الدائرة تضيق.. فشل نتنياهو وليبرمان في تشكيل تحالف

وبعد فوزه بـ8 مقاعد في الانتخابات الأخيرة، أصبح "إسرائيل بيتنا" هو من سيحدد من سيشكل الحكومة، سواء كتلة اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو، أو كتلة يسار الوسط برئاسة جانتس
في أولى المحادثات المباشرة بينهما منذ أشهر التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، اليوم الخميس، لمناقشة اقتراح تشكيل حكومة وحدة لكن محادثاتهما التي انتهت بعد ساعة فقط لم تحقق أي تقدم، ومع توقف المفاوضات بين حزب "الليكود" الحاكم، و"أزرق وأبيض" برئاسة بيني جانتس، فإن فشل الاجتماع يزيد من احتمالات عقد انتخابات ثالثة، لم يستبعد حزبا "الليكود" ولا "إسرائيل بيتنا" إمكانية إجراء مزيد من المحادثات، وقال ليبرمان بعد محادثته مع يائير لابيد من حزب "أزرق وأبيض": "سنبذل قصارى جهدنا لمنع عقد انتخابات ثالثة".
وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، إلى أن ليبرمان لعب دورا رئيسيا في خوض إسرائيل انتخابات 17 سبتمبر، بعد رفضه الانضمام إلى ائتلاف يقوده نتنياهو مع أحزاب متشددة بعد انتخابات 9 أبريل الماضي.
وبعد فوزه بثمانية مقاعد في الانتخابات الأخيرة، أصبح "إسرائيل بيتنا" الكارت الرابح الذي يمكن أن يحدد من سيشكل
وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، إلى أن ليبرمان لعب دورا رئيسيا في خوض إسرائيل انتخابات 17 سبتمبر، بعد رفضه الانضمام إلى ائتلاف يقوده نتنياهو مع أحزاب متشددة بعد انتخابات 9 أبريل الماضي.
وبعد فوزه بثمانية مقاعد في الانتخابات الأخيرة، أصبح "إسرائيل بيتنا" الكارت الرابح الذي يمكن أن يحدد من سيشكل الحكومة، سواء كتلة اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو المؤلفة من 55 عضو كنيست، أو كتلة يسار الوسط برئاسة جانتس التي تضم 54 عضوا.
ولم يوافق ليبرمان و3 من أعضاء الكنيست العرب على أي من المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، حيث يحث وزير الدفاع السابق ووزير الخارجية في عهد نتنياهو، على تشكيل ائتلاف "ليبرالي، وطني، واسع"، يضم "الليكود"، و"أزرق وأبيض"، وحزبه "إسرائيل بيتنا"، دون أحزاب متشددة أو عربية.
وقال متحدث باسم "الليكود" بعد الاجتماع: "اقترح نتنياهو أن ينضم ليبرمان إلى الحكومة في أقرب وقت ممكن للمساهمة في تشكيل حكومة وحدة"، وأضاف أنه "لم يتحقق أي تقدم في الاجتماع".
من جانبه قال "إسرائيل بيتنا": "في الاجتماع، صرح ليبرمان بأنه بالنظر إلى التحديات الأمنية والاقتصادية، فإن حكومة الوحدة هي أمر لا مفر منه اليوم، وأن عقد جولة أخرى من الانتخابات لن يغير الخريطة السياسية بشكل كبير، فالطريق الصحيح هو إيجاد أرضية مشتركة بين إسرائيل بيتنا، والليكود، وأزرق وأبيض".
رئيس إسرائيل يستعد لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة
وأوضح ليبرمان مساء الأربعاء أن معارضته للتحالف، بما في ذلك الكتلة المؤلفة من 55 من أعضاء الكنيست من مؤيدي نتنياهو، التي تضم حزبين متشددين، لا تزال غير محسومة.
وأكد إصراره على حكومة وحدة تضم فقط الليكود وأزرق وأبيض وحزبه "إسرائيل بيتنا"، قائلا "لن نكون شركاء" في أي حكومة أخرى.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن ليبرمان قام بتسليم نفس الرسالة عندما التقى الأسبوع الماضي بجانتس، وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال ليبرمان إنه "إذا لم يكن هناك تقدم كبير بحلول مساء الثلاثاء المقبل، فسوف يقدم إسرائيل بيتنا عرضه الخاص لحزبي الليكود وأزرق وأبيض".
وتسبب الخلاف العلني الذي اندلع بين نتنياهو وليبرمان، مايو الماضي، بعد رفض الأخير الانضمام لحكومة برئاسة نتنياهو بسبب السياسات المؤيدة للمتدينين الأرثوذكس، في فشل رئيس الوزراء في تشكيل ائتلاف، مما أدى إلى عقد جولة ثانية من الانتخابات.
منذ ذلك الحين وصف نتنياهو زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" بأنه "جزء من اليسار"، ليصبحا بعد ذلك خصمين، وكان اجتماع يوم الخميس هو الأول بينهما منذ ذلك الحين.
وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إن حزبى "الليكود" و"أزرق وأبيض" أجريا محادثات في الأيام الأخيرة حول إمكانية ترتيب تقاسم السلطة الذي اقترحه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، حيث سيشغل كل حزب رئاسة الوزراء لمدة عامين في الحكومة المقبلة.
الفرصة الثانية| هل ينجح نتنياهو في الحفاظ على منصبه؟
وقال القائم بأعمال رئيس الكنيست "يولي أدلشتاين"، اليوم الخميس، إن نتنياهو سيكون مستعدا للحصول على إجازة إذا تم توجيه الاتهام إليه في قضايا الكسب غير المشروع الموجهة ضده.
وبموجب الترتيب الذي حدده ريفلين، سوف يتمتع جانتس، بصفته "رئيس وزراء مؤقت" في مثل هذا السيناريو، بجميع سلطات رئيس الوزراء.
وسيسمح هذا الاتفاق لنتنياهو بأن يأخذ إجازة إذا تم اتهامه رسميا وتمكين جانتس من تجنب العمل في حكومة برئيس وزراء يواجه تهم فساد، لكن الطرفين لم يتمكنا من الاتفاق على من سيكون رئيس الوزراء أولا بموجب هذا الترتيب وغيرها من الأمور.