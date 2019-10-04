5 حيل تساعدك في الحصول على حواجب مثالية

يجب على كل فتاة تفريش الحواجب يوميا باستخدام فرشاة الأسنان من أجل الحفاظ على صحتهما، وذلك قبل وضع أي منتج عليهما، ففرشة الأسنان يمكنها أن تقشر الشعيرات بلطف
وضع المكياج ليس سهلا كما تعتقد كل فتاة، حيث يحتاج إلى خطوات واستخدام المنتجات الصحيحة التي تليق ببشرتك، وخاصة أن كل نوع يحمل درجات مختلفة، ومن أكثر الأجزاء التي تظهر شكلك الحاجبان، ولهذا سيكون عليك العناية بهما بطريقة صحيحة، سواء من خلال مشاهدة فيديوهات لخبيرة التجميل أو التعلم من أقاربك حتى تصبحي كالمحترفات.
وكشفت خبيرة بارزة في الحواجب عن 5 نصائح خالية من الصعوبة يجب على كل امرأة معرفتها، حيث قالت هانا موتزي، إن تحديد حواجبك بالشكل الذي يناسبك يجعلك تبدين بشكل أصغر سنا.
كما كشفت "موتزي" عن 5 حيل يجب على كل امرأة معرفتها عن حواجبها، ولماذا يجب تنظيفها بالفرشاة كل صباح على أكمل وجه من أي وقت مضى، وذلك وفقا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني.
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1- نظفي حاجبيك يوميا
أول شيء قالته "هانا" إنه يجب على كل فتاة تفريش
كما كشفت "موتزي" عن 5 حيل يجب على كل امرأة معرفتها عن حواجبها، ولماذا يجب تنظيفها بالفرشاة كل صباح على أكمل وجه من أي وقت مضى، وذلك وفقا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني.
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1- نظفي حاجبيك يوميا
أول شيء قالته "هانا" إنه يجب على كل فتاة تفريش الحواجب يوميا باستخدام فرشاة الاسنان من أجل الحفاظ على صحتهما، وذلك قبل وضع أي منتج عليهما، ففرشاة الأسنان يمكنها أن تقشر الشعيرات بلطف وتنشط البشرة تحتها، مما قد يؤدي إلى نمو إضافي للحاجب".
كما أوضحت أن تنظيف الحواجب قبل تطبيق أي منتج يجعل المهمة أسهل، حيث ستتمكنين من رؤية الأماكن التي تحتوي على الفراغات وسدها بالمنتجات التجميلية، ولهذا تنصح بتنظيف الحواجب للأعلى وللخارج من أجل الحصول على نتيجة مبهرة عند رسمهما.
2- طبقة أخيرة للمسة النهائية
بينما تعتقد الكثير من الفتيات بحاجتها إلى قلم تحديد الحواجب من أجل أن يظهر شكلهما كما يجب، قالت "هانا" إذا أردت الحصول على الحواجب كالتي تظهر بها النجمات، يمكنك استخدام بودر الحواجب ولكن قبل وضعه يمكن عمل تحديد خفيف بالقلم.
عليك التفكير في العناية بحواجبك مثل البشرة تماما، فاستخدام القلم خطوة تمهيدية، وبودر الحواجب يشبه كريم الأساس الذي يحدد ويثبت الحاجب في مكانه.
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كما أوضحت خبيرة المكياج أنه يجب التفكير في الملمس والخطوة الأخيرة لظهور الحواجب، الحواجب ذات المظهر الطبيعي لها نسيج يشبه الشعر طوال الوقت، لذا يمكنك وضع اللمسة الأخيرة باستخدام جل الحواجب مما يجعلها تبدو وكانها أكثر سمكا.
3- التركيزعلى طرف قلم التحديد
وفقا لـ"هانا" فإن التركيز على طرف قلم الحواجب مهم للغاية من أجل ظهور حاجبيك بالشكل المطلوب، حيث قالت: "شكل قلم الحواجب يحدد الغرض منه".
كما نصحت باستخدام جل قوي من أجل رسم الحواجب وسد الفراغات خاصة إذا كانت الحواجب مليئة بالفراغات أو رفيعة للغاية.
4- صبغ الحواجب
إذا كنت من الأشخاص الذين ليس لديهم وقت في الصباح لوضع المكياج على حاجبيك، فيجب أن يكون صبغ الحاجب هو أفضل صديق جديد لك، حيث قالت "هانا" إن صبغة الحاجب تجعلك لا تحتاجين إلى ضبطهما يوميا، وأشبه بالمكياج الدائم حيث تبدو الحواجب أكثر سمكًا وأكثر تحديدًا لمدة تصل إلى 4 أسابيع.
يجب معرفة أن مهمة صبغ الحواجب ليست مشكلة كبيرة أو تستغرق وقتا طويلا، حيث تحتاج منك 15 دقيقة، وبعدها تقلل من حاجتك إلى وضع المكياج يوميا.
5- اختيار مكونات مضادة للماء
أخيرًا، عند التسوق لاختيار مستحضرات التجميل ومن بينها الخاصة بالحواجب، فتأكدي من اختيار الأنواع المضادة للماء من أجل أن يستمر مكياجك لفترة طويلة، حيث قالت "هانا": "ليست كل منتجات الحاجب متساوية".
كما أكدت أنه من المهم التأكد من أن قلم الحواجب والمسحوق والجيل مقاوم للماء، كما نصحت أنه على كل فتاة التأكد من أن المكياج لم يلطخ لأي سبب.
ولأن حاجبيك يظهران شكلك النهائي بعد وضع المكياج الكامل أو البسيط، فاهتمي بهما جيدا.