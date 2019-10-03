رياضة

الزمالك يشارك في قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م
الزمالك
الزمالك
تلقى فريق نادي الزمالك خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" من أجل حضور قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تسحب القرعة يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 اكتوبر الحالي. ورفض جينراسيون الذى فاز ذهابًا على أرضه بنتيجة (2- 1) -ما جعله أمام فرصة أن يكون أول فريق من بلاده يبلغ دور المجموعات فى المسابقة القارية الأم منذ 2004- قرار نقل مكان وموعد المباراة وتغيب عن الحضور يوم الأحد، مما دفع الحكم المالى محمدو كيتا إلى إطلاق صافرته عقب انتهاء مهلة العشرين دقيقة من موعد انطلاق المباراة فى الثامنة مساء.
بعد إطلاق الحكم المالى محمدو كيتا صافرته عقب انتهاء مهلة العشرين دقيقة، خرجت بعض التقارير الصحفية، وأشارت إلى تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، باعتبار أن الزمالك فاز على جينراسيون فوت بنتيجة اعتبارية (3- 0)، بسبب عدم حضور الفريق السنغالى. ولكن
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لاتسيو الايطالي

لاتسيو يحقق فوز الأول في الدوري الأوروبي

حقق فريق لاتسيو الإيطالي فوزًا ثمينًا على نظيره رين، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على الملعب الأولمبيكو، ضمن مواجهات الجولة الثانية، من المجموعة الخامسة، لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، سجل جيريمي موريل هدف التقدم للضيوف، وأدرك سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف شيرو ايموبيلي هدف الفوز للفريق الإيطالي، الذي رفع رصيده إلى ثلاثة نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن كلوج الثالث، في المقابل تجمد رصيد رين عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.
طارق-حامد

بعد طرده ضد المقاصة.. هل يغيب طارق حامد أمام الأهلي؟

تعرض طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للطرد عقب انتهاء مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري، سجل هدف المباراة الوحيد أحمد سيد زيزو في الدقيقة 56. وأشهر محمد عادل عقب المباراة البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه طارق حامد، وذلك بعد أن دخل طارق في مشادة كلامية مع حسني فتحي لاعب المقاصة الذي حصل أيضا على بطاقة صفراء، وبذلك يغيب نجم وسط الزمالك عن مواجهة إف سي مصر بالجولة الثالثة بالدوري، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.
رمضان صبحي - حسين الشحات - أفشة - الأهلي

‏تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك

‏اختتمت منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس، بمواجهة الزمالك ومصر المقاصة، التي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بهدف دون رد. بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 6 نقاط، احتل بها المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي، بفارق الأهداف. واحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما تغلب هو الآخر في وقت سابق اليوم على طنطا بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وله 6 أهداف، وعليه هدف واحد، في الوقت الذي تراجع فيه الأهلي إلى المركز الثاني .
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الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

شوبير يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك وجينيراسيون

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) سيصدر قرارا بإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2020، بعدما تعذر إقامتها فى الموعد المحدد لها من قبل، الأحد الماضي، على ملعب برج العرب، إذ أكد "شوبير" خلال برنامجه الإذاعى على راديو "أون سبورت إف إم"، أن معلومة إقامة المباراة حصل عليها من مصدر داخل الاتحاد الإفريقي، على أن يتحدد بناءً على نتيجة مباراة الإياب الفريق المتأهل من الزمالك وجينيراسيون إلى دور المجموعات.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

أزمة الزمالك وجينراسيون.. ماذا يريد الاتحاد الإفريقى؟

أصبح نادى الزمالك فى انتظار قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، بعد أن قرر ضيفه جينراسيون، عدم حضور مباراتهما فى إياب الدور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا؛ احتجاجًا على نقل مكانها وموعدها، ولم يخطر ببال أحد على الإطلاق أن تتعقد الأمور بين مسؤولى الزمالك و«الكاف»، بعد الأزمة التى تفجرت بسبب رفض بعثة بطل السنغال السفر من القاهرة إلى الإسكندرية لأداء اللقاء على استاد برج العرب، وفقًا لتعليمات الأمن الذى رفض إقامة المباراة على ملعب «بتروسبورت» بحضور جماهيرى، وهو الأمر الذى رحب به الاتحاد الإفريقى.
الزمالك...

خبير لوائح: الجهل والمجاملات سبب أزمة مباراة الزمالك

قرر المالى محمدو كيتا، حكم مباراة الزمالك وجينراسيون فوت احتساب نتيجة مباراة الفريقين فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا لصالح الزمالك بنتيجة (3-0)، وجاء القرار بعدما رفض فريق جينراسيون فوت السفر إلى برج العرب، وتمسكهم بخوض المواجهة فى «بتروسبورت» السبت رغم قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بتأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة.وحضر الزمالك إلى ملعب برج العرب وفقًا لخطاب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، وذلك برفقة طاقم التحكيم المالى المكلف بإدارة المباراة، وبعد انتهاء المدة القانونية ، أنهى محمدو كيتا اللقاء رسميا بانسحاب جينراسيون.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

الزمالك يكشف عن موعد ومباراة جينراسيون فوت (صورة)

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك أن مسؤولي النادي لديهم خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يفيد بإخطار الزمالك ونادي جينراسيون فوت السنغالي بتعديل موعد ومكان مباراة الفريقين لتقام يوم الأحد يوم 29 سبتمبر على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بسبب الظروف الأمنية على أن يتحمل نادي الزمالك مصاريف إقامة النادي السنغالي بالأسكندرية.. وأوضح المشرف على الكرة بالنادي أن الزمالك قام بالفعل بحجز فندق لجميع أفراد بعثة النادي السنغالي ببرج العرب.
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