لا تتفاجأ| تناول أيس كريم في الإفطار يحفز نشاط العقل

من المعروف أن الأيس كريم له تأثير رائع في المخ، فعند تناوله في الصباح بعد الاستيقاظ يجعل المخ نشطا بشكل كبير، كما يساعد في زيادة القدرات العقلية
لا شيء يماثل تناول أيس كريم مليء بالفواكه الطازجة، عند الشعور بالملل أو الضيق، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة، ولكن للأيس كريم مذاقا رائعا أيضًا في فصل الشتاء، إذ يعطي شعورًا بالدفء، وكأن العالم أصبح مكانا أفضل. قالت بعض الدراسات إن الأيس كريم من الأطعمة الصحية، التي يجب تناولها في وجبة الإفطار، حيث يمنحك شعورًا بالسعادة والبهجة في الصباح، إضافة إلى بعض العناصر الغذائية المهمة، التي يمدك بها، مع معدلات عالية من الطاقة. وذلك نقلًا عن "times of india".
من أجمل اللحظات في الحياة، رؤية الأيس كريم بألوانه الزاهية، مهما اختلفت الفئة العمرية، فالجميع يصيح أمام الأيس كريم، فمنذ القدم والأيس كريم له شعبية كبيرة، وحظى بعدة أسماء عبر العصور، على الرغم من أن تناوله لا يكون مفيدا في كثير من الحالات، فهو يعمل على زيادة كبيرة في الوزن، إضافة إلى ذلك، يؤدي إلى
من أجمل اللحظات في الحياة، رؤية الأيس كريم بألوانه الزاهية، مهما اختلفت الفئة العمرية، فالجميع يصيح أمام الأيس كريم، فمنذ القدم والأيس كريم له شعبية كبيرة، وحظى بعدة أسماء عبر العصور، على الرغم من أن تناوله لا يكون مفيدا في كثير من الحالات، فهو يعمل على زيادة كبيرة في الوزن، إضافة إلى ذلك، يؤدي إلى نزلات برد متكررة إذا كان مثلجا زيادة على اللزوم، ولكن في النهاية المتعة واحدة، ولا يمكن إنكارها، وبناءً على ذلك، هل فكرت في تناول الأيس كريم فى وجبة الإفطار؟ ما لا تعلمه أن الأيس كريم يقدم لك العديد من الفوائد الصحية المهمة، وفقًا لدراسة أجريت في جامعة كيورين في طوكيو، فإن أولئك الذين يتناولون الأيس كريم في الصباح مع وجبة الإفطار، هم الأكثر ذكاءً نسبيا، مقارنة بمن لا يتناولون الأيس كريم في الصباح، فقد تكون هذه الدراسة هي سبب سعادة للعديد من الأشخاص، خاصة الأطفال الذين يعشقون الأيس كريم.
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من المعروف أن الأيس كريم له تأثير رائع فى المخ، فعند تناوله في الصباح بعد الاستيقاظ يجعل المخ نشطًا بشكل كبير، كما يساعد في زيادة القدرات العقلية، فبعد الاستيقاظ بفترة قليلة، يعمل الأيس كريم على التحفيز من الصحة العقلية، ويزيد من قدرة عقلك على التركيز بشكل كبير، خاصة إذا كنت تذهب للعمل أو المدرسة.
وقد أجرى الباحثون في جامعة كيورين في طوكيو بعض التجارب للتأكد من تأثير الأيس كريم عند تناوله في الصباح، وكشفت النتائج التي أجريت على المشاركين عن أن أداء الأشخاص الذين تناولوا الأيس كريم عند الاستيقاظ في الصباح، أفضل خلال اليوم، وكانوا في حالة نشاط كبيرة، وفي تعليق آخر من الباحثين، قالوا إن البرودة التي يحتوي عليها الأيس كريم هي التي تحفز من نشاط المخ، وللتأكد بشكل أكثر، أجرى الباحثون تجربة أخرى، هذه المرة استعانوا بالماء البارد، وبعد الاختبار تبين أن الأشخاص الذين تم إعطاؤهم الماء البارد فور الاستيقاظ، كان أداؤهم أفضل، ولكن ليس بنفس جودة الأشخاص الذين تناولوا الأيس كريم.
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الحقيقة وراء ذلك ليست فقط نتيجة الأيس الكريم البارد الذي يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، ولكن التوقف عن تناول وجبة الإفطار لا يجعلك منتجًا على الإطلاق، فالأمر كله متعلق بمعدلات الجلوكوز في وجبة الإفطار اليومية، فوفقًا لباحث في علم النفس، فإن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الجلوكوز (السكر) تزيد من القدرات الذهنية بشكل كبير، مقارنةً بعدم تناول الطعام على الإطلاق، وفي نفس الوقت، هناك شيء حول الأيس كريم لا يمكننا إنكاره، وهو أنه يعمل بفاعلية كبيرة في إثارة المشاعر الإيجابية في العقل البشري، كما ينشط من أجزاء المتعة في المخ.
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قد يكون هناك رأي آخر لدى بعض خبراء التغذية، فإن السكريات المضافة ليست مفيدة على الإطلاق، فكلما قلت كمية السكر التي تتناولها، انخفض خطر الإصابة بالسمنة أو أمراض القلب.
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