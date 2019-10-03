رياضة

إبراهيم حسن: بيراميدز فريق محترف.. ومتفاهم مع ديسابر

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م
بيراميدز
بيراميدز
أعرب إبراهيم حسن، لاعب فريق بيراميدز، عن سعادته بالفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق هدفه تحقيق الانتصارات للمنافسة على اللقب.. وقال حسن في تصريحات تليفزيونية إن فريقه يطبق الاحترافية بشكل كبير ورحيل بعض اللاعبين لم تؤثر على أدائه في الموسم الحالي؛ لأن الجماعية هي كلمة السر في بيراميدز. وأوضح لاعب بيراميدز، أنه متفاهم مع المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق، منذ أن عمل معه في الإسماعيلي، مؤكدًا أنه يسعى لتنفيذ كل تعليماته.
وأشار حسن إلى أن فريقه يبحث عن صدارة الدوري المصري ومنافسة الأهلي والزمالك خلال الموسم الحالي على اللقب، مع هدف آخر وهو التقدم لأبعد نقطة في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية. وتمكن إبراهيم حسن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية من عمر المبارة بعد تمريرة رائعة من عبدالله السعيد. وواصل بيراميدز
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لاتسيو الايطالي

لاتسيو يحقق فوز الأول في الدوري الأوروبي

حقق فريق لاتسيو الإيطالي فوزًا ثمينًا على نظيره رين، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على الملعب الأولمبيكو، ضمن مواجهات الجولة الثانية، من المجموعة الخامسة، لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، سجل جيريمي موريل هدف التقدم للضيوف، وأدرك سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف شيرو ايموبيلي هدف الفوز للفريق الإيطالي، الذي رفع رصيده إلى ثلاثة نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن كلوج الثالث، في المقابل تجمد رصيد رين عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.
طارق-حامد

بعد طرده ضد المقاصة.. هل يغيب طارق حامد أمام الأهلي؟

تعرض طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للطرد عقب انتهاء مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري، سجل هدف المباراة الوحيد أحمد سيد زيزو في الدقيقة 56. وأشهر محمد عادل عقب المباراة البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه طارق حامد، وذلك بعد أن دخل طارق في مشادة كلامية مع حسني فتحي لاعب المقاصة الذي حصل أيضا على بطاقة صفراء، وبذلك يغيب نجم وسط الزمالك عن مواجهة إف سي مصر بالجولة الثالثة بالدوري، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.
رمضان صبحي - حسين الشحات - أفشة - الأهلي

‏تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك

‏اختتمت منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس، بمواجهة الزمالك ومصر المقاصة، التي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بهدف دون رد. بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 6 نقاط، احتل بها المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي، بفارق الأهداف. واحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما تغلب هو الآخر في وقت سابق اليوم على طنطا بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وله 6 أهداف، وعليه هدف واحد، في الوقت الذي تراجع فيه الأهلي إلى المركز الثاني .
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بيراميدز (1)

بيراميدز يواصل صحوته ويتخطى طنطا في الدوري

تمكن فريق بيراميدز من تحقيق الفوز على مضيفه فريق طنطا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس، على استاد جامعة طنطا الرياضي، في إطار ثاني جولات مسابقة الدوري الممتاز، المباراة بدأت سريعة من جانب الضيوف، وتمكن إبراهيم حسن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية من عمر المبارة بعد تمريرة رائعة من عبدالله السعيد. وواصل بيراميدز صحوته وسط غياب كامل من لاعبي فريق طنطا، ونجح عبدالله السعيد في تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة ساحرة من عمر يونس سجلها السعيد في شباك إسلام طارق في الدقيقة 29.
عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

بيراميدز يسحق إنبي ويتصدر الدوري الممتاز

اكتسح بيراميدز، نظيره إنبي بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز موسم 2019-2020، وفرض فريق بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، أفضليته على اللقاء منذ بدايته وسط تحفظ من جانب لاعبي إنبي، وتمكن عمر جابر، من تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة 29 عبر تسديدة رائعة سكنت شباك الفريق البترولي، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0 لصالح أصحاب الأرض.
احمد-حمودى

أحمد حمودي ينتقل إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر

أعلنت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز، عن التعاقد مع أحمد حمودي لاعب النادي الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد، ليكون ضمن صفوف الفريق الأزرق بدايه من الموسم الحالي، الذي سينطلق يوم 21 سبتمبر الجاري، وجاء تعاقد بيراميدز مع حمودي في صفقة انتقال حر بعدما، انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء، وتمسك الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز بالتعاقد مع اللاعب بعد مشاهدة بعض الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية، وطلب على أساسها ضمه للفريق.
بيراميدز (1)

تعرف على موعد مواجهتي بيراميدز مع الأهلى والزمالك

أعلن اتحاد الكرة مواعيد مباريات الدور الأول من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى من المقرر أن تنطلق يوم 21 من الشهر الجارى بمواجهة بين فريقي المقاولون العرب وطلائع الجيش . ويعد بيراميدز أحد أهم الفرق خلال الموسم الحالى بعدما نجح في المنافسة على بطولة الدورى الموسم الماضى، واحتل فى المركز الثالث من جدول الدورى . ونجح الفريق في الموسم الماضي في احراج قطبي الكرة المصرية، خاصة الأهل الذي تغلب عليه رايح جاي في مسابقة الدوري، وفاز على الزمالك مرة واحدة.
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