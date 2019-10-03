تعرف على تفاصيل ألبوم عمرو مصطفى الجديد

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

عمرو مصطفى

يتابع الفنان عمرو مصطفى في أمستردام بهولندا اللمسات النهائية للمكساج والماستر الخاص بأحدث ألبوماته الفنية، الألبوم مكوّن من 10 أغنيات جميعها من كلمات تركى آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى ومن توزيع موزعين عالميين لم يتم الإفصاح عنهم بعد ولكن ظهر في الصور الخاصة بكواليس الألبوم الموزع الموسيقي العالمي ريهاب. الألبوم من إنتاج شركة فيولين، ومن المقرر إطلاقه قريبًا، ويعتبر ألبوم عمرو مصطفى المقبل بمثابة عودة غنائية قوية بعد غياب 10 سنوات عن آخر ألبوماته.

كشف منذ فترة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن اشتراكه مع عمرو مصطفى فى عمل فنى جديد. وكتب تركي آل الشيخ منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «سيجمعنى ألبوم كامل من كلماتى وألحان وغناء عمرو مصطفى وبتوزيع