

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة - صورة أرشيفية
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة - صورة أرشيفية
أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، عن وجود تعاون بين الوزارة والبنك الدولي في قضايا تغير المناخ وتلوث الهواء على مدار العامين الماضيين، موضحة أن مشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة، يهدف للحد من تلوث الهواء في محافظات القاهرة الكبرى من خلال عدد من الإجراءات على المستويات المؤسسية من تعديل للتشريعات وتحديث للبناء المؤسسي، مضيفة أن وزارة البيئة تعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية لإصدار تشريع وقانون بمنع ترخيص السيارات المتهالكة الملوثة للبيئة التى مر على إنتاجها أكثر من 10 سنوات.
وتابعت فؤاد أنه وبمساعدة من برامج التعاون مع البنك الدولى يمكن تدشين مشروع لإحلالها بسيارت حديثة بقروض ميسرة لأصحابها، بعد نجاح الفكرة سابقا عند تطبيقها على التاكسي، جاء ذلك خلال لقاءها مع بعثة البنك الدولي المعنية بمشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة، برئاسة مارينا ويس المدير الإقليمى للبنك
اقرأ المزيد
مصطفى-مدبولى

مدبولي: الاقتصاد أبدى صلابة في ظل التحديات العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الاقتصاد المصري أبدي صلابة في خلال الفترة الماضية في ظل التحديات العالمية، التي تواجه كافة الاقتصاديات العالمية، والتي شجعت واعطت ثقة للاستثمار المحلي والأجنبي للتوسع في المرحلة المقبلة في مصر، موضحا الحرص علي تشجيع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي والتشرف بوجوده في مصر من الدول الشقيقة، خاصة أن مصر بها مجالات كثيرة ونسب النمو الاقتصادي تعد من الأعلى على مستوى العالم إضافة لعائدات الاستثمار الأعلى على مستوى العالم.
سلاح - تسلح - أسلحة (2)

معرض أثري للأسلحة المصرية بمناسبة نصر 6 أكتوبر

انطلقت فعاليات المعرض الأثري المؤقت (خلي السلاح صاحي) في سراي الإقامة بمتحف قصر محمد علي في المنيل، اليوم الخميس، والذي يضم 20 قطعة أثرية تضم الأسلحة المصرية على مر العصور، احتفالا بذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة. وقال مدير عام المتحف الأثري ولاء بدوي، في تصريح له، اليوم الخميس: "إن المتحف يضم مجموعة متميزة من الأسلحة الهجومية مثل (السيوف، الخناجر العربية والعثمانية، البلطة)، التي آلت إلى الأمير محمد علي سواء بالشراء أو الإهداء ويرجع تاريخها للقرن الـ18، ويسلط المعرض الضوء على 18 قطعة سلاح منها وبدلتين عسكريتين.
الرئيس-السيسى-يزواالنصب التذكاري للجندي-المجهول بمناسبة احتفالات-عيد تحرير سيناء (4)

السيسي يضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة، اليوم الخميس، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك بمناسبة الذكري الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، إذ وضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهولـ ثم قام وضع إكليلا آخر على قبر الزعيم الراحل أنور السادات، وقرأ الفاتحة على روحه، وصافح عددا من أفراد أسرته، كما صافح عددا من كبار رجال الدولة في مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر والبابا تواضروس، وعددا من كبار قادة القوات المسلحة، وعزفت الموسيقي العسكرية، سلام الشهيد، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.
توقيع بروتوكول التعاون

الوطنية للتدريب توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية العلوم الإدارية

وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أمس، داخل مقر الأكاديمية الوطنية؛ وذلك لحرص كلتا الأكاديميتين على بناء قادة المستقبل وتأهيل خريجي الجامعات المصرية لسوق العمل المحلية والدولية، والإسهام في إكسابهم المهارات والخبرات العملية.
اقرأ المزيد من الأخبار
مصنع-تجميع -السيارات -في -مصر (1)

الحكومة تنفي فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات

نفت مصلحة الضرائب المصرية اليوم، الأربعاء، فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات المستوردة ومحلية الصنع، مشددة على التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها منعًا لنشر الشائعات واللغط، وحفاظا على الصالح العام. وكانت قد تداولت وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي قيام الحكومة بفرض ضرائب جديدة على السيارات، بينما نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، اعتزام الحكومة تنفيذ هذا الشأن. وقال معيط إنه لا نية لفرض أية ضرائب جديدة، ولا زيادة أي رسوم جمركية على السيارات.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

البيئة: حياتنا على الكوكب تعتمد على الاقتصاد الأخضر

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ضرورة التحول الحاسم والمحدد نحو الاقتصاد الأخضر الذي أصبح توجها عالميا ولم يعد مطلبا اختياريا، بل أصبح من الأمور الضرورية والملحة للحد من التدهور البيئي الذي وصل إلى مستويات عالمية غير مسبوقة، قائلة: "إن الجميع مشارك في قضية الاقتصاد الأخضر، فحياتنا على كوكب الأرض معتمدة على تغيير الفكر". جاء ذلك في كلمة ألقتها، اليوم الأحد، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر "التحول نحو الاقتصاد الأخضر"، بحضور رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، ومستشار وزيرة البيئة حسين أباظة، وخبراء للبيئة والتجارة والصناعة.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

بمشاركة البنك الدولي.. برنامج ضخم لمواجهة تلوث الهواء في مصر

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، مع الدكتورة كارين كيمبر المدير العالمي للبيئة بالبنك الدولي، على هامش مشاركتها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، برنامج التعاون المزمع إطلاقه هذا العام للحد من التلوث الهواء وتغير المناخ، واستعرضت فؤاد تفاصيل البرنامج الجديد الذي يعمل على الحد من تلوث الهواء بمصر خاصة محافظة القاهرة لارتفاع الكثافة السكانية بها، وذلك من خلال عدد من الإجراءات على المستويات المؤسسية من تعديل للتشريعات وتحديث للبناء المؤسسي إلى إجراءات تنفيذية تهدف للحد المباشر من التلوث مثل إحلال المواصلات العامة من أتوبيسات وغيرها بمركبات جديدة تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي.
حرائق-الغابات-فى اليونان (1)

10 ملايين طفل في خطر بسبب حرائق «غابات إندونيسيا»

نبهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" اليوم الثلاثاء، إلى أن حرائق الغابات التي تشهدها إندونيسيا، تعرض نحو 10 ملايين طفل لخطر تلوث الهواء، حيث قال العلماء إن الحرائق تسببت في إطلاق كميات هائلة من انبعاثات الغازات الدفيئة. وأفادت اليونيسيف حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، بأن نحو 10 ملايين شخص دون سن 18 عاما، يعيشون في المناطق الأكثر تضررا من الحرائق في جزيرة "سومطرة" وجزء من جزيرة (بورنيو) في إندونيسيا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]