لا تنزعج من تساقط الشعر.. هذه الأطعمة تفيدك
تحتوي البطاطا الحلوة على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك الكبريت والحديد والبروتين، للتعزيز من نمو الشعر والحفاظ على صحة فروة الرأس
تحرير:إسراء سليمان
٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
تساقط الشعر
جميع أجزاء جسم الإنسان مهمة بشكل كبير، وخاصة الأعضاء الحيوية، وتوجد بعض الأشياء التي تعطينا مظهرا جماليا، ومن بينها الشعر والبشرة، تتعرض كثير من الفتيات والرجال لتساقط الشعر، ولا يعرفون أسباب ذلك، بل يزيد من شعورهم بالإحباط، وجد الباحثون العديد من الأطعمة المهمة التي يمكنك تناولها، للحفاظ على الشعر من التساقط، لأنها غنية بمجموعة من الفيتامينات الضرورية، على سبيل المثال الجزر يعتبر مصدرا غنيا بالبيتا كاروتين، يساعد في الوقاية من تساقط الشعر، وذلك نقلا عن "stylecraze".
هل تتعرض لتساقط الشعر المستمر، بالرغم من اتباع نظام عناية صارم، لا تشعر بالحيرة، فيوجد عديد من الأشخاص يعانون من هذه المشكلة، فتوجد بعض من المفاهيم الخاطئة التي يجب تصحيحها الآن، وهي أن استخدام الشامبو ومجفف الشعر بشكل منتظم، يجعل شعرك قويا وصحيا، أن تقوم بمثل هذه الأشياء، يعتبر أمر مهما لا يمكن إنكاره،
هل تتعرض لتساقط الشعر المستمر، بالرغم من اتباع نظام عناية صارم، لا تشعر بالحيرة، فيوجد عديد من الأشخاص يعانون من هذه المشكلة، فتوجد بعض من المفاهيم الخاطئة التي يجب تصحيحها الآن، وهي أن استخدام الشامبو ومجفف الشعر بشكل منتظم، يجعل شعرك قويا وصحيا، أن تقوم بمثل هذه الأشياء، يعتبر أمر مهما لا يمكن إنكاره، ولكن لا يعتبر عناية كاملة للشعر، توجد بعض العوامل الأخرى التي تلعب دور مهما في بناء الشعر، والحفاظ عليه من التساقط، ببساطة اتباع نظام غذائي صحي، يتكون من أطعمة تحتوي على عناصر غذائية محددة، سيساعد بشكل كبير في التحسين من كثافة الشعر، كما يمنع التساقط، وبالتالي أنت لست بحاجة للذهاب إلى صالونات التجميل، وما يلي بعض من الأطعمة المهمة التي يمكنك تناولها، للحفاظ على شعرك من التساقط:
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1- الخضراوات الورقية
توجد أشكال عديدة للخضراوات الورقية، على سبيل المثال السبانخ والكرنب واللفت الأخضر، جميعها تحتوي على معدن الحديد، الذي يعتبر من المعادن الضرورية والمهمة للحفاظ على خلايا الشعر في حالة صحية جيدة، وبالتالي فإن نقص الحديد يتسبب في تساقط الشعر، لأن الكمية المتطلبة من العناصر الغذائية لا تصل إلى جذور الشعر، وبالتالي ذلك يجعلها عرضة بشكل كبير للضعف والتكسير، إضافة إلى ذلك، يحتوي الكرنب على فيتامين (A، C)، وكل منهما مهم بشكل كبير لفروة الرأس، ومن أفضل الطرق لاستهلاك الخضراوات الورقية، أن تتناولها في طبق السلطة، كما يمكن استهلاكها في صورة عصير طازج.
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2- الجزر
يعتبر الجزر مصدرا غنيا بالبيتا كاروتين، التي تعتبر من العناصر الغذائية المهمة في الأطعمة، وتعمل على الوقاية من تساقط الشعر، كما أنه يحتوي على معدلات عالية من فيتامين A، الذي يساعد في تحسين صحة فروة الرأس والبصيلات، كما أنه غني بعناصر غذائية ومعادن مهمة، مثل فيتامين (K، C، B)، والألياف الغذائية والبوتاسيوم والفوسفور، وجميعها مهمة بشكل كبير من أجل الحفاظ على شعر قوي وصحي.
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3- البطاطا الحلوة
تحتوي البطاطا الحلوة على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك الكبريت والحديد والبروتين، للتعزيز من نمو الشعر والحفاظ على صحة فروة الرأس، كما أنها غنية بالبيتا كاروتين، التي تساعد في نمو الخلايا، وتقيك من تساقط العشر المزعج، وتحسن من لمعان الشعر، كما أن البطاطا الحلوة تحتوي على البوتاسيوم والمغنسيوم، اللذين يعملان على التهدئة، والتخفيف من التوتر والضغط، وبالتالي يكون ذلك مفيدا بشكل كبير، لأن الإجهاد يسبب تساقط الشعر.
4- عين الجمل
تعرف أيضًا بـ"طعام الشعر"، لأنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تعتبر من العناصر الغذائية المهمة، من أجل شعر صحي وفاتن، كما تحتوي على مجموعة كبيرة من المعادن والفيتامينات، بما في ذلك، الزنك والحديد والسيلينيوم، ومجموعة فيتامين B المركبة، جميعها تعمل على التحفيز من نمو الشعر، والتقليل من التساقط، كما أنها تحتوي على البيوتين وفيتامين هـ والبروتين والمغنيسيوم التي تقوي بصيلات الشعر وتحافظ على صحة فروة الرأس.