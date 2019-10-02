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«جلوفو» تضخ 5.1 مليون يورو استثمارات جديدة في مصر

جلوفو تفتتح المركز الثالث لها في مصر لتدريب ودعم مندوبي التوصيل.. ساشا: المركز الجديد خطوة لتأكيد التزامنا بالسوق المصري رودريجو: مفهوم جديد لموظفي خدمة توصيل الطلبات
تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
جلوفو
جلوفو
افتتحت شركة "جلوفو" المتخصصة في خدمات توصيل الطلبات عبر تطبيق الهاتف المحمول أحدث مركز لتدريب ودعم مندوبي التوصيل "جلوفو" ليكون مركز التدريب الثالث للشركة في مصر والثاني بالقاهرة. يأتي المركز الجديد ليعكس اهتمام الشركة بالتوسع في السوق المصري، وزيادة شبكة العملاء لتتضمن الأفضل من كل الفئات وليس الطعام فقط. وحضر حفل الافتتاح ممثلو شركة "جلوفو" من إسبانيا ومصر، وعلى رأسهم ساشا ميشود، الشريك المؤسس لشركة "جلوفو" العالمية، ورودريجو ألير، المدير العام الإقليمي لأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، ومصطفى كامل، مدير قطاع المبيعات في مصر.
وتضمن الحفل تكريم أفضل مندوبي التوصيل "جلوفو" من حيث الأداء في كل منطقة، إلى جانب منحهم دورة تدريبية عن سلامة الطريق، بالإضافة إلى توزيع جوائز مميزة على الفائزين في المسابقات الداخلية للشركة. وقال ساشا ميشود، الشريك المؤسس لشركة "جلوفو" العالمية: "نحن من الشركات الخدمية المتميزة التي تمكنت من تحقيق
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ساويرس: خفض سعر الفائدة يساعد على دفع الاستثمار بقوة

قال رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس إن الاقتصاد المصرى يتمتع بحالة جيدة وأن انخفاض أسعار الفائدة يساعد على تقديم دفعة قوية للاستثمار، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية فى مصر أصبحت الآن أفضل بكثير مما كانت عليه قبل بضع سنوات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية وقعت الكثير من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من التكتلات الإقليمية، والتي تجعل مصر سوقا ضخمة يتجاوز المليار نسمة مما يشجع الشركات الصينية على تعزيز الاستثمارات بمصر، جاء ذلك في حواه مع وكالة الأنباء الصينية شيخوا.
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طارق عامر: نتحمل مسؤولية برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل مصر في مصاف الوجهات الاستثمارية عالميا، حيث توصف بـ«درة المستثمر» وذلك على المستوى العالمي، وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده البنك المركزي اليوم الخميس، أن البنك المركزي أعلن تحمله مسؤولية برنامج الإصلاح الاقتصادي بإيجابياته وسلبياته، مشيرا إلى أن البرنامج الإصلاحي أنقذ البلد من السقوط اقتصاديا، مؤكدًا أنه لا يوجد حرب بدون خسائر، وزيادة الأسعار كانت هي الخسائر التي شهدها الإصلاح الاقتصادي، إلا أن المهم هو الانتصار، حيث أصبحت مصر في مكانة اقتصادية عالمية أفضل.
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قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 680 جنيها

واصلت أسعار الذهب صعودها في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، وذلك نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1502 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
داليا موفق المدير العام للشركة

خزام تطرح أول مشروع عقاري باستثمارات 1.25 مليار جنيه

أعلنت شركة خُزام للتطوير العقاري تدشين أول مشروعاتها في السوق المصرية من خلال كومباوند Go Heliopolis المقام بضاحية مصر الجديدة، والذي يعد نقلة حضارية جديدة في مجال التطوير العقاري والمخطط أن تصل تكلفته إلى 1.250 مليار جنيه، والذي يأتي انطلاقا من تاريخها الطويل الذي يزيد على نصف قرن في مجال الأعمال والبيزنس. جاء ذلك خلال حفل تدشين المشروع بحضور نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة خزام للتطوير العقارى، وداليا موفق المدير العام للشركة، ومحمد الخضري رئيس قطاع التسويق، وعدد من قيادات الشركة.
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