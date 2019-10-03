قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 680 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

أسعار الذهب اليوم

واصلت أسعار الذهب صعودها في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، وذلك نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1502 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 680 جنيهًا. عيار 24: 777 جنيهًا. عيار 18: 583 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5440 جنيها. وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، إذ شهد سعر الأوقية اليوم 3.03 دولار زيادة بنحو 0.2% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1502.48 دولار، بحسب وكالة بلومبيرج. وانخفض