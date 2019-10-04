سيطر على ألمك المزمن.. خطوات تجعل حياتك أفضل

هناك عبارة تقول «الألم دائمًا في رؤوسنا»؛ وذلك لأن الألم يتم اكتشافه في الدماغ، خاصة داخل القشرة الدماغية (الجزء الأبعد) ويتكون مما نسميه أحيانا «مادة رمادية»

تحرير:فيروز ياسر ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

هناك الكثير من الآلام المزمنة التي نحاول التعايش معها، سواء كانت بسبب صداع نصفي أو الألم الوركي المستمر، وآلام الركبة والورك العرضية، والتهاب المفاصل، فالألم المزمن يتحدد عندما يستمر لأكثر من 3 أشهر، وغالبًا في أكثر من جزء واحد من الجسم. ويستغرق تعلم طريقة جديدة لإدارة الألم، في المتوسط، بضعة أشهر؛ وذلك لأن علاج الألم المزمن لا يشبه العديد من الحالات الأخرى، وتوقُّع حل سريع يؤدي فقط إلى اليأس والإحباط؛ لذا كن صبورا وخذ وقتك بنهج جديد، واتبع هذه الخطوات لتغيير حياتك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.

أسباب الألم الدائم الألم هو جزء طبيعي تماما من الحياة، فهو بمنزلة إشارة تحذير، يحمينا ويعلمنا أن نتعرف على حدودنا حتى نتمكن من تجنب الإصابة، ولكن في بعض الأحيان تصبح مسارات الألم في الجهاز العصبي المركزي (شبكة الأعصاب في الدماغ والنخاع الشوكي التي تسمح للدماغ بتنسيق وظائف الجسم المختلفة) حساسة، وتبقى

أسباب الألم الدائم



الألم هو جزء طبيعي تماما من الحياة، فهو بمنزلة إشارة تحذير، يحمينا ويعلمنا أن نتعرف على حدودنا حتى نتمكن من تجنب الإصابة، ولكن في بعض الأحيان تصبح مسارات الألم في الجهاز العصبي المركزي (شبكة الأعصاب في الدماغ والنخاع الشوكي التي تسمح للدماغ بتنسيق وظائف الجسم المختلفة) حساسة، وتبقى إشارات الألم قيد التشغيل في المخ، حتى عندما تلتئم الإصابة.

الحالات النموذجية المرتبطة بهذه الظاهرة هي آلام الظهر، والصداع، وهشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي، ومتلازمة القولون العصبي والألم العضلي الليفي الذي يسبب التعب والألم في جميع أنحاء الجسم، فهذا النوع من الألم لا يعد علامة خطر على الإطلاق، على عكس الألم الحاد الناتج عن إصابة فورية.

هناك عبارة متداولة تقول "الألم دائمًا في رؤوسنا"، وذلك لأن الألم يتم اكتشافه في الدماغ، خاصة داخل القشرة الدماغية (الجزء الأبعد) ويتكون مما نسميه أحيانًا "مادة رمادية"؛ فعلى سبيل المثال، إذا كنت تخدش قدمك بظفر، يتم نقل الإحساس كإشارة كهربائية من الجلد عبر المستقبلات والألياف العصبية إلى القشرة الدماغية.

عندما يحدث الألم المزمن فإنه يرسل إشارات إلى المخ وبزيادة مفرطة، حيث يتفاعل مع المنبهات الأخرى غير المؤذية وكذلك المؤلمة، ومن الممكن أن يصبح المصاب به حساسا تجاه الضوضاء والأضواء الساطعة وضعف جودة الهواء الداخلي، وهذا يمكن أن يخلق حلقة مفرغة من الألم والإفراط في تحفيز الجهاز العصبي.

قد يكون من الصعب قبولك للوضع، لكن الطريقة الوحيدة لتحسين وضعك هي التخلي عن الرغبة في العودة إلى حياتك السابقة الخالية من الألم.

النوم سلاحك السري



يعد الحصول على قسط كافٍ من النوم أكثر أدوات إدارة الألم فاعلية، وذلك لأن بعض الأشخاص يعتقدون أن قلة النوم جزء لا مفر منه من العيش مع الألم، ولهذا قد لا يكون من الممكن تخفيف الألم ما لم يتم التعامل مع نوعية النوم في نفس الوقت.

وعلى الرغم من أن الألم قد لا يتم القضاء عليه، فإن النوم الأفضل سيكون له تأثير حاسم فى كيفية التعامل معه، وذلك لأن النوم الجيد يسمح لجهازك المناعي بمعالجة الالتهابات، والتئام الجروح والأنسجة الأخرى بشكل أفضل، كما أنه يجعل عملية التمثيل الغذائي أكثر كفاءة وتعمل الهرمونات بشكل جيد.

بالنسبة لمن يعانون من الألم المزمن، فإن نوم ليلة سيئة واحدة يزيد من الحساسية للألم في اليوم التالي، ولكن أيهما جاء أولا، الأرق أم الألم؟

لطالما كان التفكير التقليدي أنه عندما يعاني الشخص من الألم فإنه ينام بشكل سيئ، ولكن يجب العناية بالألم بشكل صحيح حتى تتحسن جودة النوم، ومع ذلك تشير العديد من الدراسات الحديثة إلى أن الأكثر شيوعا أن يكون النوم السيئ سببًا في مشكلات الألم، أو على الأقل تفاقمها.

الخطوة الأولى هي إخبار طبيبك بأي مشكلات في النوم، حيث إن العلاج المكثف للألم بعقاقير مسكنة تسمى الأفيونيات، مثل الترامادول، والبوبرينورفين، يمكن أن يزيد من تفاقم مشكلات النوم، حيث تعمل المواد الأفيونية على كسر بنية النوم، وتقليل كمية النوم العميق الذي تحصل عليه، وتزيد من خطر حدوث اضطراب في النوم يسمى توقف التنفس خلال النوم.

من المهم خلق مساحة هادئة لك خلال النوم حتى لا تصاب بالقلق ليلا، حيث يمكنك الهروب من شخير زوجك بالانتقال إلى غرفة أخرى، كما عليك عدم الحصول على غفوة أكثر من نصف ساعة في اليوم، فقد تزيد من صعوبة النوم في أثناء الليل.

ماذا عليك أن تأكل؟



يعاني العديد من الأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن أيضًا من التعب والقلق وتقلب المزاج والآثار الجانبية للأدوية وضعف القدرة على العمل وغالبًا ما يعانون من صعوبات مالية.

قد لا يأتي إلى ذهنك أن الطعام الصحي قد يخفف الألم المزمن، فعليك تناول التوت والخضراوات والفواكه الأخرى وألياف الحبوب الكاملة والمكسرات والأسماك والكثير من المياه العذبة، وتأكد من حصولك على ما يكفي من البروتين.

أظهرت دراسة في مجلة علم الأعصاب تدهور الذاكرة على المديين القصير والطويل، وأصبح التعلم الجديد أكثر صعوبة، إذا كان الشخص يستهلك كميات كبيرة من السكر والدهون، كما أن الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة تزيد من أعراض القلق والاكتئاب، ويبدو أن الاستهلاك المفرط للطعام والشراب الحلو يقلل من المرونة المعرفية.

لكل شخص نظام بيئي من البكتيريا الجيدة في الأمعاء التي تسمى بـ"البروبيوتيك" التي تساعد على تقليل الالتهابات المعوية، كما أنها تقلل من آثار الإجهاد وتحسن الألم المزمن، ولهذا حاول إضافة الأطعمة التي تحتوي على اللبنة الحمضية إلى نظامك الغذائي؛ مثل مخلل الكرنب والزبادي.



