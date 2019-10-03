إرهاب

قتيلان في هجوم بسكين على مقر شرطة في باريس

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
سكين - صورة أرشيفية
سكين - صورة أرشيفية
هاجم رجل مسلح بسكين مقرا للشرطة في وسط العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، ما أدى إلى مقتل شخصين هما شرطية والمهاجم ذاته. وقال موقع "سكاي نيوز" بالعربية، إن شرطيين اثنين تعرضا لإصابات خلال الهجوم، الذي وقع في مديرية شرطة باريس، فيما أشارت مصادر لاحقا إلى أن أحد الشرطيين فارق الحياة. وقال مصدر أمني فرنسي لـوكالة "رويترز"، إنه من المعتقد أن رجلا من الشرطة وراء هجوم باريس. وتوجه وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إلى موقع الحادث، كما أغلقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بمقر الشرطة، الواقع في قلب المدينة التاريخي.
وقالت هيئة النقل العام في باريس على "تويتر" إن محطة المترو القريبة من موقع الهجوم قد أغلقت لأسباب أمنية، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى المكان.يذكر أنه في 6 سبتمبر الماضي، أصيبت امرأتين، في حادث طعن، إثر هجوم بسكين على مدرسة في مدينة مرسيليا الساحلية جنوبي فرنسا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فرنسية، فيما
اقرأ المزيد
حركة-طالبان

مقتل وإصابة 22 مسلحا من طالبان في أفغانستان

أعلنت القوات الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل 10 مسلحين من حركة "طالبان" وإصابة 12 آخرين في عمليات أمنية نفذتها القوات في منطقتين تابعتين لإقليم فارياب شمالي البلاد. وقال فيلق "شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني، في بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، إن القوات الأفغانية قتلت 4 من عناصر طالبان وأصابت 5 آخرين بعد كمين نصبته لمجموعة من مسلحي طالبان في منطقة "خواجا موساهي" بإقليم فارياب. كما اشتبكت قوات الأمن، مع عناصر طالبان في قرية قزال في حي خواجا سبوزبوش؛ ما أسفر عن مقتل 6 منها وإصابة 7 آخرين، كما أن اثنين من رجال الأمن قتلا خلال الاشتباك.
تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

مرصد الإفتاء: 29 عملية إرهابية في 10 دول خلال أسبوع

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، مؤشر الإرهاب الأسبوعي الذي يرصد ويبحث ويحلل كل ما يتعلق بالعمليات الإرهابية حول العالم، وجاء المؤشر هذا الأسبوع ليشير إلى وقوع 29 عملية إرهابية نفذتها 7 مجموعات إرهابية ضربت 10 دول مختلفة، نتج عنها سقوط 290 شخصا ما بين قتيل ومصاب. وقال المؤشر إن أفغانستان ونيجيريا حلتا في المرتبة الأولى لهذا الأسبوع بواقع 6 عمليات إرهابية في كل منهما بما نسبته 31%، إذ نفذت جماعة "بوكو حرام" العمليات الـ6 التي شهدتها نيجيريا.
داعش

مقتل وإصابة 56 من عناصر داعش في شرق أفغانستان

سقط ما لا يقل عن 50 من عناصر داعش بين قتيل ومصاب في عمليات أمنية مستمرة شرق أفغانستان. وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 50 من عناصر داعش سقطوا بين قتيل ومصاب منذ أن بدأت القوات الأمنية الأفغانية العمليات المشتركة في إقليم ننجارهار. وأفاد "فيلق سيلاب 201"، في بيان، بأن 44 من عناصر داعش قتلوا وأصيب 12 آخرون خلال عمليات قوات الأمن الأفغانية حتى الآن، مضيفا أن قوات الأمن دمرت أيضا مختلف الأسلحة والذخائر والمتفجرات خلال نفس العمليات.
طالبان

مقتل وإصابة 33 مسلحا من طالبان في أفغانستان

سقط ما لا يقل عن 33 من مسلحي طالبان بين قتيل وجريح خلال عمليات أمنية شنتها القوات الأفغانية والأمريكية في إقليمي جازني ولوجار في أفغانستان. وأفاد فيلق الرعد 203، في بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الإثنين، بأن القوات الأمريكية شنت غارات جوية في منطقة واقعة في ضواحي إقليم غازني، مضيفا أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 17 من مقاتلي طالبان وإصابة 3 آخرين وتدمير 4 دراجات نارية للمقاتلين، وأن القوات الأمريكية شنت أيضا غارات جوية في لوجار، ما أسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي طالبان وجرح متشدد ثالث.
اقرأ المزيد من الأخبار
طالبان

مقتل وإصابة 33 مسلحا من طالبان في أفغانستان

سقط ما لا يقل عن 33 من مسلحي طالبان بين قتيل وجريح خلال عمليات أمنية شنتها القوات الأفغانية والأمريكية في إقليمي جازني ولوجار في أفغانستان. وأفاد فيلق الرعد 203، في بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الإثنين، بأن القوات الأمريكية شنت غارات جوية في منطقة واقعة في ضواحي إقليم غازني، مضيفا أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 17 من مقاتلي طالبان وإصابة 3 آخرين وتدمير 4 دراجات نارية للمقاتلين، وأن القوات الأمريكية شنت أيضا غارات جوية في لوجار، ما أسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي طالبان وجرح متشدد ثالث.
داعش

العراق: إحباط عملية تسلل لداعش جنوب الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تسلل لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى الواقعة شمالي البلاد، ومقتل اثنين من عناصر التنظيم، والقبض على اثنين آخرين. وقالت المديرية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إنه "بعملية استخبارية نوعية، تمكنت قوات الأمن من إحباط عملية تسلل قام بها الدواعش عبر النهر في قرية العبد شمال حمام العليل في الموصل، وتم نصب كمين لهم، وقُتل اثنان منهم، والقبض على اثنين آخرين، والاستيلاء على زورقهم والمواد المحمل بها".
حركة-طالبان

مقتل وإصابة 163 من مسلحي طالبان في غارات بأفغانستان

سقط أكثر من 160 من مسلحي طالبان بين قتيل وجريح، خلال الـ24 ساعة الماضية، إثر سلسلة من الغارات الجوية شنها الجيش الأفغاني في 3 أقاليم شمالية مختلفة. وأعلن (فيلق شاهين 209) في بيان، نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن الأفغانية نفذت الغارات الجوية في أقاليم ساري بول وجوزجان وفارياب الليلة الماضية. وأضاف البيان أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 113 من مسلحي طالبان بينهم العديد من قادتهم المحليين وإصابة ما لا يقل عن 50 آخرين.
تفجير-في-أفغانستان (3)

35 قتيلا في حفل زفاف خلال هجوم للقوات الأفغانية

قال مسؤولان في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان، اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 35 مدنيا من رواد حفل زفاف لقوا حتفهم وأصيب 13 شخصا، في غارة نفذتها القوات الحكومية على مخبأ للمتشددين في مكان قريب. ويقع المنزل الذي يقول المسؤولون إن حركة طالبان تستخدمه في تدريب مفجرين انتحاريين على مقربة من قاعة للأفراح تعرضت لإطلاق النار خلال هجوم، مساء أمس الأحد، وذكر عطا الله أفغان العضو في المجلس المحلي في هلمند: "35 مدنيا قتلوا وأصيب 13، كان هؤلاء يحضرون حفل زفاف بالقرب من موقع الهجوم في منطقة خاكسار في قلعة موسى".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]