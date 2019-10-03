جريمة

النائب العام: إخلاء سبيل المتهمين الأجانب بناء على طلب سفاراتهم

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م
أرشيفية
أرشيفية
أكد بيان للنيابة العامة، أنها أخلت سبيل عدد من المتهمين الأجانب الذين ضُبطوا خلال أحداث التظاهر والدعوة للتظاهر 20 سبتمبر الماضي، بناء على طلب سفارات الدول التي يحملون جنسياتها، وذلك على ذمة القضية وتعهدت بترحيلهم فورًا خارج البلاد.
وذكر البيان، اليوم الخميس، أن النيابة استجوبت عددا من المتهمين الأجانب ووجهت إليهم اتهامات مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية مع العلم بأغراضها في القيام بمحاولة خلق حالة من الفوضى، وكذلك قيام بعضهم بتمويل عناصر تلك الجماعة مع إعداد وتدريب أفراد بتعليمهم أساليب ومهارات لاستخدامها في ارتكاب تلك الجرائم،
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الرقابة الإدارية (1)

الرقابة الإدارية تضبط مسؤولين في الدولة بتهمة الرشوة

نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط عدة جرائم متنوعة تورط فيها مسؤولون ببعض الشركات العامة، وموظفون بالجهاز الإداري للدولة، ومنتحلو صفة موظف عمومي، وبعض الأشخاص من أصحاب المهن، وجاءت أبرز جهود الهيئة بضبط 13 قضية جنائية مباشرة، و7 قضايا محولة من خلال المسؤولين بالدولة، وتم من خلالهم عرض 58 متهما على النيابات المختلفة، فضلا عن مواجهة انحراف 80 موظفا عاما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

وزير الداخلية: أمن المواطنين واجب مقدس لا تهاون فيه

قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إن تحقيق أمن المواطنين واجب مقدس لا تهاون فيه ولا تساهل، وحماية الشعب المصري ومقدراته أمانة ومسؤولية لن نتخلى عنها، وإن رجال الشرطة لديهم العزم والإصرار على أداء واجبهم؛ ليظلوا عند حد الثقة بهم وولاءً للواجب والوطن ودعمًا لمقومات الاستقرار، وذلك خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع مساعديه بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات في الوزارة، حيث تواصل مع مديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر (فيديو كونفرانس)؛ لمتابعة تنفيذ إستراتيجية العمل الأمني واستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة.
جثة-فتاة

مأساة طفلة خنقها شقيقها بملاءة سرير في الجيزة

48 ساعة فقط مرت على فاجعة استيقظ عليها أهالي محافظة الجيزة على أثر تداول خبر مقتل ربة منزل وذبح ابنتها وإلقاء طفلها من أعلى سطح العقار سكنها بقرية زاوية أبو مسلم التابعة لمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، والتي عُرفت إعلاميا بـ"مذبحة أبو النمرس" حتى استيقظ قاطنو المحافظة ذاتها على جريمة قتل أكثر قسوة وقعت أحداثها داخل شقة سكنية بشارع المحطة القريب من ميدان الجيزة، صباح اليوم الخميس، عندما عُثر على جثة طفلة مشنوقة، وكشفت التحريات الأولية عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها.
محور-26-يوليو

غلق محور 26 يوليو جزئيا لصيانة الفواصل العرضية

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق محافظة الجيزة عن غلق مطلع محور 26 يوليو القادم من شارع السودان ومنزل المحور المتجه لشارع السودان بشكل جزئي لإصلاح الفاوصل العرضية فى إطار تنفيذ أعمال صيانة وإزالة المعوقات بمختلف الطرق والمحاور المرورية بنطاق المحافظة، وذلك وبالتعاون مع الأجهزة المعنية، وذلك بدءاً من الساعة 12صباح غد الجمعة وحتى الخامسة صباح الأحد المقبل، وكذا الساعة 12 صباح الجمعة الموافق 11 أكتوبر وحتى الخامسة صباح الأحد الموافق 13 أكتوبر الجاري.
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فتاة-العياط

«تعبت وعايزة أخرج».. رسالة فتاة العياط بعد تجديد حبسها

«تعبت وعايزة اخرج»، كلمات مقتضبة قالتها أميرة أحمد عبد الله، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، للمحامية دينا المقدم، التي تتولى مهمة الدفاع عنها، بعد تجديد حبسها 45 يوما، على خلفية اتهامها بقتل سائق سيارة ميكروباص، وأوضحت المقدم في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن "أميرة كانت بتعيط، وفعلا شكلها جسديا ونفسيا في انهيار وبؤس، وحالتها النفسية بتزداد سوء كل يوم، وكل اللي قالتله إنها تعبت وعايزة تخرج"، وقالت المحامية، إنها ستتقدم باستئناف غدا في محكمة العياط، وستحدد جلسة في محكمة الجيزة أو جنايات الأحداث.
عمر -مجدي -شندي

إخلاء سبيل نجل الكاتب الصحفي مجدي شندي

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الطالب عمر شندي، نجل الكاتب الصحفي عمر شندي، بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية رقم 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وأوضح محامي المتهم محمد عيسى، أن النيابة أصدرت قرارها بإخلاء سبيل عمر، في أول جلسة لنظر تجديد حبسه،
محكمة-ارشفية

«إهانة القضاء وتعذيب الوايلي» في قطار محاكمات الخميس

محطات عدة يمر بها قطار محاكمات اليوم، الخميس، بعضها معروفة إعلاميًّا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، معارضة المحامي منتصر الزيات والصحفي عبدالحليم قنديل و3 آخرين، على الحكم الصادر ضدهم في قضية "إهانة القضاء"، وجاءت المعارضة فى ضوء حكم محكمة النقض الذي نص على عدم جواز طعن المتهمين بطريق النقض، لاعتبار الحكم المطعون عليه والصادر ضدهم من محكمة الجنايات غيابيًّا وليس حضوريًّا، بما يجيز لهم المعارضة، ويبقى لهم مستقبلا على حق الطعن بالنقض.
اغتصاب (2)

3 عاطلين يخطفون ربة منزل ويغتصبونها في الشرقية

مأساة كبيرة عاشتها ربة منزل، بالكاد أتمت ربيعها الثلاثون، بعدما ساقها الحظ العثر للوقوع فريسة لـ«ذئاب بشرية»، إذ كانت تستقل دراجة بخارية بثلاث عجلات «توك توك» برفقة طفلتها، الثلاثاء، في طريقها إلى مستشفى الإبراهيمية المركزي، للكشف على الطفلة، قبل أن تتفاجئ بثلاثة أشخاص يستوقفون الدراجة ويخطفونها ويتناوبون اغتصابها، فيما جرى ضبط المتهمين الثلاثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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