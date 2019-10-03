28 قتيلا حتى الآن.. متظاهرو العراق يعودون لوسط بغداد

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م

تظاهرات العراق

قالت مصادر طبية عراقية، إن 28 شخصا قتلوا وأصيب مئات آخرون، في مخلتف أنحاء البلاد، في الاحتجاجات التي اندلعت يوم الثلاثاء الماضي، رفضا للفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية، بحسب سكاي نيوز، التي أفادت أن قوات الأمن لم تجد مفرا سوى الانسحاب، أمام الأعداد الكبيرة من المحتجين المتجهين نحو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، والذين استمروا في تقدمهم رغم حظر التجول المفروض، وهم يهتفون مطالبين بإسقاط النظام ورحيل الحكومة الحالية، محمّلين إيران مسؤولية الوصاية والهيمنة على العراق، وسط تراجع قوات الأمن.

وأقرت السلطات العراقية سلسلة إجراءات أمنية، قالت إنها للمحافظة على النظام العام والأمن الداخلي والعام، وفق تعبيرها. وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات اعتمدت بغرض حماية المتظاهرين "من بعض المندسين".وبدأت الحكومة العراقية تنفيذ عدة إجراءات لمواجهة التظاهرات التي اتسعت رقعتها لتشمل العديد من المدن والمحافظات،