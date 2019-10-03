4 مهاجمين على رادار حسام البدري لمعسكر أكتوبر

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

خالد قمر

علمت «التحرير» من مصادر داخل المنتخب الوطني لكرة القدم، أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري، وضع 4 مهاجمين في حساباته خلال معسكر أكتوبر الجاري للاختيار بينهم، فوضع البدري كلا من خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري، وأحمد علي مهاجم بيراميدز، وحسام حسن مهاجم سموحة، وعمرو مرعي مهاجم المقاصة، ضمن اهتماماته خلال الأيام الجارية، ويخوض المنتخب الوطني مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا، يوم 14 من الشهر نفسه، في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تقام بالكاميرون.

وكشفت مصادر داخل المنتخب الوطني لكرة القدم عن ترتيب كباتن منتخب مصر، قبل معسكر أكتوبر الجاري، وعلمت «التحرير» أن ترتيب كباتن المنتخب جاء كالتالي: (أحمد فتحي - عبد الله السعيد - محمد النني - أحمد حجازي - عمر جابر - أحمد الشناوي)، كما علمت «التحرير» أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني

وكشفت مصادر داخل المنتخب الوطني لكرة القدم عن ترتيب كباتن منتخب مصر، قبل معسكر أكتوبر الجاري، وعلمت «التحرير» أن ترتيب كباتن المنتخب جاء كالتالي: (أحمد فتحي - عبد الله السعيد - محمد النني - أحمد حجازي - عمر جابر - أحمد الشناوي)، كما علمت «التحرير» أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، كان يرغب في منح الشارة إلى محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، إلا أن وجود اتجاه قوي لاستبعاده بسبب الإجهاد حال دون ذلك.



وكان حسام البدري قال في تصريحات تليفزيونية: «محمد صلاح يعاني من بعض الإجهاد بسبب ضغط المباريات؛ ولذلك لن يوجد في التوقف المقبل أمام بتسوانا، لكن بداية من تصفيات أمم إفريقيا سيوجد معنا. تحدثت إلى صلاح خلال اليومين الماضيين، وكذلك أحمد حجازي، وجرى تواصل مع محمد النني من خلال الرسائل النصية».

