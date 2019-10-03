الزمالك يشارك في قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م

الزمالك

تلقى فريق نادي الزمالك خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" من أجل حضور قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تسحب القرعة يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 اكتوبر الحالي. ورفض جينراسيون الذى فاز ذهابًا على أرضه بنتيجة (2- 1) -ما جعله أمام فرصة أن يكون أول فريق من بلاده يبلغ دور المجموعات فى المسابقة القارية الأم منذ 2004- قرار نقل مكان وموعد المباراة وتغيب عن الحضور يوم الأحد، مما دفع الحكم المالى محمدو كيتا إلى إطلاق صافرته عقب انتهاء مهلة العشرين دقيقة من موعد انطلاق المباراة فى الثامنة مساء.

بعد إطلاق الحكم المالى محمدو كيتا صافرته عقب انتهاء مهلة العشرين دقيقة، خرجت بعض التقارير الصحفية، وأشارت إلى تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، باعتبار أن الزمالك فاز على جينراسيون فوت بنتيجة اعتبارية (3- 0)، بسبب عدم حضور الفريق السنغالى. ولكن