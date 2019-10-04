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لا تنزعج من تساقط الشعر.. هذه الأطعمة تفيدك

تحتوي البطاطا الحلوة على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك الكبريت والحديد والبروتين، للتعزيز من نمو الشعر والحفاظ على صحة فروة الرأس
تحرير:إسراء سليمان ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
تساقط الشعر
تساقط الشعر
جميع أجزاء جسم الإنسان مهمة بشكل كبير، وخاصة الأعضاء الحيوية، وتوجد بعض الأشياء التي تعطينا مظهرا جماليا، ومن بينها الشعر والبشرة، تتعرض كثير من الفتيات والرجال لتساقط الشعر، ولا يعرفون أسباب ذلك، بل يزيد من شعورهم بالإحباط، وجد الباحثون العديد من الأطعمة المهمة التي يمكنك تناولها، للحفاظ على الشعر من التساقط، لأنها غنية بمجموعة من الفيتامينات الضرورية، على سبيل المثال الجزر يعتبر مصدرا غنيا بالبيتا كاروتين، يساعد في الوقاية من تساقط الشعر، وذلك نقلا عن "stylecraze".
هل تتعرض لتساقط الشعر المستمر، بالرغم من اتباع نظام عناية صارم، لا تشعر بالحيرة، فيوجد عديد من الأشخاص يعانون من هذه المشكلة، فتوجد بعض من المفاهيم الخاطئة التي يجب تصحيحها الآن، وهي أن استخدام الشامبو ومجفف الشعر بشكل منتظم، يجعل شعرك قويا وصحيا، أن تقوم بمثل هذه الأشياء، يعتبر أمر مهما لا يمكن إنكاره،
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