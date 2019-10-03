الوطنية للتدريب توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية العلوم الإدارية

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

توقيع بروتوكول تعاون

وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أمس، داخل مقر الأكاديمية الوطنية؛ وذلك لحرص كلتا الأكاديميتين على بناء قادة المستقبل وتأهيل خريجي الجامعات المصرية لسوق العمل المحلية والدولية، والإسهام في إكسابهم المهارات والخبرات العملية.

قامت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية، بتوقيع بروتوكول التعاون الذي يتمثل في توفير خدمات تعليمية وتدريبية متميزة للراغبين في الالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال المهني (MBA)، وبرنامج الدكتوراه المهنية

قامت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية، بتوقيع بروتوكول التعاون الذي يتمثل في توفير خدمات تعليمية وتدريبية متميزة للراغبين في الالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال المهني (MBA)، وبرنامج الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال (DBA)، أو البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية المصرفية بجمهورية مصر العربية.



الجدير بالذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، والتي يشار إليها بالأكاديمية المصرفية، هي إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك التابعة لجامعة الدول العربية، وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة التنسيق العليا لمؤسسات العمل العربي المشترك، وتعد إحدى المؤسسات الرائدة والمتخصصة في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل العلمي.



أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعليم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.



