الرقابة الإدارية تضبط مسؤولين في الدولة بتهمة الرشوة
نجاحات عدة حققتها هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة الماضية أسفرت جهودها عن ضبط جرائم متنوعة تورط فيها مسؤولون ببعض الشركات العامة، وموظفون بالجهاز الإداري للدولة
٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
جهود الرقابة الإدارية - أرشيفية
نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط عدة جرائم متنوعة تورط فيها مسؤولون ببعض الشركات العامة، وموظفون بالجهاز الإداري للدولة، ومنتحلو صفة موظف عمومي، وبعض الأشخاص من أصحاب المهن، وجاءت أبرز جهود الهيئة بضبط 13 قضية جنائية مباشرة، و7 قضايا محولة من خلال المسؤولين بالدولة، وتم من خلالهم عرض 58 متهما على النيابات المختلفة، فضلا عن مواجهة انحراف 80 موظفا عاما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
وألقت الهيئة القبض على كل من مدير مشروعات الكباري، ونائب مدير إدارة الكباري والإنشاءات التخصصية بإحدى الشركات الكبرى للمقاولات، وذلك لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة قُدرت بنحو 800 ألف جنيه، تحصلا عليها من خمسة مقاولين يتعاملون مع الشركة مقابل قيامهما بتسهيل اعتماد مستخلصات الأعمال، وصرف المستحقات
وألقت الهيئة القبض على كل من مدير مشروعات الكباري، ونائب مدير إدارة الكباري والإنشاءات التخصصية بإحدى الشركات الكبرى للمقاولات، وذلك لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة قُدرت بنحو 800 ألف جنيه، تحصلا عليها من خمسة مقاولين يتعاملون مع الشركة مقابل قيامهما بتسهيل اعتماد مستخلصات الأعمال، وصرف المستحقات المالية، واعتماد أعمال إضافية للشركات الخاصة بالمقاولين. وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
كما تم ضبط محاميين اثنين يعملان بإحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال تجارة وتوزيع المنتجات الغذائية، لقيامهما بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مراجع التأمينات الاجتماعية لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام، وذلك للتغاضي عن إعداد تقرير يتضمن المخالفات المنسوبة للشركة التي يعملان بها، ومنها تزوير شهادات تأمينات على العاملين للتهرب من سداد الاشتراكات المقررة التي تقدر بنحو 1.3 مليون جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما.
في السياق ذاته، نجحت الهيئة في ضبط كل من مساعد رئيس إحدى الشركات التي تعمل في مجال الغاز الصب لتقاضيه مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مسؤولين بشركة خاصة للنقل، وذلك مقابل قيام المتهم باستغلال موقعه الوظيفي لتسهيل إجراءات إسناد أعمال النقل على شركتهم، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم.
بينما تم ضبط رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعاون بالهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء، لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة إحدى جمعيات البناء والإسكان بمحافظة البحر الأحمر، وذلك مقابل تسهيله إجراءات اعتماد تخصيص قطع أراضٍ للجمعية بمحافظة البحر الأحمر، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه.
كما تم ضبط رئيس وحدة الرصد البيئي بمحافظة القاهرة لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات النظافة بنطاق حي شرق مدينة نصر، مقابل تجديد ترخيص عمل لشركته، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه، فضلا عن ضبط مدرس أول بإدارة المرج التعليمية لعرضه مبالغ مالية على مديرة إحدى المدارس الإعدادية، وذلك على سبيل الرشوة مقابل اعتمادها تحويلات بعض الطلبة للمدرسة، بالمخالفة للقواعد واللوائح المنظمة، وقد أسفرت التحريات وما تم ضبطه من مستندات، عن أن المتهم استخدم مستندات مزورة، وتوقيعات غير صحيحة منسوبة لمسؤولين بإدارة المرج التعليمية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، ليتمكن من تنفيذ تلك التحويلات. وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وشددت هيئة الرقابة الإدارية على التحري عن هوية الأشخاص وصفاتهم الوظيفية ممّن يدّعون قدرتهم على إنهاء مصالح المواطنين بشخصهم أو بتواصلهم مع مسؤولين حكوميين، والإبلاغ عن أي حالات تثير الشك والريبة في التعامل معهم، للحفاظ على سلامة أداء الوظيفة العامة وعدم فقدان ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. وفي هذا الإطار، تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص وشهرته (س. ز) لانتحاله صفة المستشار الإعلامي لإحدى الجهات السيادية على خلاف الحقيقة، ما مَكنه من توطيد علاقاته بالعديد من المسؤولين، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه، وتم ضبط شخصين انتحلا صفة ضابطين بالقوات المسلحة والداخلية، وأوهما المواطنين بقدرتهما على إنهاء قبول أبنائهم بالكليات العسكرية، وحصلا من جراء ذلك على مبالغ مالية قُدرت بنحو 500 ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما.