الرقابة الإدارية تضبط مسؤولين في الدولة بتهمة الرشوة

نجاحات عدة حققتها هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة الماضية أسفرت جهودها عن ضبط جرائم متنوعة تورط فيها مسؤولون ببعض الشركات العامة، وموظفون بالجهاز الإداري للدولة

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

جهود الرقابة الإدارية - أرشيفية

نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط عدة جرائم متنوعة تورط فيها مسؤولون ببعض الشركات العامة، وموظفون بالجهاز الإداري للدولة، ومنتحلو صفة موظف عمومي، وبعض الأشخاص من أصحاب المهن، وجاءت أبرز جهود الهيئة بضبط 13 قضية جنائية مباشرة، و7 قضايا محولة من خلال المسؤولين بالدولة، وتم من خلالهم عرض 58 متهما على النيابات المختلفة، فضلا عن مواجهة انحراف 80 موظفا عاما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وألقت الهيئة القبض على كل من مدير مشروعات الكباري، ونائب مدير إدارة الكباري والإنشاءات التخصصية بإحدى الشركات الكبرى للمقاولات، وذلك لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة قُدرت بنحو 800 ألف جنيه، تحصلا عليها من خمسة مقاولين يتعاملون مع الشركة مقابل قيامهما بتسهيل اعتماد مستخلصات الأعمال، وصرف المستحقات