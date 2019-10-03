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هل تنهي تعديلات بوريس جونسون ملف البريكست؟

قدم رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، نسخة جديدة من المقترحات الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، مما أحدث اختلافا واضحا في تقييم مدى إمكانية تطبيقها واقعيا
تحرير:محمود نبيل ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
بنود عملية أم مقترحات غير قابلة للتطبيق، هكذا وقع الاتحاد الأوروبي في حيرة من أمره تجاه تقييم النموذج الجديد الذي قدمه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، حيث بدا من الواضح أن هناك اختلافات في تقييم هذا النموذج ومدى إمكانية تطبيقه بشكل فعلي. ويرى رئيس الوزراء البريطاني، أنه قدم خطة "بناءة ومعقولة" إلى بروكسل، تحتوي على تنازلات من المملكة المتحدة حول إيجاد ترتيبات بديلة للدعم الأيرلندي في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ليأتي الآن دور بروكسل لتقول كلمتها النهائية بشأن هذا الملف المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
الموقف الأصيل لبروكسل، وتحديدًا منذ أن أصبح بوريس جونسون رئيسًا للوزراء، هو أنها قد تنازلت بالفعل في اتفاقها مع رئيسة الحكومة البريطانية السابقة تيريزا ماي، وإذا كان رئيس الوزراء الجديد في المملكة المتحدة يرغب في التخلي عن تلك الاتفاقية والبدء من جديد، فإن المسؤولية تقع عليه وليس على الاتحاد الأوروبي
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الدائرة تضيق.. فشل نتنياهو وليبرمان في تشكيل تحالف

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البرلمان-البريطاني

البرلمان البريطاني ينعقد مجددًا بعد هزيمة جونسون

يعقد النواب البريطانيون، اليوم الأربعاء، اجتماعاتهم البرلمانية بعد أن أصدرت المحكمة العليا في البلاد قرارها التاريخي باعتبار خطوة تعليق أعمال البرلمان أمرًا "غير شرعي". كانت المحكمة العليا البريطانية، قد اعتبرت القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة المحافظ، بوريس جونسون، بتعليق اجتماعات البرلمان غير قانوني، مما مثَل ضربة أثرت على سلطة جونسون، وتسببت في تصاعد الأصوات المطالبة باستقالته. ويعارض النواب خروجا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، وهو سيناريو يطرحه جونسون، حيث صوتوا على قانون يرغمه على الطلب من بروكسل تأجيل "بريكست" ثلاثة أشهر.
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بعد 7 أسابيع في الحكم.. جونسون يعلق في متاهة قانونية

7 أسابيع فقط مرت على بوريس جونسون في منصبه رئيسا لوزراء بريطانيا، لكن يبدو أن أفكاره حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد استنفدت بالكامل. ليلة أمس الاثنين، أوقف جونسون عمل البرلمان، وجاءت هذه الخطوة بعد ليلة سيئة لحكومته، خسرت فيها تصويتين بالبرلمان، مما أضاف لخسائره الأربعة في الأسبوع الماضي. فبالإضافة إلى رفض اقتراحه بإجراء انتخابات عامة مبكرة، صوت البرلمان يوم الاثنين لإجبار كبار مساعدي جونسون على الكشف عن اتصالاتهم الخاصة بشأن جميع المسائل المتعلقة بتعليق البرلمان، وهو أمر لن يؤثر على السياسة كثيرا، لكنه يمثل هزيمة محرجة لقائد جديد.
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6 خطط تُمكن جونسون من تجنب تأجيل «البريكست»

تراجع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، عن تهديداته بخرق القانون من أجل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست" آخر أكتوبر المقبل، موضحا لمقربين منه أنه سيقبل تأجيلا لمدة 3 أشهر إذا فرضته عليه المحاكم. وفي محادثات خاصة، أكد جونسون أنه "سيلتزم بالقانون"، وذلك بعد أن أوضحت مصادر في رئاسة الوزراء، الأحد، أن رئيس الوزراء، يعتزم "تجاهل" طلب التمديد الملزم قانونا. ووافق أعضاء البرلمان، الأسبوع الماضي، على قانون يمنع تنفيذ "البريكست" دون اتفاق، عن طريق إجبار جونسون على طلب تأجيل "البريكست" لمدة 3 أشهر، إذا فشل في الحصول على اتفاق.
ماكرون وجونسون

فرنسا تعلن موقفها من خطط بريطانيا حول «بريكست»

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأحد، موقف بلاده من آخر خطط بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي في الظروف الحالية. وقال لودريان في تصريحات: "إنه لن يكون هناك تأجيل آخر لخطط بريطانيا للخروج من البريكست". وتابع "إن الجواب في ظل الظروف الحالية "هو لا! لن نقوم كل 3 أشهر بالبحث في تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". وأوضح وزير الخارجية الفرنسي "كما هي الحال، فإن الاتحاد الأوروبي لن يمنح بريطانيا تمديدا إلى ما بعد 31 أكتوبر للتفاوض على خروجها من الكتلة".
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