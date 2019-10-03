«أخطاء التحكيم فجة».. بيان ناري من الإسماعيلي وتهديد بالتصعيد

تحرير:علي الزيني ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م

الإسماعيلي

أصدر الإسماعيلي، بيانًا رسميًا، يدين فيه الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة الفريق أمام نظيره المصري، وقال النادي في بيانه: "يؤكد النادي الإسماعيلى، على رفضه القاطع عن ما ارتكبه طاقم التحكيم بقيادة جهاد جريشة من أخطاء تحكيمية (فجّة) ظهرت جليا فى مباراة الفريق الأخيرة في بطولة الدوري أمام المصرى البورسعيدى والتي خرجت بشهادة الخبراء والنقاد عن نطاق الأخطاء التقديرية المقبولة، بل وأثّرت بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وساهمت فى خروج الفريق مهزوما بعد تجاهل احتساب ضربتي جزاء صحيحة واحتساب ثلاث ضربات جزاء للمنافس تحوم حولهم الشكوك".

وشدد النادي، على أن صبره نفذ من الأخطاء التحكيمية، ولا يقبل ما حدث في المباراة المشار إليها، ولن يسمح بالمساس بحقوق ناديه المشروعة مجددا في ظل تعاونه الكبير مع كافة عناصر المنظومة الكُرَوية ومن بينهما الحكام دعمًا للاستقرار وترسيخًا لمبدأ المنافسة الشريفة بين كل الأندية. وطالب الإسماعيلى بإعادة النظر