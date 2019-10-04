لا تتفاجأ| تناول أيس كريم في الإفطار يحفز نشاط العقل

من المعروف أن الأيس كريم له تأثير رائع في المخ، فعند تناوله في الصباح بعد الاستيقاظ يجعل المخ نشطا بشكل كبير، كما يساعد في زيادة القدرات العقلية

تحرير:إسراء سليمان ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

فوائد الأيس كريم

لا شيء يماثل تناول أيس كريم مليء بالفواكه الطازجة، عند الشعور بالملل أو الضيق، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة، ولكن للأيس كريم مذاقا رائعا أيضًا في فصل الشتاء، إذ يعطي شعورًا بالدفء، وكأن العالم أصبح مكانا أفضل. قالت بعض الدراسات إن الأيس كريم من الأطعمة الصحية، التي يجب تناولها في وجبة الإفطار، حيث يمنحك شعورًا بالسعادة والبهجة في الصباح، إضافة إلى بعض العناصر الغذائية المهمة، التي يمدك بها، مع معدلات عالية من الطاقة. وذلك نقلًا عن "times of india".

من أجمل اللحظات في الحياة، رؤية الأيس كريم بألوانه الزاهية، مهما اختلفت الفئة العمرية، فالجميع يصيح أمام الأيس كريم، فمنذ القدم والأيس كريم له شعبية كبيرة، وحظى بعدة أسماء عبر العصور، على الرغم من أن تناوله لا يكون مفيدا في كثير من الحالات، فهو يعمل على زيادة كبيرة في الوزن، إضافة إلى ذلك، يؤدي إلى