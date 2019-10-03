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تعرف على تفاصيل ألبوم عمرو مصطفى الجديد

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
يتابع الفنان عمرو مصطفى في أمستردام بهولندا اللمسات النهائية للمكساج والماستر الخاص بأحدث ألبوماته الفنية، الألبوم مكوّن من 10 أغنيات جميعها من كلمات تركى آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى ومن توزيع موزعين عالميين لم يتم الإفصاح عنهم بعد ولكن ظهر في الصور الخاصة بكواليس الألبوم الموزع الموسيقي العالمي ريهاب. الألبوم من إنتاج شركة فيولين، ومن المقرر إطلاقه قريبًا، ويعتبر ألبوم عمرو مصطفى المقبل بمثابة عودة غنائية قوية بعد غياب 10 سنوات عن آخر ألبوماته.
كشف منذ فترة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن اشتراكه مع عمرو مصطفى فى عمل فنى جديد. وكتب تركي آل الشيخ منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «سيجمعنى ألبوم كامل من كلماتى وألحان وغناء عمرو مصطفى وبتوزيع
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تامر حسنى

تامر حسني يعلن تأجيل حفل جامعة الإسكندرية

نشر الفنان تامر حسنى بوستر حفله الجديد، المقرر إقامته غدا بالإسكندرية، على حسابه بموقع «إنستجرام» وعلق عليه: «تم تأجيل حفل تخرج كلية آداب جامعة الإسكندرية من يوم 29 سبتمبر إلى يوم 1 أكتوبر»، ولم يكشف عن أسباب تأجيل الحفل، وهو ما زاد من حيرة الجمهور الذى أخذ يتساءل عن السبب. وفى سياق آخر، انتهى "تامر" مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد «الفلوس» الذى كان من المفترض أن يُعرض خلال موسم عيد الأضحى المنقضي، لكنه أُجل بسبب عدم انتهاء عملية المونتاج والمكساج. الفيلم من إخراج سعيد الماروق وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، بطولة زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد.
محمد رمضان

محمد رمضان: تحيا مصر بالرئيس والشعب.. إحنا طول عمرنا كبار

ألقى الفنان محمد رمضان، كلمة في احتفالية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ميدان المصنة بمدينة نصر، بمشاركة عشرات الآلاف من المواطنين المحتشدين بأعلام مصر وصور الرئيس، بعد أداء أحدث أغانيه "هما عايزينه فوضى"، وبدأ قائلا: "تحيا مصر بيكم وتحيا بالرئيس والشعب"، مضيفا: "اللي ملوش كبير بيشتريلوه كبيرـ وإحنا اتربينا على كده، ومش قلالات الأصل ولا بنبيع أرضنا، وإحنا طول عمرنا كبار وعندنا أصل، وملائكة مصر تطرد أي شخص وحش وهي محمية"، ووجه رسالة لقطر وتركيا، قائلا "أهم رجالة مصر.. أهم المصريين".
محمد-رمضان (6)

شاهد..محمد رمضان يطرح «أفريقيا» احتفالا بـ«كان 2019»

أعلن الفنان محمد رمضان، اليوم السبت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، طرحه أغنية "أفريقيا"، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب. وكتب "رمضان": "الساعة السادسة بتوقيت مصر (لايف) أغنية أفريقيا كاملة، على قناتي الرسمية على يوتيوب، أهلا بكل إخواتنا في أم الدنيا مصر.. ثقة في الله نجاح". ويأتي ذلك بعد يوم واحد من انطلاق مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، وقد انتهت المباراة الافتتاحية التي جمعت بين المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي، بفوز الفراعنة.
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إليسا

تعرف على الرسالة التى وجهتها إليسا للكارهين

وجهت المطربة إليسا رسالة للكارهين عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وكتبت: "إلى جميع الكارهين هناك، موتوا بغيظكم". إليسا كشفت منذ فترة عن أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما. وقالت إليسا، عبر حسابها فى موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا».
رامى-جمال

رامي جمال يكشف عن مفاجأة مع إليسا.. وهكذا ردت

كشف المطرب والملحن رامي جمال لجمهوره وجمهور الفنانة إليسا، عن مفاجأة يعدها للنجمة اللبنانية ضمن ألبومها الجديد، معبرًا عن سعادته للعمل معها. وكتب رامي جمال، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أنا عاوز أحرق مفاجأة لجمهورك على الماشي.. أنا عامل لإليسا غنوة كلامي ولحني"، ومن جانبها ردت إليسا على رامي جمال، قائلة: "الأغنية جميلة جدا"، وتوالت تعليقات متابعيها متسائلين عن موعد طرح ألبوم إليسا الجديد، وهل سيتم طرحه الصيف الجاري أم في موعد آخر؟
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