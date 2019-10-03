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الأدوية والكافيين والرياضة| 30 أمرا محيرا خلال الحمل

الحمل هو فترة مثيرة للغاية، ولكن بالنسبة للعديد من النساء يمكن أن يكون شاقا في نفس الوقت، فكل أم تريد أن تفعل ما هو أفضل لطفلها الذي لم يولد بعد، وذلك باتباع الإرشادات
تحرير:فيروز ياسر ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
الحمل
الحمل
مشكلات الحمل تختلف من امرأة لأخرى، وكشف الباحثون عن أكثر 30 أمرًا مربكًا حول الحمل، مثل مقدار الكافيين الآمن، وما إذا كان بإمكانهن ممارسة الرياضة والعلاقة الحميمة، حيث كشف استطلاع شمل 1000 من الأمهات أن 59% شعرن في كثير من الأحيان بالحيرة إزاء ما يمكنهن وما لا يمكنهن فعله أو أكله خلال هذه الفترة. كان هناك ما يقرب من 10 نساء لم يكن على دراية بنوع الأدوية ومسكنات الألم التي يمكن تناولها أثناء الحمل، بينما كانت واحدة من كل 10 غير متأكدات من إمكانية النوم على الظهر، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
تبدأ النساء في التفكير بالطعام والشراب الآمن، وما إذا كانت كل الأجبان آمنة، حتى إن تناول الفول السوداني قد يكون جيدا أو لا، و تشمل الجوانب الأخرى المحيرة للحمل الفيتامينات التي يحتجن إلى استهلاكها أكثر، ومقدار الوزن الذي يجب أن تكتسبنه، وما إذا كان من الآمن الذهاب إلى حوض الاستحمام الساخن أم لا. وقالت
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