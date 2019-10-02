«جلوفو» تضخ 5.1 مليون يورو استثمارات جديدة في مصر

جلوفو تفتتح المركز الثالث لها في مصر لتدريب ودعم مندوبي التوصيل.. ساشا: المركز الجديد خطوة لتأكيد التزامنا بالسوق المصري رودريجو: مفهوم جديد لموظفي خدمة توصيل الطلبات

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

جلوفو

افتتحت شركة "جلوفو" المتخصصة في خدمات توصيل الطلبات عبر تطبيق الهاتف المحمول أحدث مركز لتدريب ودعم مندوبي التوصيل "جلوفو" ليكون مركز التدريب الثالث للشركة في مصر والثاني بالقاهرة. يأتي المركز الجديد ليعكس اهتمام الشركة بالتوسع في السوق المصري، وزيادة شبكة العملاء لتتضمن الأفضل من كل الفئات وليس الطعام فقط. وحضر حفل الافتتاح ممثلو شركة "جلوفو" من إسبانيا ومصر، وعلى رأسهم ساشا ميشود، الشريك المؤسس لشركة "جلوفو" العالمية، ورودريجو ألير، المدير العام الإقليمي لأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، ومصطفى كامل، مدير قطاع المبيعات في مصر.

وتضمن الحفل تكريم أفضل مندوبي التوصيل "جلوفو" من حيث الأداء في كل منطقة، إلى جانب منحهم دورة تدريبية عن سلامة الطريق، بالإضافة إلى توزيع جوائز مميزة على الفائزين في المسابقات الداخلية للشركة. وقال ساشا ميشود، الشريك المؤسس لشركة "جلوفو" العالمية: "نحن من الشركات الخدمية المتميزة التي تمكنت من تحقيق

وتضمن الحفل تكريم أفضل مندوبي التوصيل "جلوفو" من حيث الأداء في كل منطقة، إلى جانب منحهم دورة تدريبية عن سلامة الطريق، بالإضافة إلى توزيع جوائز مميزة على الفائزين في المسابقات الداخلية للشركة.



وقال ساشا ميشود، الشريك المؤسس لشركة "جلوفو" العالمية: "نحن من الشركات الخدمية المتميزة التي تمكنت من تحقيق نجاح كبير وملفت منذ إنشائها في إسبانيا عام 2015. واليوم نحن سعداء للغاية للإعلان عن افتتاح المركز الثالث لنا في مصر، والذي يعتبر خطوة جادة لتأكيد التزامنا القوي نحو السوق المصري. وأضاف أن الشركة ستضخ استثمارات جديدة في السوق المصري بقيمة 5.1 مليون يورو، وذلك للتوسع في المدن حول القاهرة والإسكندرية وأن السوق المصري يعد واحدا من الأسواق الحيوية التي نعمل بها على مستوى العالم".



وقوال ميشود: "تأسست شركة جلوفو على أيدي شباب طموح، والذي أصبح أساسا لجميع خطط واستراتيجيات الشركة، ولذلك نحن نقدم تكنولوجيا سهلة الاستخدام وفي متناول الجميع لتمكينهم من شراء كل ما يحتاجونه في دقائق معدودة من خلال مساعدة مندوبي التوصيل (جلوفو الذي نود أن نشكرهم دائما على مجهوداتهم الدؤوبة). يأتي هذا تماشيا مع استراتيجية الشركة للتوسع وتقوية قطاع الخدمات في كل الأسواق التي نعمل بها".



وأوضح ورودريجو ألير، المدير العام الإقليمي لأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا لشركة جلوفو: "إن الشركة تهتم بتغيير مفهوم موظفي توصيل الطلبات للمنازل ليشمل حديثي التخرج من الجامعات وليس حاصلي الشهادات المتوسطة فقط، وذلك لدعم الشباب من مختلف الأعمار. كما تعتبر شركة جلوفو أول من أتاح استخدام الدراجات الهوائية في مجال توصيل الطلبات كجزء من استراتيجيتنا العالمية للحفاظ على البيئة".



وأضاف: "استطعنا منذ بداية عملياتنا في مصر أن نصل إلى أكثر من مليون عميل من خلال التطبيق. كما تتطلع شركة جلوفو للتوسع بشكل كبير في الربع الأخير من العام لتغطية منطقتين جديدتين داخل القاهرة، بالإضافة إلى محافظتين أخريين، وذلك بعد دراسة دقيقة للمناطق الأكثر احتياجا".



أعرب مصطفى كامل، مدير قطاع المبيعات في شركة جلوفو مصر عن سعادته بافتتاح المركز التدريبي الجديد قائلا: "نحن سعداء بأن مبيعاتنا قد زادت بنسبة 35%، وأيضا قاعدة العملاء بنسبة 8-10% في المتوسط شهريا. وخلال تلك الفترة في مصر تمكنا من التعاون مع العديد من الشركاء المميزين ليصل عددهم إلى أكثر من ألف شريك محلي وعالمي في كل المجالات. واستطعنا من خلال هذا التعاون أن نحقق زيادة في المبيعات والإيرادات لشركائنا بنسبة 25 -50%".



ومن الجدير بالذكر أن تلك المراكز تقدم للعاملين بالشركة التدريبات اللازمة لأداء عملهم بدقة ومهارة بالإضافة إلى الدعم المطلوب لمساعدة مندوبي التوصيل "جلوفو" في حل المشكلات اليومية التي تقابلهم أثناء العمل. كما توفر لهم دورات تدريبية أولية بعد التعيين مباشرة للتعرف على بيئة العمل داخل "جلوفو"، وتشغيل التطبيق على الهاتف المحمول، وكيفية التعامل بحرفية مع العملاء والمتاجر، وأيضا التعرف على نظام الدفع. هذا بالإضافة إلى ورش العمل المصممة خصيصا لمندوبي التوصيل "جلوفو".



كما أن شركة جلوفو أتاحت أكثر من 5 آلاف فرصة عمل منذ بداية عملها في السوق المصري من 18 شهرا. وتخطط لتقديم 6 آلاف فرصة عمل إضافية بحلول نهاية عام 2020.







