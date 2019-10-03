رياضة

وائل جمعة يشيد بأداء الأهلي تحت قيادة فايلر

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
فايلر
فايلر
أشاد وائل جمعة نجم دفاع فريق الأهلي والمنتخب السابق بأداء الأحمر في الولاية التدريبية الجديدة للسويسري رينيه فايلر، حيث نشر وائل جمعة عبر تويتر إحصائية للأهلى مع فايلر وعلق قائلًا: «الأهلى فى الطريق الصحيح مع فايلر. بالتوفيق فى القادم إن شاء الله». وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره الإنتاج الحربي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري، سجل رمضان صبحي هدف التقدم، ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني، وجونيور أجاي الهدف الثالث، واختتم وليد سليمان رباعية الأحمر.
#الأهلي في الطريق الصحيح مع ريني #فايلر. بالتوفيق في القادم إن شاء الله pic.twitter.com/ho4BIFVrZp — Wael Gomaa (@WaelGomaa) October 3, 2019 ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق أسوان في مباراة الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق 5 من شهر أكتوبر
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خالد-قمر-الاتحاد

4 مهاجمين على رادار حسام البدري لمعسكر أكتوبر

علمت «التحرير» من مصادر داخل المنتخب الوطني لكرة القدم، أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري، وضع 4 مهاجمين في حساباته خلال معسكر أكتوبر الجاري للاختيار بينهم، فوضع البدري كلا من خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري، وأحمد علي مهاجم بيراميدز، وحسام حسن مهاجم سموحة، وعمرو مرعي مهاجم المقاصة، ضمن اهتماماته خلال الأيام الجارية، ويخوض المنتخب الوطني مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا، يوم 14 من الشهر نفسه، في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تقام بالكاميرون.
مصر-وزيمبابوي (9)

تعرف على ترتيب «كباتن» المنتخب بعد استبعاد صلاح

كشفت مصادر داخل المنتخب الوطني لكرة القدم عن ترتيب كباتن منتخب مصر، قبل معسكر أكتوبر الجاري، والذي يتخلله ودية بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر، وعلمت «التحرير» أن ترتيب كباتن المنتخب جاء كالتالي: (أحمد فتحي - عبد الله السعيد - محمد النني - أحمد حجازي - عمر جابر - أحمد الشناوي)، كما علمت «التحرير» أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، كان يرغب في منح الشارة إلى محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، إلا أن وجود اتجاه قوي لاستبعاده بسبب الإجهاد حال دون ذلك.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

شوبير يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك وجينيراسيون

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) سيصدر قرارا بإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2020، بعدما تعذر إقامتها فى الموعد المحدد لها من قبل، الأحد الماضي، على ملعب برج العرب، إذ أكد "شوبير" خلال برنامجه الإذاعى على راديو "أون سبورت إف إم"، أن معلومة إقامة المباراة حصل عليها من مصدر داخل الاتحاد الإفريقي، على أن يتحدد بناءً على نتيجة مباراة الإياب الفريق المتأهل من الزمالك وجينيراسيون إلى دور المجموعات.
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مختار-مختار

مختار مختار: قدمنا أسوأ مباراة في الدوري

أكد مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي بأن فريقه قدم أسوأ مباراة له أمام الأهلي، والتي خسرها بأربعة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز. وقال مختار في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "قدمنا أسوأ مباراة وتحديدًا في الشوط الأول، وأبلغت ذلك للاعبين بين شوطي المباراة". وأضاف: "لم ينجح اللاعبون في التعامل نفسيًّا مع المباراة، وكنا في بداية الشوط الثاني الأفضل وأتيحت لنا فرصة لإدارك التعادل لكن لم نتمكن من تحقيق ذلك".
رينيه فايلر (4)

فايلر يعدد مكاسب رباعية الأهلي في الإنتاج الحربي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز الفريق الأحمر على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة. وأضاف عقب نهاية المباراة: "سعيد جدا للفريق ونجحنا في تحقيق الفوز وإحراز أربعة أهداف". وتابع: "تسيدنا المباراة في الشوط الأول وكانت لدينا الفرص في إحراز أهداف أخرى بعدما أتيحت لنا فرصتان، وفي الشوط الثاني ومع أول 15 دقيقة كان هناك صعوبة والشناوي نجح في إنقاذ الفريق من هدف محقق". وواصل: "بعد تصدي الشناوي نجحنا في إحراز 3 أهداف أخرى، وكما قلت أنا سعيد جدًّا عقب هذا الفوز الكبير".
رينيه فايلر (8)

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لإسقاط «إنتاج مختار»

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام نظيره الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد الصباحي، ويعاونه الثنائي سمير جمال وأحمد نوفال، بينما سيكون محمد سلامة حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الاهلى- وسموحة (1)

فايلر يدرس الإنتاج بالفيديو وقناع إسباني لمروان محسن

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عصر اليوم الأحد، استعداده لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، ويدرس السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، الفريق العسكري، بمشاهدة فيديو تسجيلي له خلال مواجهته في الأسبوع الأول من المسابقة، أمام نادي مصر، والتي انتهت بفوزه بثلاثية نظيفة، لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الفريقين.
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