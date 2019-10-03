وائل جمعة يشيد بأداء الأهلي تحت قيادة فايلر

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

فايلر

أشاد وائل جمعة نجم دفاع فريق الأهلي والمنتخب السابق بأداء الأحمر في الولاية التدريبية الجديدة للسويسري رينيه فايلر، حيث نشر وائل جمعة عبر تويتر إحصائية للأهلى مع فايلر وعلق قائلًا: «الأهلى فى الطريق الصحيح مع فايلر. بالتوفيق فى القادم إن شاء الله». وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره الإنتاج الحربي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري، سجل رمضان صبحي هدف التقدم، ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني، وجونيور أجاي الهدف الثالث، واختتم وليد سليمان رباعية الأحمر.

#الأهلي في الطريق الصحيح مع ريني #فايلر. بالتوفيق في القادم إن شاء الله pic.twitter.com/ho4BIFVrZp — Wael Gomaa (@WaelGomaa) October 3, 2019 ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق أسوان في مباراة الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق 5 من شهر أكتوبر