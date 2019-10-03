بيراميدز يواصل صحوته ويتخطى طنطا في الدوري

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م

بيراميدز

تمكن فريق بيراميدز من تحقيق الفوز على مضيفه فريق طنطا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس، على استاد جامعة طنطا الرياضي، في إطار ثاني جولات مسابقة الدوري الممتاز، المباراة بدأت سريعة من جانب الضيوف، وتمكن إبراهيم حسن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية من عمر المبارة بعد تمريرة رائعة من عبدالله السعيد. وواصل بيراميدز صحوته وسط غياب كامل من لاعبي فريق طنطا، ونجح عبدالله السعيد في تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة ساحرة من عمر يونس سجلها السعيد في شباك إسلام طارق في الدقيقة 29.

وقلص عبدالرحمن الدح النتيجة من نقطة الجزاء في الدقيقة 89. وأصبح عبدالله السعيد على بعد 7 أهداف فقط من دخول نادي المائة في الدوري المصري الممتاز، ورفع السعيد رصيد أهدافه في الدوري المصري إلى 93 هدفًا وأصبح على أعتاب الانضمام لنادي المائة. وأحرز السعيد 50 هدفًا بقميص الأهلي و36 هدفًا بقميص الإسماعيلي