إبراهيم حسن: بيراميدز فريق محترف.. ومتفاهم مع ديسابر

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م

بيراميدز

أعرب إبراهيم حسن، لاعب فريق بيراميدز، عن سعادته بالفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق هدفه تحقيق الانتصارات للمنافسة على اللقب.. وقال حسن في تصريحات تليفزيونية إن فريقه يطبق الاحترافية بشكل كبير ورحيل بعض اللاعبين لم تؤثر على أدائه في الموسم الحالي؛ لأن الجماعية هي كلمة السر في بيراميدز. وأوضح لاعب بيراميدز، أنه متفاهم مع المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق، منذ أن عمل معه في الإسماعيلي، مؤكدًا أنه يسعى لتنفيذ كل تعليماته.

وأشار حسن إلى أن فريقه يبحث عن صدارة الدوري المصري ومنافسة الأهلي والزمالك خلال الموسم الحالي على اللقب، مع هدف آخر وهو التقدم لأبعد نقطة في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية. وتمكن إبراهيم حسن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية من عمر المبارة بعد تمريرة رائعة من عبدالله السعيد. وواصل بيراميدز