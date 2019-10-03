الدائرة تضيق.. فشل نتنياهو وليبرمان في تشكيل تحالف

وبعد فوزه بـ8 مقاعد في الانتخابات الأخيرة، أصبح "إسرائيل بيتنا" هو من سيحدد من سيشكل الحكومة، سواء كتلة اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو، أو كتلة يسار الوسط برئاسة جانتس

تحرير:أحمد سليمان ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ م

نتنياهو وليبرمان

في أولى المحادثات المباشرة بينهما منذ أشهر التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، اليوم الخميس، لمناقشة اقتراح تشكيل حكومة وحدة لكن محادثاتهما التي انتهت بعد ساعة فقط لم تحقق أي تقدم، ومع توقف المفاوضات بين حزب "الليكود" الحاكم، و"أزرق وأبيض" برئاسة بيني جانتس، فإن فشل الاجتماع يزيد من احتمالات عقد انتخابات ثالثة، لم يستبعد حزبا "الليكود" ولا "إسرائيل بيتنا" إمكانية إجراء مزيد من المحادثات، وقال ليبرمان بعد محادثته مع يائير لابيد من حزب "أزرق وأبيض": "سنبذل قصارى جهدنا لمنع عقد انتخابات ثالثة".

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، إلى أن ليبرمان لعب دورا رئيسيا في خوض إسرائيل انتخابات 17 سبتمبر، بعد رفضه الانضمام إلى ائتلاف يقوده نتنياهو مع أحزاب متشددة بعد انتخابات 9 أبريل الماضي. وبعد فوزه بثمانية مقاعد في الانتخابات الأخيرة، أصبح "إسرائيل بيتنا" الكارت الرابح الذي يمكن أن يحدد من سيشكل