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رصد ومخالفات.. البيئة تحاصر السحابة السوداء بالأقمار الصناعية

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م
وزيرة البيئة - أرشيفية
وزيرة البيئة - أرشيفية
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والزراعة، تواصل حملاتها لمنع الحرق المكشوف لقش الأرز وتلويث البيئة والإضرار بصحة المواطنين، حيث حررت خلال موسم الحصاد الحالي 142 محضرا لحرق قش الأرز، وذلك باستخدام الأقمار الصناعية في رصد ومعرفة نقاط الحرق، وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن الأفرع الإقليمية لوزارة البيئة بمحافظات المنظومة قامت بتنفيذ عدد من الحملات المرورية تم خلالها فحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.
وأوضحت الوزيرة أن الحملات المرورية، تهدف إلى تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 18178 سيارة، وتبين مخالفة 3805 سيارات للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وقامت فرق التفتيش التابعة
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احمد-الطيب (1)

الأزهر يطلق حملة «جنة» لمناهضة العنف ضد الأطفال

أطلقت مشيخة الأزهر الشريف، اليوم الخميس، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، حملة بعنوان "جنة"، لمناهضة العنف ضد الأطفال، والتوعية والتذكير بحقوق الطفل على والديه ومجتمعه، وتوضيح الأسس السليمة لبناء طفل سليم، ووأوضح المركز الإعلامي للأزهر، أن الحملة تسلط الضوء على أهم أسباب العنف ضد الأطفال وطرق علاجها، بهدف تعزيز القيم الدينية والمجتمعية المكتسبة في مجال حقوق الطفل، فى إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، ويتضافر مع دوره التعليمي والديني.
مصطفى-مدبولى

مدبولي: الاقتصاد أبدى صلابة في ظل التحديات العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الاقتصاد المصري أبدي صلابة في خلال الفترة الماضية في ظل التحديات العالمية، التي تواجه كافة الاقتصاديات العالمية، والتي شجعت واعطت ثقة للاستثمار المحلي والأجنبي للتوسع في المرحلة المقبلة في مصر، موضحا الحرص علي تشجيع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي والتشرف بوجوده في مصر من الدول الشقيقة، خاصة أن مصر بها مجالات كثيرة ونسب النمو الاقتصادي تعد من الأعلى على مستوى العالم إضافة لعائدات الاستثمار الأعلى على مستوى العالم.
سلاح - تسلح - أسلحة (2)

معرض أثري للأسلحة المصرية بمناسبة نصر 6 أكتوبر

انطلقت فعاليات المعرض الأثري المؤقت (خلي السلاح صاحي) في سراي الإقامة بمتحف قصر محمد علي في المنيل، اليوم الخميس، والذي يضم 20 قطعة أثرية تضم الأسلحة المصرية على مر العصور، احتفالا بذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة. وقال مدير عام المتحف الأثري ولاء بدوي، في تصريح له، اليوم الخميس: "إن المتحف يضم مجموعة متميزة من الأسلحة الهجومية مثل (السيوف، الخناجر العربية والعثمانية، البلطة)، التي آلت إلى الأمير محمد علي سواء بالشراء أو الإهداء ويرجع تاريخها للقرن الـ18، ويسلط المعرض الضوء على 18 قطعة سلاح منها وبدلتين عسكريتين.
الرئيس-السيسى-يزواالنصب التذكاري للجندي-المجهول بمناسبة احتفالات-عيد تحرير سيناء (4)

السيسي يضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة، اليوم الخميس، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك بمناسبة الذكري الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، إذ وضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهولـ ثم قام وضع إكليلا آخر على قبر الزعيم الراحل أنور السادات، وقرأ الفاتحة على روحه، وصافح عددا من أفراد أسرته، كما صافح عددا من كبار رجال الدولة في مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر والبابا تواضروس، وعددا من كبار قادة القوات المسلحة، وعزفت الموسيقي العسكرية، سلام الشهيد، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.
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ممرض-يغتصب-مريضة-بالعناية-المركزة

غرغرينة بالأعضاء التناسلية.. التقرير الطبي لضحية تعذيب جدتها

حصلت «التحرير» على التقرير الطبي الخاص بحالة الطفلة "جنة محمد سمير"، 4 سنوات، إذ خضعت لعملية بتر جزء من الطرف الأيسر السفلي، في مستشفى المنصورة الجديد، في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء، إذ أوضح التقرير أن الطفلة وصلت من ناحية قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين، مصابة بغرغرينة في الأعضاء التناسلية الخارجية واشتباه جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة، والطفلة محجوزة في العناية المركزة للأطفال بالمستشفى منذ يوم 21 سبتمبر الجاري.
شركة- اوراسكوم

«أوراسكوم» تحذر من صفحة تحمل اسمها: تنشر أخبارا كاذبة

أصدرت إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات، بيانا رسميا، للرد على تداول "أخبارا كاذبة" عن المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها حاليا، عبر صفحة منسوبة لها على "فيسبوك"، وأكدت الشركة اليوم الأربعاء، بأن موقعها الرسمي هو: www.orascom.com، وأن صفحتها على فيسبوك هي: Orascom Construction PLC، ونفى الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أسامة أنور بشاي، صلة الشركة بالصفحة المزورة المنسوبة لها، والتي يتم تداولها حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنشر أخبارا كاذبة عن المشروعات التي تنفذها الشركة.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

بمشاركة البنك الدولي.. برنامج ضخم لمواجهة تلوث الهواء في مصر

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، مع الدكتورة كارين كيمبر المدير العالمي للبيئة بالبنك الدولي، على هامش مشاركتها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، برنامج التعاون المزمع إطلاقه هذا العام للحد من التلوث الهواء وتغير المناخ، واستعرضت فؤاد تفاصيل البرنامج الجديد الذي يعمل على الحد من تلوث الهواء بمصر خاصة محافظة القاهرة لارتفاع الكثافة السكانية بها، وذلك من خلال عدد من الإجراءات على المستويات المؤسسية من تعديل للتشريعات وتحديث للبناء المؤسسي إلى إجراءات تنفيذية تهدف للحد المباشر من التلوث مثل إحلال المواصلات العامة من أتوبيسات وغيرها بمركبات جديدة تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي.
المتحدث-العسكري

المتحدث العسكري: صفحتا فيسبوك وتويتر مصدر المعلومات الوحيد

قال العقيد أركان حرب تامر رفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، في بيان له، اليوم الأحد، إنه في إطار انتشار بعض الصفحات التي تدعي تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد القوات المسلحة بأنها تصدر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكري، وأن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى على (فيسبوك، وتويتر)، هما فقط المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.
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