رياضة

«أخطاء التحكيم فجة».. بيان ناري من الإسماعيلي وتهديد بالتصعيد

تحرير:علي الزيني ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
أصدر الإسماعيلي، بيانًا رسميًا، يدين فيه الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة الفريق أمام نظيره المصري، وقال النادي في بيانه: "يؤكد النادي الإسماعيلى، على رفضه القاطع عن ما ارتكبه طاقم التحكيم بقيادة جهاد جريشة من أخطاء تحكيمية (فجّة) ظهرت جليا فى مباراة الفريق الأخيرة في بطولة الدوري أمام المصرى البورسعيدى والتي خرجت بشهادة الخبراء والنقاد عن نطاق الأخطاء التقديرية المقبولة، بل وأثّرت بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وساهمت فى خروج الفريق مهزوما بعد تجاهل احتساب ضربتي جزاء صحيحة واحتساب ثلاث ضربات جزاء للمنافس تحوم حولهم الشكوك".
وشدد النادي، على أن صبره نفذ من الأخطاء التحكيمية، ولا يقبل ما حدث في المباراة المشار إليها، ولن يسمح بالمساس بحقوق ناديه المشروعة مجددا في ظل تعاونه الكبير مع كافة عناصر المنظومة الكُرَوية ومن بينهما الحكام دعمًا للاستقرار وترسيخًا لمبدأ المنافسة الشريفة بين كل الأندية. وطالب الإسماعيلى بإعادة النظر
اقرأ المزيد
رينيه فايلر

وائل جمعة يشيد بأداء الأهلي تحت قيادة فايلر

أشاد وائل جمعة نجم دفاع فريق الأهلي والمنتخب السابق بأداء الأحمر في الولاية التدريبية الجديدة للسويسري رينيه فايلر، حيث نشر وائل جمعة عبر تويتر إحصائية للأهلى مع فايلر وعلق قائلًا: «الأهلى فى الطريق الصحيح مع فايلر. بالتوفيق فى القادم إن شاء الله». وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره الإنتاج الحربي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري، سجل رمضان صبحي هدف التقدم، ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني، وجونيور أجاي الهدف الثالث، واختتم وليد سليمان رباعية الأحمر.
خالد-قمر-الاتحاد

4 مهاجمين على رادار حسام البدري لمعسكر أكتوبر

علمت «التحرير» من مصادر داخل المنتخب الوطني لكرة القدم، أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري، وضع 4 مهاجمين في حساباته خلال معسكر أكتوبر الجاري للاختيار بينهم، فوضع البدري كلا من خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري، وأحمد علي مهاجم بيراميدز، وحسام حسن مهاجم سموحة، وعمرو مرعي مهاجم المقاصة، ضمن اهتماماته خلال الأيام الجارية، ويخوض المنتخب الوطني مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا، يوم 14 من الشهر نفسه، في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تقام بالكاميرون.
مصر-وزيمبابوي (9)

تعرف على ترتيب «كباتن» المنتخب بعد استبعاد صلاح

كشفت مصادر داخل المنتخب الوطني لكرة القدم عن ترتيب كباتن منتخب مصر، قبل معسكر أكتوبر الجاري، والذي يتخلله ودية بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر، وعلمت «التحرير» أن ترتيب كباتن المنتخب جاء كالتالي: (أحمد فتحي - عبد الله السعيد - محمد النني - أحمد حجازي - عمر جابر - أحمد الشناوي)، كما علمت «التحرير» أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، كان يرغب في منح الشارة إلى محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، إلا أن وجود اتجاه قوي لاستبعاده بسبب الإجهاد حال دون ذلك.
اقرأ المزيد من الأخبار
المصري‎ (3)

المصري يكرر فوزه على بطل زنجبار في الكونفيدرالية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، فوزًا كبيرًا على نظيره ماليندي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 (1)، من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ليكرر فوزه على بطل زنجبار، بعدما حسم مواجهة الذهاب لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدف، ويتأهل الفريق البورسعيدي إلى الدور القادم من المسابقة القارية، وهو دور الـ 32 الثاني، المؤهل إلى دور المجموعات.
الاهلى-يفوز-على-سموحة-قى-الوقت-الضائع-وحسام-حسن-يشتبك-مع-الجمهور‎ (3)

قبل مواجهة الأهلي.. سموحة يقرر منع إذاعة مبارياته

بعد إجراء قرعة مباريات بطولة الدوري الممتاز، صباح اليوم الخميس، أعلن مجلس إدارة نادي سموحة عدم إذاعة لقاءاته خلال الموسم الجديد، المقرر انطلاقه في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020، بسبب خلافات مع الشركة الراعية للبث التليفزيوني حول سداد مستحقات النادي المالية، جاء ذلك عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا: "قرر مجلس إدارة النادي منع كاميرات النقل التليفزيوني من إذاعة مباريات الفريق بالموسم الجديد وذلك لتوقف الشركة الراعية عن سداد المستحقات".
هدف -الزمالك (5)

بداية ساحلية وقمة مبكرة.. مشوار الزمالك في الدوري

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصيف اللقب في النسخة الماضية، عن عدة مواجهات صعبة في بداية المسابقة المحلية، حيث سيبدأ الفارس الأبيض مشواره من خلال بمواجهة ساحلية مع الاتحاد السكندري بالأسبوع الأول، وسيخرج إلى الفيوم لملاقاة فريق مصر المقاصة في الجولة الثانية، بعدها يستقبل الوافد الجديد إف سي مصر في الأسبوع الثالث، قبل أن يصطدم مع غريمه التقليدي الأهلي في قمة مبكرة من الأسبوع الرابع.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (9)

مصدر باتحاد الكرة يكشف موعد وملعب السوبر المصري

أكد مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم، حصول مسؤولي الجبلاية على موافقة الجهات الأمنية لإقامة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك بحضور الجمهور. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه من المقرر أن يحسم اتحاد الكرة غدًا ملعب المباراة الذي ستقام عليه موقعة السوبر المحلي، بعدما اتخذ قرارا رسميًّا بإقامة المباراة يوم 20 سبتمبر. ويشارك الأهلي في مباراة السوبر كونه بطلا لمسابقة الدوري موسم 2017/ 2018، بينما يشارك الزمالك في المباراة كونه بطلا لمسابقة الكأس موسم 2017/ 2018 بعد تفوقه على فريق سموحة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]