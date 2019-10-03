جريمة

وزير الداخلية: أمن المواطنين واجب مقدس لا تهاون فيه

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعا مع مساعديه في مقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، وتواصل مع مديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر «فيديو كونفرانس»
٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إن تحقيق أمن المواطنين واجب مقدس لا تهاون فيه ولا تساهل، وحماية الشعب المصري ومقدراته أمانة ومسؤولية لن نتخلى عنها، وإن رجال الشرطة لديهم العزم والإصرار على أداء واجبهم؛ ليظلوا عند حد الثقة بهم وولاءً للواجب والوطن ودعمًا لمقومات الاستقرار، وذلك خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع مساعديه بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات في الوزارة، حيث تواصل مع مديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر (فيديو كونفرانس)؛ لمتابعة تنفيذ إستراتيجية العمل الأمني واستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة.
ووجه اللواء محمود توفيق -في بداية الاجتماع- الشكر لرجال الشرطة على النجاحات الأمنية التي تحققت وأداء رسالتهم في حماية أمن واستقرار الوطن، مؤكدًا أن ما لمسه من جد ومثابرة في أداء الواجب يؤكد وعي وإدراك رجال الشرطة بما تفرضه المرحلة من تحديات.  واستعرض الأبعاد المختلفة للوضع الأمني، مؤكدًا أهمية
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الرقابة الإدارية (1)

الرقابة الإدارية تضبط مسؤولين في الدولة بتهمة الرشوة

نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط عدة جرائم متنوعة تورط فيها مسؤولون ببعض الشركات العامة، وموظفون بالجهاز الإداري للدولة، ومنتحلو صفة موظف عمومي، وبعض الأشخاص من أصحاب المهن، وجاءت أبرز جهود الهيئة بضبط 13 قضية جنائية مباشرة، و7 قضايا محولة من خلال المسؤولين بالدولة، وتم من خلالهم عرض 58 متهما على النيابات المختلفة، فضلا عن مواجهة انحراف 80 موظفا عاما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
جثة-فتاة

مأساة طفلة خنقها شقيقها بملاءة سرير في الجيزة

48 ساعة فقط مرت على فاجعة استيقظ عليها أهالي محافظة الجيزة على أثر تداول خبر مقتل ربة منزل وذبح ابنتها وإلقاء طفلها من أعلى سطح العقار سكنها بقرية زاوية أبو مسلم التابعة لمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، والتي عُرفت إعلاميا بـ"مذبحة أبو النمرس" حتى استيقظ قاطنو المحافظة ذاتها على جريمة قتل أكثر قسوة وقعت أحداثها داخل شقة سكنية بشارع المحطة القريب من ميدان الجيزة، صباح اليوم الخميس، عندما عُثر على جثة طفلة مشنوقة، وكشفت التحريات الأولية عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها.
محور-26-يوليو

غلق محور 26 يوليو جزئيا لصيانة الفواصل العرضية

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق محافظة الجيزة عن غلق مطلع محور 26 يوليو القادم من شارع السودان ومنزل المحور المتجه لشارع السودان بشكل جزئي لإصلاح الفاوصل العرضية فى إطار تنفيذ أعمال صيانة وإزالة المعوقات بمختلف الطرق والمحاور المرورية بنطاق المحافظة، وذلك وبالتعاون مع الأجهزة المعنية، وذلك بدءاً من الساعة 12صباح غد الجمعة وحتى الخامسة صباح الأحد المقبل، وكذا الساعة 12 صباح الجمعة الموافق 11 أكتوبر وحتى الخامسة صباح الأحد الموافق 13 أكتوبر الجاري.
قوات-الشرطة (3)

جمعت 43 مليون جنيه.. سقوط مستريحة الاستثمار العقاري بالنزهة

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط إحدى السيدات وزوجها لقيامهما بالاستيلاء على 35 مليون جنيه و500 ألف دولار أمريكي من عدد من المواطنين بغرض توظيفها فى مجال الاستثمار العقاري بالنزهة، وتقدم نحو 12 شخصا ببلاغات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتضررهم من إحدى السيدات، سبق اتهامها فى 15 قضية تبديد وشيكات، وزوجها، مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة في القاهرة، لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بغرض توظيفها.
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طعنات-سكين-جريمة

الدم بقى مياه.. أخ يقتل شقيقه في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز شرطة القنطرة غرب، اليوم الإثنين، من ضبط شخص متهم بقتل شقيقه بمدينة القنطرة غرب، بعد حدوث مشادة كلامية ومشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية داخل منزلهما بمنطقة مساكن الجندي، وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الاسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بقتل شخص شقيقه باستخدام سكين بمدينة القنطرة غرب بعد نشوب مشاجرة بينهما داخل المنزل.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

قيادات الشرطة تصطحب أبناء الشهداء للمدارس بالمحافظات

تقديرا لتضحيات آبائهم، رافق عدد من قيادات وضباط مختلف مديريات الأمن، أبناء الشهداء للمدارس بمختلف المحافظات، ونقلوا خلالها تحيات وتقدير وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لأسر الشهداء وأبنائهم، مؤكدين أن ذكرى آبائهم وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة ومضيئة فى ذاكرة الوطن، وأن تضحيات آبائهم الأبطال تعكس مدى إيمانهم برسالة الأمن، وشعورهم بالمسؤولية تجاه البلاد، وأنها ستظل دوما وساما على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال فى التضحية والبطولة والفداء.
جثة (5)

أب يقطع ابنته بالمنشار: مستحملتش كلام طليقها

لم يحتمل الأب اللوم الذي وجهه له زوج ابنته بعبارة "أنت معرفتش تربي" بعد شهر واحد فقط من زواجها، إذ عادت إلى منزل والدها مطلقة، وهو ما لم يحتمله الأب فدخل معها فى مشادة كلامية شديدة، بسبب سوء سلوكها فخنقها ثم قطع جسدها بالمنشار لأجزاء وألقى بالرأس في صندوق قمامة.. هكذا تمكنت الأجهزة الأمنية من حل لغز العثور على أشلاء ورأس فتاة مجهولة، وبدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثالث المنتزه بورود بلاغ من عامل قمامة، بالعثور على أشلاء ورأس مفصولة عن الجسد بأحد صناديق القمامة.
بانجو (3)

بانجو وخرطوش.. رحلة سقوط «فونيا» في قبضة الشرطة

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، في ضبط عنصر إجرامي لقيامه بالاتجاره في المواد المخدرة، وتوزيعها على عملائه بدائرة مركز بنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. البداية بتلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بضبط "إسلام ع"، شهرته "فونيا"، 27 عاما، عاطل، وبحوزته كيلو جرام من مخدر البانجو، وسلاح نارى بندقية خرطوش، و4 طلقات من ذات العيار، ومبلغ 200 جنيه، وهاتف محمول.
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