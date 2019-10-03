سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

معرض أثري للأسلحة المصرية بمناسبة نصر 6 أكتوبر

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م
أسلحة - صورة أرشيفية
أسلحة - صورة أرشيفية
انطلقت فعاليات المعرض الأثري المؤقت (خلي السلاح صاحي) في سراي الإقامة بمتحف قصر محمد علي في المنيل، اليوم الخميس، والذي يضم 20 قطعة أثرية تضم الأسلحة المصرية على مر العصور، احتفالا بذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة. وقال مدير عام المتحف الأثري ولاء بدوي، في تصريح له، اليوم الخميس: "إن المتحف يضم مجموعة متميزة من الأسلحة الهجومية مثل (السيوف، الخناجر العربية والعثمانية، البلطة)، التي آلت إلى الأمير محمد علي سواء بالشراء أو الإهداء ويرجع تاريخها للقرن الـ18، ويسلط المعرض الضوء على 18 قطعة سلاح منها وبدلتين عسكريتين.
وأضاف بدوي: "أن السيوف كانت لها الغلبة والسيادة على غيرها من أسلحة الهجوم، وتنوعت أشكالها ما بين مستقيم أو مقوس النصل، أما مجموعة الخناجر التي يحتفظ بها المتحف فمنها مستقيم الشكل والمقوس، وقد زودت بعض الخناجر بمقبضين تناسب أحجامها وأشكالها، وصنعت من عظم أوعاج أو من أحد الأحجار النفيسة، فيما تم استخدام
اقرأ المزيد
مصطفى-مدبولى

مدبولي: الاقتصاد أبدى صلابة في ظل التحديات العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الاقتصاد المصري أبدي صلابة في خلال الفترة الماضية في ظل التحديات العالمية، التي تواجه كافة الاقتصاديات العالمية، والتي شجعت واعطت ثقة للاستثمار المحلي والأجنبي للتوسع في المرحلة المقبلة في مصر، موضحا الحرص علي تشجيع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي والتشرف بوجوده في مصر من الدول الشقيقة، خاصة أن مصر بها مجالات كثيرة ونسب النمو الاقتصادي تعد من الأعلى على مستوى العالم إضافة لعائدات الاستثمار الأعلى على مستوى العالم.
الرئيس-السيسى-يزواالنصب التذكاري للجندي-المجهول بمناسبة احتفالات-عيد تحرير سيناء (4)

السيسي يضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة، اليوم الخميس، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك بمناسبة الذكري الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، إذ وضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهولـ ثم قام وضع إكليلا آخر على قبر الزعيم الراحل أنور السادات، وقرأ الفاتحة على روحه، وصافح عددا من أفراد أسرته، كما صافح عددا من كبار رجال الدولة في مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر والبابا تواضروس، وعددا من كبار قادة القوات المسلحة، وعزفت الموسيقي العسكرية، سلام الشهيد، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.
توقيع بروتوكول التعاون

الوطنية للتدريب توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية العلوم الإدارية

وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أمس، داخل مقر الأكاديمية الوطنية؛ وذلك لحرص كلتا الأكاديميتين على بناء قادة المستقبل وتأهيل خريجي الجامعات المصرية لسوق العمل المحلية والدولية، والإسهام في إكسابهم المهارات والخبرات العملية.
فسيخ-فاسد

ارتفاع عدد حالات تسمم الفسيخ بالإسكندرية إلى 43 حالة

أعلن مركز السموم التابع لكلية الطب في جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بتسمم غذائي إلى نحو 43 حالة تسمم استقبلها المركز من 3 محافظات هي "الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ" منذ بدء الأزمة، وقالت الدكتورة مها غانم مدير مركز السموم، إن المركز استقبل اليوم 13 حالة جديدة مصابة بتسمم غذائي نتيجة تناول الفسيخ الفاسد، ليرتفع عدد المصابين الذي استقبلهم المركز منذ 5 أيام إلى 43 حالة لأشخاص تتراوح أعمارهم من سن 3 سنوات إلى 55 عامً لأطفال وفتيات وشباب وسيدات ورجال.
اقرأ المزيد من الأخبار
الرئيس-السيسى-يزواالنصب التذكاري للجندي-المجهول بمناسبة احتفالات-عيد تحرير سيناء (4)

السيسي يضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة، اليوم الخميس، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك بمناسبة الذكري الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، إذ وضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهولـ ثم قام وضع إكليلا آخر على قبر الزعيم الراحل أنور السادات، وقرأ الفاتحة على روحه، وصافح عددا من أفراد أسرته، كما صافح عددا من كبار رجال الدولة في مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر والبابا تواضروس، وعددا من كبار قادة القوات المسلحة، وعزفت الموسيقي العسكرية، سلام الشهيد، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.
مشروع-جنة-دار-مصر (1)

المتر بـ9470 جنيها.. الإسكان تعلن موعد حجز مشروع «جنة»

تنتهي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدًا الخميس، من تسجيل وسداد جدية الحجز لـ3336 وحدة ضمن مشروع جنة للإسكان الفاخر. والطرح الجديد من شقق جنة، بـ5 مدن: (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، وتطرح الوزارة الوحدات كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح من 100م2 الى 150م2.
وزير-الآثار-في-قصر-محمد-علي (1)

«تكلف 194 مليون جنيه».. افتتاح قصر محمد علي 2020

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الخميس، أعمال ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة، للوقوف على آخر التطورات ونسب تنفيذ الأعمال، والمسند تطويره للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة الأشغال العسكرية، وذلك بتكلفة 194 مليون جنيه, كما تفقدا أجنحة ومشتملات القصر الذي يعد تحفة معمارية كبيرة، يجب استغلالها سياحيا لتدر استثمارات مالية كبيرة لخزانة الدولة، إذ يعد القصر واحد من أحد أهم المناطق الأثرية في محافظة القليوبية.
وزير-الآثار-خالد العناني-في-قصر محمد-علي-باشا (3)

الآثار: خط أتوبيس نهري لنقل زائري قصر محمد علي بشبرا

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن الموقع المتميز لقصر محمد علي باشا بشبرا الخيمة على النيل، دفع الجهات المعنية إلى عمل دراسة لإنشاء مرسى نهري يخدم القصر بعد تطويره، إذ تم التنسيق لإنشاء خط أتوبيس نهري لنقل السياح والزائرين من القاهرة إلى القصر لتحقيق راحتهم والبعد عن الزحام والقيام برحلة ترفيهية، جاء ذلك خلال تفقده لأعمال ترميم القصر، اليوم الخميس، تمهيدا لإعادة افتتاحه مرة أخرى أمام السياح من جديد، ورافقه في الجولة الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، ونجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]