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لا تتفاجأ| تناول أيس كريم في الإفطار يحفز نشاط العقل

من المعروف أن الأيس كريم له تأثير رائع في المخ، فعند تناوله في الصباح بعد الاستيقاظ يجعل المخ نشطا بشكل كبير، كما يساعد في زيادة القدرات العقلية
تحرير:إسراء سليمان ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
فوائد الأيس كريم
فوائد الأيس كريم
لا شيء يماثل تناول أيس كريم مليء بالفواكه الطازجة، عند الشعور بالملل أو الضيق، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة، ولكن للأيس كريم مذاقا رائعا أيضًا في فصل الشتاء، إذ يعطي شعورًا بالدفء، وكأن العالم أصبح مكانا أفضل. قالت بعض الدراسات إن الأيس كريم من الأطعمة الصحية، التي يجب تناولها في وجبة الإفطار، حيث يمنحك شعورًا بالسعادة والبهجة في الصباح، إضافة إلى بعض العناصر الغذائية المهمة، التي يمدك بها، مع معدلات عالية من الطاقة. وذلك نقلًا عن "times of india".
من أجمل اللحظات في الحياة، رؤية الأيس كريم بألوانه الزاهية، مهما اختلفت الفئة العمرية، فالجميع يصيح أمام الأيس كريم، فمنذ القدم والأيس كريم له شعبية كبيرة، وحظى بعدة أسماء عبر العصور، على الرغم من أن تناوله لا يكون مفيدا في كثير من الحالات، فهو يعمل على زيادة كبيرة في الوزن، إضافة إلى ذلك، يؤدي إلى
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الأطعمة-المقلية

لو بتفكر في الدايت.. توقف عن تناول هذه الأطعمة

في الساعات المتأخرة من الليل، نتسلل للمطبخ من أجل البحث عن الطعام، حتى لو لم نشعر بالجوع، ولكن سندفع الضريبة غالية عندما نجد وزن الجسم ازداد بشكل كبير، ولم نعد قادرين على التعايش بشكل صحي، والقيام بالأعمال اليومية. وتتنوع الأطعمة الضارة بالجسم؛ فعلى سبيل المثال، بعضها غني بالسكريات المضافة، والبعض الآخر محمل بمعدلات عالية من الدهون، فعند الشعور بالجوع في الليل، عليك تناول الفواكه والخضراوات والمكسرات، وابتعد تمامًا عن البيتزا، نقلًا عن "times of india".
الطعام كالدواء

دراسة: الخضراوات النيئة تقتل بكتيريا الأمعاء

الخضراوات الورقية بشكل عام تقدم العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات المهمة، كما أنها غنية بالألياف الغذائية، التي تزيد من معدلات الشبع، وتحفز من عملية الهضم أيضًا، فتضمن لك الشعور بالراحة بعيدا عن الانتفاخ والغازات، ولكن أثبتت العديد من الدراسات أن تناول الخضراوات النيئة يؤثر فى الصحة بشكل سلبي، ويتمثل ذلك في قتل البكتيريا النافعة في القناة الهضمية، والتي تعمل على التعزيز من الجهاز الهضمي، والجهاز المناعي أيضًا. وذلك حسبما ذكر "daily mail".
القهوة

حبوب القهوة لها مذاق رائع.. لكن تسبب آلاما في المعدة

تحدثنا أمس، في اليوم العالمي للقهوة، عن كيفية صنع كوب صحي من القهوة، ولا تنسَ أنها تقدم لك العديد من الفوائد الصحية؛ على سبيل المثال، التحسين من مستوى الطاقة والذكاء، إضافة إلى حرق الدهون، والوقاية من شلل الرعاش، والحماية من مرض ألزهايمر والخرف، كما أنها تساعد في محاربة الاكتئاب، وتحسن من الحالة المزاجية، ولكن توجد الكثير من التساؤلات بشأن: هل حبوب البن آمنة للاستهلاك؟ كشفت الدراسات عن أنه توجد العديد من الأخطار والفوائد التي تقدمها لك القهوة، وذلك نقلا عن "bold sky".
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