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قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 680 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
واصلت أسعار الذهب صعودها في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، وذلك نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1502 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 680 جنيهًا. عيار 24: 777 جنيهًا. عيار 18: 583 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5440 جنيها. وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، إذ شهد سعر الأوقية اليوم 3.03 دولار زيادة بنحو 0.2% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1502.48 دولار، بحسب وكالة بلومبيرج. وانخفض
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نجيب-ساويرس .(2)

ساويرس: خفض سعر الفائدة يساعد على دفع الاستثمار بقوة

قال رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس إن الاقتصاد المصرى يتمتع بحالة جيدة وأن انخفاض أسعار الفائدة يساعد على تقديم دفعة قوية للاستثمار، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية فى مصر أصبحت الآن أفضل بكثير مما كانت عليه قبل بضع سنوات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية وقعت الكثير من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من التكتلات الإقليمية، والتي تجعل مصر سوقا ضخمة يتجاوز المليار نسمة مما يشجع الشركات الصينية على تعزيز الاستثمارات بمصر، جاء ذلك في حواه مع وكالة الأنباء الصينية شيخوا.
طارق-عامر (2)

طارق عامر: نتحمل مسؤولية برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل مصر في مصاف الوجهات الاستثمارية عالميا، حيث توصف بـ«درة المستثمر» وذلك على المستوى العالمي، وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده البنك المركزي اليوم الخميس، أن البنك المركزي أعلن تحمله مسؤولية برنامج الإصلاح الاقتصادي بإيجابياته وسلبياته، مشيرا إلى أن البرنامج الإصلاحي أنقذ البلد من السقوط اقتصاديا، مؤكدًا أنه لا يوجد حرب بدون خسائر، وزيادة الأسعار كانت هي الخسائر التي شهدها الإصلاح الاقتصادي، إلا أن المهم هو الانتصار، حيث أصبحت مصر في مكانة اقتصادية عالمية أفضل.
داليا موفق المدير العام للشركة

خزام تطرح أول مشروع عقاري باستثمارات 1.25 مليار جنيه

أعلنت شركة خُزام للتطوير العقاري تدشين أول مشروعاتها في السوق المصرية من خلال كومباوند Go Heliopolis المقام بضاحية مصر الجديدة، والذي يعد نقلة حضارية جديدة في مجال التطوير العقاري والمخطط أن تصل تكلفته إلى 1.250 مليار جنيه، والذي يأتي انطلاقا من تاريخها الطويل الذي يزيد على نصف قرن في مجال الأعمال والبيزنس. جاء ذلك خلال حفل تدشين المشروع بحضور نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة خزام للتطوير العقارى، وداليا موفق المدير العام للشركة، ومحمد الخضري رئيس قطاع التسويق، وعدد من قيادات الشركة.
أيمن سليمان

من أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي؟

أصدر مجلس إدارة صندوق مصر السيادي قرارا بتعيين أيمن محمد سليمان مديرًا تنفيذيا لصندوق مصر السيادي لمدة 3 سنوات. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، ويكون رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، ورأسماله المصدر 5 مليارات جنيه، ويجوز زيادة رأسمال الصندوق نقدًا أو عينًا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي. قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها.
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اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب ترتفع 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 672 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، ليقفز سعر الجرام بنحو 8 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1483 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (5)

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 695 جنيها

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1530 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تواصل الصعود.. وعيار 21 يسجل 691 جنيها

واصلت أسعار الذهب صعودها بشكل طفيف في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1526 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 687 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلية، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1506 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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