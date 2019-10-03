رصد ومخالفات.. البيئة تحاصر السحابة السوداء بالأقمار الصناعية

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م

وزيرة البيئة - أرشيفية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والزراعة، تواصل حملاتها لمنع الحرق المكشوف لقش الأرز وتلويث البيئة والإضرار بصحة المواطنين، حيث حررت خلال موسم الحصاد الحالي 142 محضرا لحرق قش الأرز، وذلك باستخدام الأقمار الصناعية في رصد ومعرفة نقاط الحرق، وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن الأفرع الإقليمية لوزارة البيئة بمحافظات المنظومة قامت بتنفيذ عدد من الحملات المرورية تم خلالها فحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.

وأوضحت الوزيرة أن الحملات المرورية، تهدف إلى تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 18178 سيارة، وتبين مخالفة 3805 سيارات للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وقامت فرق التفتيش التابعة