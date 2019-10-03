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الدائرة تضيق.. فشل نتنياهو وليبرمان في تشكيل تحالف

وبعد فوزه بـ8 مقاعد في الانتخابات الأخيرة، أصبح "إسرائيل بيتنا" هو من سيحدد من سيشكل الحكومة، سواء كتلة اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو، أو كتلة يسار الوسط برئاسة جانتس
تحرير:أحمد سليمان ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ م
نتنياهو وليبرمان
نتنياهو وليبرمان
في أولى المحادثات المباشرة بينهما منذ أشهر التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، اليوم الخميس، لمناقشة اقتراح تشكيل حكومة وحدة لكن محادثاتهما التي انتهت بعد ساعة فقط لم تحقق أي تقدم، ومع توقف المفاوضات بين حزب "الليكود" الحاكم، و"أزرق وأبيض" برئاسة بيني جانتس، فإن فشل الاجتماع يزيد من احتمالات عقد انتخابات ثالثة، لم يستبعد حزبا "الليكود" ولا "إسرائيل بيتنا" إمكانية إجراء مزيد من المحادثات، وقال ليبرمان بعد محادثته مع يائير لابيد من حزب "أزرق وأبيض": "سنبذل قصارى جهدنا لمنع عقد انتخابات ثالثة".
وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، إلى أن ليبرمان لعب دورا رئيسيا في خوض إسرائيل انتخابات 17 سبتمبر، بعد رفضه الانضمام إلى ائتلاف يقوده نتنياهو مع أحزاب متشددة بعد انتخابات 9 أبريل الماضي. وبعد فوزه بثمانية مقاعد في الانتخابات الأخيرة، أصبح "إسرائيل بيتنا" الكارت الرابح الذي يمكن أن يحدد من سيشكل
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الفرصة الثانية| هل ينجح نتنياهو في الحفاظ على منصبه؟

بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بدا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعرض لضربة مذلة، حيث تقدم منافسه الرئيسي بيني جانتس، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق وزعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي، بفارق بسيط على زعيم حزب "الليكود" المحافظ، وبدا أنه في طريقه للحصول على أول فرصة لتشكيل حكومة إسرائيل المقبلة. لكن بحلول يوم أمس الأربعاء، في تطور مفاجئ، عاد نتنياهو إلى مركز الصدارة، إذ اختاره الرئيس رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة، محافظا على توجه إسرائيل اليميني وقدم طوق نجاة سياسيا لنتنياهو الذي يواجه لائحة اتهام وشيكة بالفساد.
الانتخابات الإسرائيلية 3

الأزمة مستمرة.. هل تشهد إسرائيل انتخابات ثالثة؟

بعد حملة انتخابية ساخنة، خاض خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معركة للحفاظ على مسيرته السياسية، وسط اتهامات بالفساد، فشل هو ومنافسه الرئيسي بيني جانتس في الفوز بالأغلبية. ومن المتوقع أن يشهد الإسرائيليون إجراء انتخابات ثالثة، مع استمرار حالة الجمود بين الحزبين الرئيسيين في البلاد بعد الانتخابات الأخيرة، حيث لا يمتلك أي من نتنياهو وجانتس خطة واضحة لتشكيل حكومة ائتلافية. وفي حين أن هناك أسابيع من المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية، فإن الشروط التي حددتها الأحزاب قد تعوق المهمة، ما يؤدي إلى إجراء انتخابات ثالثة.
بيني-جانتس-ونتنياهو

بعد هزيمته.. نتنياهو يلجأ لجانتس لتشكيل الحكومة

"لا يمكن لليمين تشكيل ائتلاف ويجب أن يكون هناك حكومة وحدة"، هذا ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الخميس، طالبًا من بيني جانتس، زعيم تحالف "أزرق وأبيض"، الاجتماع معه. وقال نتنياهو: "ليس لدينا خيار سوى تشكيل حكومة وحدة واسعة، واسعة بقدر الإمكان، تتكون من جميع العناصر التي تهتم بدولة إسرائيل". وأقر رئيس الوزراء بأنه وعد بحكومة يمينية خلال حملته الانتخابية، لكنه قال إنه "لسوء الحظ، أظهرت نتائج الانتخابات أن هذا غير ممكن، لم يختر الناخبون أي الكتلتين بشكل واضح".
الانتخابات-الإسرائيلية

نتنياهو أكبر خاسر.. سيناريوهات تشكيل حكومة إسرائيل

بعد يوم من الانتخابات الإسرائيلية، الثانية في خلال 5 أشهر، يبدو أن عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد يكون على وشك الانتهاء. كما كان متوقعا، لم يفز نتنياهو ولا منافسه الرئيس، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق بيني جانتس، بما يكفي من الأصوات ليحصل على أغلبية ساحقة في البرلمان الإسرائيلي، ولا يبدو أن هناك طريقا مباشرا لتشكيل ائتلاف حاكم. وهذا يعني أن السباق على منصب رئيس الوزراء لن يتم حسمه عن طريق التصويت بل عن طريق محادثات الائتلاف، ويبدو أن جانتس وحزبه "أزرق وأبيض" من المرجح أن يُمنح الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة.
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