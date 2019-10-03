رياضة

تعرف على راتب حسام البدري مع منتخب مصر

تحرير:أحمد بركات ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م
حسام البدري
حسام البدري
كشف مصدر باتحاد الكرة المصري أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، وقع على عقود تدريب الفراعنة حتى مونديال 2022، حيث قال المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن اتحاد الكرة برئاسة المهندس عمرو الجنايني يعقد آمالا كبيرة على حسام البدري في الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 والتأهل لنهائيات كأس العالم 2022. وعلم التحرير أن اتحاد الكرة المصري، قرر منح حسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة 700 ألف جنيه راتبا شهريا شاملة الضرائب، أي أنه سيحصل على مبلغ 550 ألف جنيه صافي.
كما وضع اتحاد الكرة بندًا في العقد يتضمن شرطًا جزائيًّا لمدة شهرين على الطرف الذي يفسخ العقد، مع اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه حال فشل البدري في الصعود لكأس الأمم الإفريقية. وكشف مصدر في اتحاد الكرة أن العقد يتضمن إجازة شهر سنويًّا للبدري على أن يحصل على إذن من الجبلاية حال رغبته في السفر للخارج. وكشفت
اقرأ المزيد
ميسى

ميسي: من الصعب إيجاد وقت للتفكير فيما تفعله

?تحدث الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، عن ذكريات حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم لأول مرة في عام 2009، جاء في تصريحات نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء السبت، قائلًا: "لقد مر وقت طويل وحدثت العديد من الأشياء منذ فوزي بجائزة الأفضل في العالم لأول مرة.. نضجت كثيرًا على المستوى الرياضي وعلى الشخصي، تزوجت وأنجبت ثلاثة أطفال، ولكن لسوء الحظ كل ذلك حدث بسرعة كبيرة، لم أكن أتخيلها".
تشيشاريتو

إشبيلية الإسباني يعبر أبويل القبرصي بالدوري الأوروبي

حقق فريق إشبيلية الإسباني فوزه الثاني في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، بهدف نظيف على حساب أبويل نيقوسيا القبرصي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة الثانية لدور المجموعات، وسجل الهدف الوحيد المكسيكي هرنانديز (تشيشاريتو).. ورفع اشبيلية رصيده إلى ستة نقاط في صدارة المجموعة الثانية بالمسابقة، بعد الفوز الثاني على التوالي الذي حققه الفريق الأندلسي اليوم. وفي ذات المجموعة تمكن فريق أف 91 ديديلانجي بطل لوكسمبرج من الفوز على كارباج بطل إذربيجان، بأربعة أهداف مقابل هدف.
أرسنال (5)

‏أرسنال يكتسح ستاندر لياج برباعية في الدوري الأوروبي

‏دك أرسنال الإنجليزي، شباك ضيفه ستاندر لياج البلجيكي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، بملعب «الإمارات» ضمن ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ببطولة الدوري الأوروبي 2019-2020. جاء الهدف الأول للمدفعجية، في الدقيقة 14 عن طريق جابرييل مارتينيلي، قبل أن يتمكن نفس اللاعب من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 16، وانتهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة لصالح الفريق اللندني، بعدما تمكن جوزيف ويلوك من تعزيز التقدم في الدقيقة 22.
اقرأ المزيد من الأخبار
الجهاز الفني للفراعنة - جهاز منتخب مصر (2)

بركات: «أنا بهرج كتير بس في الشغل ببقى جد جدا»

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أنه لن يسمح بالزيارات للاعبي منتخب مصر في الفندق، وذلك حسبما أفاد في تصريحات صحفية، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، وجهازه المعاون، لوسائل الإعلام. وقال بركات: "لن يُسمح بالزيارات للاعبي منتخب مصر في الفندق بقدر الإمكان، وأوعدكم بأن المشكلات اللي كنا بنشوفها قبل كده مش هتتكرر، وإحنا داخلين على فترة جديدة ولازم يبقى فيه التزام ومسؤولية من اللاعبين، ولاعب منتخب مصر لازم يكون عارف المسؤولية اللي عليه، ولو مش عارفها يقعد في النادي بتاعه وميجيش".
عمرو الجنايني - حسام البدري

أزمة في المؤتمر الصحفي لتقديم حسام البدري

اعترض عدد من الصحفيين على المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، بقيادة حسام البدري وجهازه المعاون، لوسائل الإعلام، والذي قدمه المذيع إبراهيم عبد الجواد؛ وذلك بسبب تخصيص مكان معين للصحفيين «ميكسد زون» يسألون فيه حسام البدري بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، وبعد اعتراض عدد من الصحفيين على التجمع في «ميكسد زون»، استجاب البدري لرغبة الصحفيين وفضل الجلوس مكانه لاستقبال أسئلة الصحفيين.
محمد-صلاح‎

اتحاد الكرة: محمد صلاح تاج على رأسنا

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أزمة التصويت الخاصة باختيار أفضل لاعب في العالم «ذا بيست»، وقال الجنايني خلال المؤتمر الصحفي المقام اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، حسام البدري وجهازه المعاون لوسائل الإعلام، والذي يقدمه المذيع إبراهيم عبد الجواد: «عندما علمنا أن صوت مصر لم يتم الاعتداد به تحركنا وراسلنا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فكان الرد كالتالي: تم التصويت يوم 15 أغسطس، قرار تعييننا كان يوم 20 أغسطس وتسلمنا يوم 24 أغسطس».
حسام-البدرى

الجنايني: «البدري لو طلب لبن العصفور هنجبهوله»

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس أول لقاء جمعه مع حسام البدري عقب الإعلان عن توليه مسؤولية القيادة الفنية للمنتخب الوطني، وقال الجنايني، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بأحد فنادق الزمالك، لتقديم الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة: «أول ما قاله لي البدري هو رغبته في زيارة حسن شحاتة في المنزل.. حسن شحاتة ليس في محل اختيار لأنه أكبر من ذلك»، متابعًا: «البدري لم يناقش معنا أي ماديات، كل ما يقال اجتهادات.. هذا تكليف، ومن غير المقبول ألا نكون أبطال إفريقيا».
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]