سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الوطنية للتدريب توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية العلوم الإدارية

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م
توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون
وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أمس، داخل مقر الأكاديمية الوطنية؛ وذلك لحرص كلتا الأكاديميتين على بناء قادة المستقبل وتأهيل خريجي الجامعات المصرية لسوق العمل المحلية والدولية، والإسهام في إكسابهم المهارات والخبرات العملية.
قامت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية، بتوقيع بروتوكول التعاون الذي يتمثل في توفير خدمات تعليمية وتدريبية متميزة للراغبين في الالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال المهني (MBA)، وبرنامج الدكتوراه المهنية
اقرأ المزيد
مصطفى-مدبولى

مدبولي: الاقتصاد أبدى صلابة في ظل التحديات العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الاقتصاد المصري أبدي صلابة في خلال الفترة الماضية في ظل التحديات العالمية، التي تواجه كافة الاقتصاديات العالمية، والتي شجعت واعطت ثقة للاستثمار المحلي والأجنبي للتوسع في المرحلة المقبلة في مصر، موضحا الحرص علي تشجيع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي والتشرف بوجوده في مصر من الدول الشقيقة، خاصة أن مصر بها مجالات كثيرة ونسب النمو الاقتصادي تعد من الأعلى على مستوى العالم إضافة لعائدات الاستثمار الأعلى على مستوى العالم.
سلاح - تسلح - أسلحة (2)

معرض أثري للأسلحة المصرية بمناسبة نصر 6 أكتوبر

انطلقت فعاليات المعرض الأثري المؤقت (خلي السلاح صاحي) في سراي الإقامة بمتحف قصر محمد علي في المنيل، اليوم الخميس، والذي يضم 20 قطعة أثرية تضم الأسلحة المصرية على مر العصور، احتفالا بذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة. وقال مدير عام المتحف الأثري ولاء بدوي، في تصريح له، اليوم الخميس: "إن المتحف يضم مجموعة متميزة من الأسلحة الهجومية مثل (السيوف، الخناجر العربية والعثمانية، البلطة)، التي آلت إلى الأمير محمد علي سواء بالشراء أو الإهداء ويرجع تاريخها للقرن الـ18، ويسلط المعرض الضوء على 18 قطعة سلاح منها وبدلتين عسكريتين.
الرئيس-السيسى-يزواالنصب التذكاري للجندي-المجهول بمناسبة احتفالات-عيد تحرير سيناء (4)

السيسي يضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة، اليوم الخميس، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك بمناسبة الذكري الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، إذ وضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهولـ ثم قام وضع إكليلا آخر على قبر الزعيم الراحل أنور السادات، وقرأ الفاتحة على روحه، وصافح عددا من أفراد أسرته، كما صافح عددا من كبار رجال الدولة في مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر والبابا تواضروس، وعددا من كبار قادة القوات المسلحة، وعزفت الموسيقي العسكرية، سلام الشهيد، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.
فسيخ-فاسد

ارتفاع عدد حالات تسمم الفسيخ بالإسكندرية إلى 43 حالة

أعلن مركز السموم التابع لكلية الطب في جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بتسمم غذائي إلى نحو 43 حالة تسمم استقبلها المركز من 3 محافظات هي "الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ" منذ بدء الأزمة، وقالت الدكتورة مها غانم مدير مركز السموم، إن المركز استقبل اليوم 13 حالة جديدة مصابة بتسمم غذائي نتيجة تناول الفسيخ الفاسد، ليرتفع عدد المصابين الذي استقبلهم المركز منذ 5 أيام إلى 43 حالة لأشخاص تتراوح أعمارهم من سن 3 سنوات إلى 55 عامً لأطفال وفتيات وشباب وسيدات ورجال.
اقرأ المزيد من الأخبار
المؤتمر-الوطني-للشباب، (6)

بحضور الرئيس.. فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب (بث مباشر)

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة. حضر فعاليات المؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن مشاركة 1600 شاب من مختلف القطاعات في الدولة. ويقوم السيسي خلال جلسة "اسأل الرئيس" بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين والرد على أسئلتهم فى محاولة منه لإثراء وزيادة الوعى العام للمصريين بكل ما يدور فى البلاد.
عبدالفتاح-البرهان

مصادر: السودان يُسلم مصر إرهابيًا مطلوبًا قريبًا

أفادت مصادر متطابقة بأن السودان سوف يرحل أحد القيادات المطلوبة للأمن المصري في القريب العاجل، بحسب "روسيا اليوم". وأكدت المصادر أن المقصود هو القيادي في أنصار الشريعة مدين إبراهيم محمد حسانين الهارب إلى السودان قبل سنوات بعد إدانته في قضية بمحافظه الشرقية تتعلق باغتيال أمناء شرطة والحكم عليه بخمسة عشر عاما.
السيسي

أتوم روس وملف الضبعة على مائدة الرئيس

معايير أمان وسلامة المحطة النووية الجديدة في الضبعة تصدرت اهتمامات الإدارة المصرية حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الاتحادية مع السيد "أليكسي ليخاتشوف" مدير عام شركة "روس أتوم" الروسية، بحضور الدكتور محمد شاكر،وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وعدد من مسؤولي الشركة الروسية.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-ووزير-خارجية-جيبوتي (1)

أمن البحر الأحمر واستقرار القرن الإفريقي.. السيسي يلتقي وزير خارجية جيبوتي

في تواصل مصر مع قضايا وتحديات الدول الإفريقية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي، وذلك بحضور كل من سامح شكري وزير الخارجية، وسفير جيبوتي بالقاهرة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]