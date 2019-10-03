تعرف على راتب حسام البدري مع منتخب مصر

تحرير:أحمد بركات ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م

حسام البدري

كشف مصدر باتحاد الكرة المصري أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، وقع على عقود تدريب الفراعنة حتى مونديال 2022، حيث قال المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن اتحاد الكرة برئاسة المهندس عمرو الجنايني يعقد آمالا كبيرة على حسام البدري في الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 والتأهل لنهائيات كأس العالم 2022. وعلم التحرير أن اتحاد الكرة المصري، قرر منح حسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة 700 ألف جنيه راتبا شهريا شاملة الضرائب، أي أنه سيحصل على مبلغ 550 ألف جنيه صافي.

كما وضع اتحاد الكرة بندًا في العقد يتضمن شرطًا جزائيًّا لمدة شهرين على الطرف الذي يفسخ العقد، مع اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه حال فشل البدري في الصعود لكأس الأمم الإفريقية. وكشف مصدر في اتحاد الكرة أن العقد يتضمن إجازة شهر سنويًّا للبدري على أن يحصل على إذن من الجبلاية حال رغبته في السفر للخارج. وكشفت