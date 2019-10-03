ساويرس: خفض سعر الفائدة يساعد على دفع الاستثمار بقوة

تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ م

نجيب ساويرس

قال رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس إن الاقتصاد المصرى يتمتع بحالة جيدة وأن انخفاض أسعار الفائدة يساعد على تقديم دفعة قوية للاستثمار، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية فى مصر أصبحت الآن أفضل بكثير مما كانت عليه قبل بضع سنوات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية وقعت الكثير من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من التكتلات الإقليمية، والتي تجعل مصر سوقا ضخمة يتجاوز المليار نسمة مما يشجع الشركات الصينية على تعزيز الاستثمارات بمصر، جاء ذلك في حواه مع وكالة الأنباء الصينية شيخوا.

وأشار ساويرس إلى أنه لديه بعض المشروعات المشتركة مع الشركات الصينية في مجال المقاولات والتشييد والبناء.وقال ساويرس: نحن (أوراسكوم) مجموعة كبيرة جدا، ولدينا القدرة على القيام بجميع المشروعات بمفردنا، لكننا نرحب دائما بأي شراكة.ويرى ساويرس أن الحكومة الصينية يمكنها ضخ المزيد من الأعمال والمشروعات والاستثمارات