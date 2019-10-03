وزير الداخلية: أمن المواطنين واجب مقدس لا تهاون فيه
عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعا مع مساعديه في مقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، وتواصل مع مديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر «فيديو كونفرانس»
٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
وزير الداخلية
قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إن تحقيق أمن المواطنين واجب مقدس لا تهاون فيه ولا تساهل، وحماية الشعب المصري ومقدراته أمانة ومسؤولية لن نتخلى عنها، وإن رجال الشرطة لديهم العزم والإصرار على أداء واجبهم؛ ليظلوا عند حد الثقة بهم وولاءً للواجب والوطن ودعمًا لمقومات الاستقرار، وذلك خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع مساعديه بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات في الوزارة، حيث تواصل مع مديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر (فيديو كونفرانس)؛ لمتابعة تنفيذ إستراتيجية العمل الأمني واستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة.
ووجه اللواء محمود توفيق -في بداية الاجتماع- الشكر لرجال الشرطة على النجاحات الأمنية التي تحققت وأداء رسالتهم في حماية أمن واستقرار الوطن، مؤكدًا أن ما لمسه من جد ومثابرة في أداء الواجب يؤكد وعي وإدراك رجال الشرطة بما تفرضه المرحلة من تحديات.
واستعرض الأبعاد المختلفة للوضع الأمني، مؤكدًا أهمية
ووجه اللواء محمود توفيق -في بداية الاجتماع- الشكر لرجال الشرطة على النجاحات الأمنية التي تحققت وأداء رسالتهم في حماية أمن واستقرار الوطن، مؤكدًا أن ما لمسه من جد ومثابرة في أداء الواجب يؤكد وعي وإدراك رجال الشرطة بما تفرضه المرحلة من تحديات.
واستعرض الأبعاد المختلفة للوضع الأمني، مؤكدًا أهمية استمرار وتفاعل الخطط الأمنية مع ما تفرضه الاعتبارات الداخلية وتفاعلها مع الوضع الإقليمي بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من النجاحات الأمنية التي تحققت، فإن خطر التنظيمات الإرهابية ما زال قائمًا رغم تلقيها عدة ضربات استباقية موجعة.
وأوضح أن الشعب المصري بات واعيًا بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات، رافضًا ما يطلقه المخربون من دعوات، منوهًا بأن تماسك الشعب لحماية وطنه وتوحده خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وشرطته هو ما يجعلنا مستعدين دائمًا لتحمل التضحيات ومجابهة كل التحديات بكل حسم.
وشدد على الاستمرار في تكثيف الجهود في شتى المجالات والمواقع، والتصدي لأي مظهر يشكل خروجًا عن القانون، وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبي الجرائم، ومواصلة الحملات الأمنية المكبرة التي تستهدف التشكيلات العصابية وضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة وتنفيذ الأحكام القضائية.
ووجه وزير الداخلية بمواصلة الحملات التموينية المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق، بالتنسيق والتعاون مع كل الجهات المعنية لحماية جمهور المستهلكين، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة نحو تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، خصوصا محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب استمرار الحملات المرورية على مستوى الجمهورية لتنظيم حركة المرور بكل الطرق والمحاور وإزالة كل المعوقات؛ للتيسير على المواطنين والحد من وقوع الحوادث.
وكلف القيادات الأمنية بضرورة المتابعة الميدانية للقوات لإيجاد الحلول ومواجهة المواقف الطارئة ذات البعد الأمني، والتأكد من جاهزية القوات، وتشديد الإجراءات الأمنية على المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة، مؤكدًا أهمية استمرار تطوير آليات التدريب وبرامجه، والذي يعد أحد أهم المتطلبات الأساسية للارتقاء بمعدلات الأداء.
وأوضح اللواء محمود توفيق أن الوزارة لا تألو جهدًا في توفير كل الإمكانيات اللازمة لتفعيل الأداء الأمني، منوهًا بأن رجال الشرطة مؤتمنون على حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار الصلاحيات التي يخولها القانون، وأن نجاح رجال الشرطة في أداء واجبهم مرتبط بمدى تلاحم وتعاون ومساندة المواطنين لهم.
وحققت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجاحات عدة خلال الفترة الماضية، لعل آخرها مصرع 15 إرهابيا في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، إذ توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحى الحوص بمنطقة العبور بدائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية، وتم التعامل مع تلك المعلومات واستهداف نطاق تمركز هذه العناصر، إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، ما دعا للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مصرع 15 من تلك العناصر.