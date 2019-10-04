5 حيل تساعدك في الحصول على حواجب مثالية

يجب على كل فتاة تفريش الحواجب يوميا باستخدام فرشاة الأسنان من أجل الحفاظ على صحتهما، وذلك قبل وضع أي منتج عليهما، ففرشة الأسنان يمكنها أن تقشر الشعيرات بلطف

تحرير:فيروز ياسر ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

رسم الحواجب

وضع المكياج ليس سهلا كما تعتقد كل فتاة، حيث يحتاج إلى خطوات واستخدام المنتجات الصحيحة التي تليق ببشرتك، وخاصة أن كل نوع يحمل درجات مختلفة، ومن أكثر الأجزاء التي تظهر شكلك الحاجبان، ولهذا سيكون عليك العناية بهما بطريقة صحيحة، سواء من خلال مشاهدة فيديوهات لخبيرة التجميل أو التعلم من أقاربك حتى تصبحي كالمحترفات. وكشفت خبيرة بارزة في الحواجب عن 5 نصائح خالية من الصعوبة يجب على كل امرأة معرفتها، حيث قالت هانا موتزي، إن تحديد حواجبك بالشكل الذي يناسبك يجعلك تبدين بشكل أصغر سنا.

كما كشفت "موتزي" عن 5 حيل يجب على كل امرأة معرفتها عن حواجبها، ولماذا يجب تنظيفها بالفرشاة كل صباح على أكمل وجه من أي وقت مضى، وذلك وفقا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني. اقرئي أيضا: لو بتستخدمي استشوار كثير.. احمي شعرك من التقصف 1- نظفي حاجبيك يوميا أول شيء قالته "هانا" إنه يجب على كل فتاة تفريش