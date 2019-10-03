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ارتفاع عدد حالات تسمم الفسيخ بالإسكندرية إلى 43 حالة

تحرير:محمد مجلي ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
فسيخ فاسد - صورة أرشيفية
فسيخ فاسد - صورة أرشيفية
أعلن مركز السموم التابع لكلية الطب في جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بتسمم غذائي إلى نحو 43 حالة تسمم استقبلها المركز من 3 محافظات هي "الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ" منذ بدء الأزمة، وقالت الدكتورة مها غانم مدير مركز السموم، إن المركز استقبل اليوم 13 حالة جديدة مصابة بتسمم غذائي نتيجة تناول الفسيخ الفاسد، ليرتفع عدد المصابين الذي استقبلهم المركز منذ 5 أيام إلى 43 حالة لأشخاص تتراوح أعمارهم من سن 3 سنوات إلى 55 عامً لأطفال وفتيات وشباب وسيدات ورجال.
وأضافت مدير المركز، خلال تصريحات صحفية، أنه منذ بدء الأزمة تم إعطاء لمصل المضاد للسموم لنحو 21 حالة من أصل 43 بتكلفة تبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه، تتحملها الدولة فيما لم تستدع باقي الحالات الحصول على جرعة من المصل.وأشارت إلى أنه تم تقديم كافة أوجة الرعاية الصحية والعلاجية لكافة المصابين الذين استقبلهم
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مصطفى-مدبولى

مدبولي: الاقتصاد أبدى صلابة في ظل التحديات العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الاقتصاد المصري أبدي صلابة في خلال الفترة الماضية في ظل التحديات العالمية، التي تواجه كافة الاقتصاديات العالمية، والتي شجعت واعطت ثقة للاستثمار المحلي والأجنبي للتوسع في المرحلة المقبلة في مصر، موضحا الحرص علي تشجيع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي والتشرف بوجوده في مصر من الدول الشقيقة، خاصة أن مصر بها مجالات كثيرة ونسب النمو الاقتصادي تعد من الأعلى على مستوى العالم إضافة لعائدات الاستثمار الأعلى على مستوى العالم.
سلاح - تسلح - أسلحة (2)

معرض أثري للأسلحة المصرية بمناسبة نصر 6 أكتوبر

انطلقت فعاليات المعرض الأثري المؤقت (خلي السلاح صاحي) في سراي الإقامة بمتحف قصر محمد علي في المنيل، اليوم الخميس، والذي يضم 20 قطعة أثرية تضم الأسلحة المصرية على مر العصور، احتفالا بذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة. وقال مدير عام المتحف الأثري ولاء بدوي، في تصريح له، اليوم الخميس: "إن المتحف يضم مجموعة متميزة من الأسلحة الهجومية مثل (السيوف، الخناجر العربية والعثمانية، البلطة)، التي آلت إلى الأمير محمد علي سواء بالشراء أو الإهداء ويرجع تاريخها للقرن الـ18، ويسلط المعرض الضوء على 18 قطعة سلاح منها وبدلتين عسكريتين.
الرئيس-السيسى-يزواالنصب التذكاري للجندي-المجهول بمناسبة احتفالات-عيد تحرير سيناء (4)

السيسي يضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة، اليوم الخميس، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك بمناسبة الذكري الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، إذ وضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهولـ ثم قام وضع إكليلا آخر على قبر الزعيم الراحل أنور السادات، وقرأ الفاتحة على روحه، وصافح عددا من أفراد أسرته، كما صافح عددا من كبار رجال الدولة في مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر والبابا تواضروس، وعددا من كبار قادة القوات المسلحة، وعزفت الموسيقي العسكرية، سلام الشهيد، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.
توقيع بروتوكول التعاون

الوطنية للتدريب توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية العلوم الإدارية

وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أمس، داخل مقر الأكاديمية الوطنية؛ وذلك لحرص كلتا الأكاديميتين على بناء قادة المستقبل وتأهيل خريجي الجامعات المصرية لسوق العمل المحلية والدولية، والإسهام في إكسابهم المهارات والخبرات العملية.
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سمك-وجمبرى (2)

بعد وفاة أول حالة بسبب الفسيخ.. تراجع مبيعات الأسماك بالإسكندرية

البوري الطازة.. البوري المصحصح.. قرب وخد بنص الثمن"، جميعها كانت عبارات رددها تجار الأسماك في الأسواق بمحافظة الإسكندرية ولكنها لم تجدى نفعا ولم تمكنهم من بيعها وظلت الأسماك متراكمة أمامهم على الطاولة الخاصة لعرض سلعهم حيث بات الخوف هو الشعور السائد للسكندريين، وفاة أول حالة من المصابين وارتفاع أعداد الحالات المصابة بالتسمم لنحو 32 حالة خلال 4 أيام فقط، جميعهم مصابين بالتسمم الغذائي نتيجة تناول فسيخ فاسد، وإعلان كلية الطب بجامعة الإسكندرية نفاذ الأمصال المضادة للسموم ما جعل الوضع كارثي قبل أن تتدخل وزارة الصحة لمد مركز السموم بمخزون إضافي.
فسيخ-فاسد

القصة الكاملة للفسيخ الفاسد في الإسكندرية

الإسكندرية بلد البحر المشهورة بوجبات الأسماك، سواء النيلية أو البحرية أو المستخرجة من البحيرات، لكن في هذه الأيام بات تناول الأسماك، خاصة صاحبة الانتشار الأكبر والأكثر مبيعا وهي "البوري والبلطي"، يمثل إشكالية كبرى بعد ظهور أسماك نافقة في محافظة البحيرة أغرقت أسواق الإسكندرية بأسعار مخفضة بصورة مبالغة وواضحة، حيث وصل سعر الكيلو إلى 25 جنيها بعد أن كان 60 جنيها، بينما كشف استقبال مركز السموم بجامعة الإسكندرية عن وجود معاناة كبرى بعد تسمم 21 شخصا، بينهم أطفال.
الفسيخ (1)

تسمم 18 شخصًا لتناولهم فسيخ فاسد بالإسكندرية

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الاسكندرية، إن مركز السموم التابع لكلية الطب وموقعه بمستشفيات جامعة الإسكندرية، استقبل مؤخرا 18 حالة تسمم نتيجة تناول فسيخ فاسد، محذرا من تناول الفسيخ فى هذه الفترة، لاسيما أن الميكروب يعد شديد الخطورة. وأشار الكردي في تصريحات صحفية إلى أن مركز السموم بالجامعة يخدم خمس محافظات وهي "الإسكندرية والبحيرة ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ"، لافتا إلى أن الحالات المصابة التى تم استقبالها من دسوق وإدكو وبرج العرب والإسكندرية.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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