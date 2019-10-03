خزام تطرح أول مشروع عقاري باستثمارات 1.25 مليار جنيه

تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

مدير عام شركة خزام

أعلنت شركة خُزام للتطوير العقاري تدشين أول مشروعاتها في السوق المصرية من خلال كومباوند Go Heliopolis المقام بضاحية مصر الجديدة، والذي يعد نقلة حضارية جديدة في مجال التطوير العقاري والمخطط أن تصل تكلفته إلى 1.250 مليار جنيه، والذي يأتي انطلاقا من تاريخها الطويل الذي يزيد على نصف قرن في مجال الأعمال والبيزنس. جاء ذلك خلال حفل تدشين المشروع بحضور نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة خزام للتطوير العقارى، وداليا موفق المدير العام للشركة، ومحمد الخضري رئيس قطاع التسويق، وعدد من قيادات الشركة.

نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة خزام للتطوير العقارى، أكد أن المشروع يتناسب مع الفئات المتوسطة من العملاء في ظل الفجوة العقارية الناتجة عن ارتفاع الأسعار، موضحًا أن المشروع مقام على مساحة 18000 متر مربع ويهدف إلى إنشاء أكثر من 760 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح بين 120- 190 مترا مربعا كما تمنح الشركة

نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة خزام للتطوير العقارى، أكد أن المشروع يتناسب مع الفئات المتوسطة من العملاء في ظل الفجوة العقارية الناتجة عن ارتفاع الأسعار، موضحًا أن المشروع مقام على مساحة 18000 متر مربع ويهدف إلى إنشاء أكثر من 760 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح بين 120- 190 مترا مربعا كما تمنح الشركة العملاء تسهيلات في السداد تصل إلى 5 سنوات بمقدم حجز 10%.



وأضاف أن المشروع سيتم تجهيزه على أعلى مستوى بحيث يضمن توافر كل أساليب الراحة والأمان للسكان، بدايةً من المساحات المفتوحة والمطاعم والكافيتريات والأماكن الترفيهية، بالإضافة إلى عدد من الوحدات التجارية والمحلات، التي تصل في إجمالي مساحتها إلى 16 ألف متر مربع، حيث تتوقع الشركة الانتهاء من تسليم كل الوحدات في غضون 3 سنوات، وأن تحقق مبيعات تصل إلى 3 مليارات جنيه.





