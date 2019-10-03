الأدوية والكافيين والرياضة| 30 أمرا محيرا خلال الحمل

الحمل هو فترة مثيرة للغاية، ولكن بالنسبة للعديد من النساء يمكن أن يكون شاقا في نفس الوقت، فكل أم تريد أن تفعل ما هو أفضل لطفلها الذي لم يولد بعد، وذلك باتباع الإرشادات
مشكلات الحمل تختلف من امرأة لأخرى، وكشف الباحثون عن أكثر 30 أمرًا مربكًا حول الحمل، مثل مقدار الكافيين الآمن، وما إذا كان بإمكانهن ممارسة الرياضة والعلاقة الحميمة، حيث كشف استطلاع شمل 1000 من الأمهات أن 59% شعرن في كثير من الأحيان بالحيرة إزاء ما يمكنهن وما لا يمكنهن فعله أو أكله خلال هذه الفترة.
كان هناك ما يقرب من 10 نساء لم يكن على دراية بنوع الأدوية ومسكنات الألم التي يمكن تناولها أثناء الحمل، بينما كانت واحدة من كل 10 غير متأكدات من إمكانية النوم على الظهر، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
تبدأ النساء في التفكير بالطعام والشراب الآمن، وما إذا كانت كل الأجبان آمنة، حتى إن تناول الفول السوداني قد يكون جيدا أو لا، و تشمل الجوانب الأخرى المحيرة للحمل الفيتامينات التي يحتجن إلى استهلاكها أكثر، ومقدار الوزن الذي يجب أن تكتسبنه، وما إذا كان من الآمن الذهاب إلى حوض الاستحمام الساخن أم لا.
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تبدأ النساء في التفكير بالطعام والشراب الآمن، وما إذا كانت كل الأجبان آمنة، حتى إن تناول الفول السوداني قد يكون جيدا أو لا، و تشمل الجوانب الأخرى المحيرة للحمل الفيتامينات التي يحتجن إلى استهلاكها أكثر، ومقدار الوزن الذي يجب أن تكتسبنه، وما إذا كان من الآمن الذهاب إلى حوض الاستحمام الساخن أم لا.
وقالت متحدثة باسم رعاية الحوامل والمسؤولة عن البحث: "الحمل هو فترة مثيرة للغاية، ولكن بالنسبة للعديد من النساء يمكن أن يكون شاقا في نفس الوقت، فكل أم تريد أن تفعل ما هو أفضل لطفلها الذي لم يولد بعد، وذلك باتباع الإرشادات واستهلاك الأطعمة المناسبة، لضمان صحة حملها قدر الإمكان".
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هناك الكثير من المعلومات الموجودة على شبكة الإنترنت وفي الكتب والمجلات، لكن هذا يمكن أن يكون له في بعض الأحيان تأثير عكسي ويجعلك تشعرين بالارتباك، لذا إذا كنتِ في شك فتحدثي إلى الطبيب أو الصيدلي.
وجدت الدراسة التي قام بها الباحثون أنه نتيجة للارتباك أثناء الحمل، شعر 6 من 10 فقط من النساء أنهن مستعدات للحمل، كما تود أكثر من امرأة واحدة من كل 4 نساء أن ترى دليلًا أكثر تحديدًا حول ممارسة الرياضة أثناء الحمل بينما ترغب 37% في الحصول على مزيد من التوجيه حول التغذية.
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وكشفت الدراسة أن 31% من النساء يحتجن إلى مشورة حول المكملات الغذائية التي يمكن تناولها، و16% في حاجة إلى التوجيه حول الرغبة الشديدة في تناول أطعمة غريبة أو حتى منتجات التنظيف.
على الرغم من أن النساء قد يلجأن إلى الكتب والمجلات من أجل الحصول على معلومات مفيدة، ولكن 73% من تلك الكتب تعتقد أن لديها معلومات دقيقة حول الحمل.
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قد تكون تجربة الحمل ليست الأولى لبعض النساء، ولكن لا يشعرن بالاستعداد بشكل أفضل في المرة الثانية أو الثالثة، وذلك لأن بعضهن قلقات من تطبيق المشورة الطبية السابقة.
ومن ناحية أخرى، ظهر خلال الدراسة أن واحدة من كل 10 أمهات فقط لم تكن واثقة من معرفتها بما يجب عليها وما يجب ألا تأكله أثناء الحمل، ولكن الثلث كن يعرفن الفيتامينات والمكملات التي يمكن تناولها، حيث تناول نحو 2 من كل 3 نساء مكملات خلال فترة الحمل، من بينها فيتامين D، وعلى الرغم من ذلك لا يدرك 4 من كل 10 أن هذا الفيتامين مهم خلال الحمل.
وقالت متحدثة باسم "رفاهية المرأة"، وهي مؤسسة خيرية رائدة للأمهات والرضع: "يظهر هذا الاستطلاع أن أقل من نصف النساء الحوامل يتناولن فيتامين D الذي يلعب دورًا مهما في الحمل الصحي، ويشير إلى أنه لا يوجد عدد كاف من الناس يدركون فوائد الفيتامين.
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ووجد البحث أن فوائد فيتامين D تتجاوز صحة العظام وتساعد في الحفاظ على المشيمة تعمل بشكل صحيح أثناء الحمل، ولهذا سيكون على النساء الدراية بكل الأمور المهمة خلال الحمل من أجل صحتهن والحفاظ على الجنين.