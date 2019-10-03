رياضة

بيراميدز يواصل صحوته ويتخطى طنطا في الدوري

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م
بيراميدز
بيراميدز
تمكن فريق بيراميدز من تحقيق الفوز على مضيفه فريق طنطا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس، على استاد جامعة طنطا الرياضي، في إطار ثاني جولات مسابقة الدوري الممتاز، المباراة بدأت سريعة من جانب الضيوف، وتمكن إبراهيم حسن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية من عمر المبارة بعد تمريرة رائعة من عبدالله السعيد. وواصل بيراميدز صحوته وسط غياب كامل من لاعبي فريق طنطا، ونجح عبدالله السعيد في تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة ساحرة من عمر يونس سجلها السعيد في شباك إسلام طارق في الدقيقة 29.
وقلص عبدالرحمن الدح النتيجة من نقطة الجزاء في الدقيقة 89. وأصبح عبدالله السعيد على بعد 7 أهداف فقط من دخول نادي المائة في الدوري المصري الممتاز، ورفع السعيد رصيد أهدافه في الدوري المصري إلى 93 هدفًا وأصبح على أعتاب الانضمام لنادي المائة. وأحرز السعيد 50 هدفًا بقميص الأهلي و36 هدفًا بقميص الإسماعيلي
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لاتسيو الايطالي

لاتسيو يحقق فوز الأول في الدوري الأوروبي

حقق فريق لاتسيو الإيطالي فوزًا ثمينًا على نظيره رين، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على الملعب الأولمبيكو، ضمن مواجهات الجولة الثانية، من المجموعة الخامسة، لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، سجل جيريمي موريل هدف التقدم للضيوف، وأدرك سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف شيرو ايموبيلي هدف الفوز للفريق الإيطالي، الذي رفع رصيده إلى ثلاثة نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن كلوج الثالث، في المقابل تجمد رصيد رين عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.
طارق-حامد

بعد طرده ضد المقاصة.. هل يغيب طارق حامد أمام الأهلي؟

تعرض طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للطرد عقب انتهاء مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري، سجل هدف المباراة الوحيد أحمد سيد زيزو في الدقيقة 56. وأشهر محمد عادل عقب المباراة البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه طارق حامد، وذلك بعد أن دخل طارق في مشادة كلامية مع حسني فتحي لاعب المقاصة الذي حصل أيضا على بطاقة صفراء، وبذلك يغيب نجم وسط الزمالك عن مواجهة إف سي مصر بالجولة الثالثة بالدوري، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.
رمضان صبحي - حسين الشحات - أفشة - الأهلي

‏تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك

‏اختتمت منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس، بمواجهة الزمالك ومصر المقاصة، التي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بهدف دون رد. بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 6 نقاط، احتل بها المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي، بفارق الأهداف. واحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما تغلب هو الآخر في وقت سابق اليوم على طنطا بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وله 6 أهداف، وعليه هدف واحد، في الوقت الذي تراجع فيه الأهلي إلى المركز الثاني .
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بيراميدز (1)

إبراهيم حسن: بيراميدز فريق محترف.. ومتفاهم مع ديسابر

أعرب إبراهيم حسن، لاعب فريق بيراميدز، عن سعادته بالفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق هدفه تحقيق الانتصارات للمنافسة على اللقب.. وقال حسن في تصريحات تليفزيونية إن فريقه يطبق الاحترافية بشكل كبير ورحيل بعض اللاعبين لم تؤثر على أدائه في الموسم الحالي؛ لأن الجماعية هي كلمة السر في بيراميدز. وأوضح لاعب بيراميدز، أنه متفاهم مع المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق، منذ أن عمل معه في الإسماعيلي، مؤكدًا أنه يسعى لتنفيذ كل تعليماته.
سباستيان-ديسابر (4)

بالأرقام.. ماذا قدم ديسابر أمام طنطا وأيمن المزين؟

يحتضن استاد طنطا الرياضي، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لقاء نادي طنطا أمام نظيره بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل طنطا بقيادة مديره الفني أيمن المزين، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف في الجولة الأولى. وفي المقابل، يحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على إنبي برباعية في الجولة الأولى.
بيراميدز-والداخلية (4)

طنطا لا يعرف طعم الفوز أمام بيراميدز

يحتضن استاد طنطا الرياضي، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لقاء نادي طنطا أمام نظيره بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل طنطا بقيادة مديره الفني أيمن المزين، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف في الجولة الأولى. وفي المقابل، يحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على إنبي برباعية في الجولة الأولى.
بيراميدز (1)

بيراميدز يسعى لخطف صدارة الدوري عبر بوابة طنطا

يحتضن استاد طنطا الرياضي، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لقاء نادي طنطا أمام نظيره بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم طارق سامي، ويعاونه الثنائي محمد عزازي ومصطفى حسين، بينما سيكون نادر قمر الدولة حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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