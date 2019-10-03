ارتفاع عدد حالات تسمم الفسيخ بالإسكندرية إلى 43 حالة

تحرير:محمد مجلي ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

فسيخ فاسد - صورة أرشيفية

أعلن مركز السموم التابع لكلية الطب في جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بتسمم غذائي إلى نحو 43 حالة تسمم استقبلها المركز من 3 محافظات هي "الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ" منذ بدء الأزمة، وقالت الدكتورة مها غانم مدير مركز السموم، إن المركز استقبل اليوم 13 حالة جديدة مصابة بتسمم غذائي نتيجة تناول الفسيخ الفاسد، ليرتفع عدد المصابين الذي استقبلهم المركز منذ 5 أيام إلى 43 حالة لأشخاص تتراوح أعمارهم من سن 3 سنوات إلى 55 عامً لأطفال وفتيات وشباب وسيدات ورجال.

وأضافت مدير المركز، خلال تصريحات صحفية، أنه منذ بدء الأزمة تم إعطاء لمصل المضاد للسموم لنحو 21 حالة من أصل 43 بتكلفة تبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه، تتحملها الدولة فيما لم تستدع باقي الحالات الحصول على جرعة من المصل.وأشارت إلى أنه تم تقديم كافة أوجة الرعاية الصحية والعلاجية لكافة المصابين الذين استقبلهم