وزير الداخلية: أمن المواطنين واجب مقدس لا تهاون فيه

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعا مع مساعديه في مقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، وتواصل مع مديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر «فيديو كونفرانس»

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

وزير الداخلية

قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إن تحقيق أمن المواطنين واجب مقدس لا تهاون فيه ولا تساهل، وحماية الشعب المصري ومقدراته أمانة ومسؤولية لن نتخلى عنها، وإن رجال الشرطة لديهم العزم والإصرار على أداء واجبهم؛ ليظلوا عند حد الثقة بهم وولاءً للواجب والوطن ودعمًا لمقومات الاستقرار، وذلك خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع مساعديه بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات في الوزارة، حيث تواصل مع مديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر (فيديو كونفرانس)؛ لمتابعة تنفيذ إستراتيجية العمل الأمني واستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة.

ووجه اللواء محمود توفيق -في بداية الاجتماع- الشكر لرجال الشرطة على النجاحات الأمنية التي تحققت وأداء رسالتهم في حماية أمن واستقرار الوطن، مؤكدًا أن ما لمسه من جد ومثابرة في أداء الواجب يؤكد وعي وإدراك رجال الشرطة بما تفرضه المرحلة من تحديات. واستعرض الأبعاد المختلفة للوضع الأمني، مؤكدًا أهمية