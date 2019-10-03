قتيلان في هجوم بسكين على مقر شرطة في باريس

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

سكين - صورة أرشيفية

هاجم رجل مسلح بسكين مقرا للشرطة في وسط العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، ما أدى إلى مقتل شخصين هما شرطية والمهاجم ذاته. وقال موقع "سكاي نيوز" بالعربية، إن شرطيين اثنين تعرضا لإصابات خلال الهجوم، الذي وقع في مديرية شرطة باريس، فيما أشارت مصادر لاحقا إلى أن أحد الشرطيين فارق الحياة. وقال مصدر أمني فرنسي لـوكالة "رويترز"، إنه من المعتقد أن رجلا من الشرطة وراء هجوم باريس. وتوجه وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إلى موقع الحادث، كما أغلقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بمقر الشرطة، الواقع في قلب المدينة التاريخي.

وقالت هيئة النقل العام في باريس على "تويتر" إن محطة المترو القريبة من موقع الهجوم قد أغلقت لأسباب أمنية، فيما وصلت سيارات الإسعاف إلى المكان.يذكر أنه في 6 سبتمبر الماضي، أصيبت امرأتين، في حادث طعن، إثر هجوم بسكين على مدرسة في مدينة مرسيليا الساحلية جنوبي فرنسا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فرنسية، فيما