السيسي يضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

السيسي يضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول - صورة أرشيفية

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة، اليوم الخميس، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك بمناسبة الذكري الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، إذ وضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهولـ ثم قام وضع إكليلا آخر على قبر الزعيم الراحل أنور السادات، وقرأ الفاتحة على روحه، وصافح عددا من أفراد أسرته، كما صافح عددا من كبار رجال الدولة في مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر والبابا تواضروس، وعددا من كبار قادة القوات المسلحة، وعزفت الموسيقي العسكرية، سلام الشهيد، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وكان في استقبال السيسي فور وصوله إلي قبر الجندي المجهول، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعقب ذلك توجه الرئيس إلى منطقة القبة حيث زار قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ووضع إكليلا من الزهور، وقرأ الفاتحة ترحما