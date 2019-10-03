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28 قتيلا حتى الآن.. متظاهرو العراق يعودون لوسط بغداد

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٥ م
تظاهرات العراق
تظاهرات العراق
قالت مصادر طبية عراقية، إن 28 شخصا قتلوا وأصيب مئات آخرون، في مخلتف أنحاء البلاد، في الاحتجاجات التي اندلعت يوم الثلاثاء الماضي، رفضا للفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية، بحسب سكاي نيوز، التي أفادت أن قوات الأمن لم تجد مفرا سوى الانسحاب، أمام الأعداد الكبيرة من المحتجين المتجهين نحو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، والذين استمروا في تقدمهم رغم حظر التجول المفروض، وهم يهتفون مطالبين بإسقاط النظام ورحيل الحكومة الحالية، محمّلين إيران مسؤولية الوصاية والهيمنة على العراق، وسط تراجع قوات الأمن.
وأقرت السلطات العراقية سلسلة إجراءات أمنية، قالت إنها للمحافظة على النظام العام والأمن الداخلي والعام، وفق تعبيرها. وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات اعتمدت بغرض حماية المتظاهرين "من بعض المندسين".وبدأت الحكومة العراقية تنفيذ عدة إجراءات لمواجهة التظاهرات التي اتسعت رقعتها لتشمل العديد من المدن والمحافظات،
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تظاهرات العراق

هل تقف «أجندات خارجية» خلف التظاهرات العراقية؟

يبدو أن العراق، ذلك البلد الذي مزقته الحرب، سيكون على موعد مع جولة جديدة من عدم الاستقرار، في ظل تواصل الانتفاضة التي بدأها العراقيون منذ يومين والمستمرة حتى الآن وأدت إلى سقوط نحو 10 قتلى وأكثر من 300 جريح، حيث يشتعل الشارع العراقي غضبا من سياسات الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي. ويعاني العراق الذي أنهكته الحروب، انقطاعًا مستمرا للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، ويحتل المرتبة الـ12 في لائحة الدول الأكثر فسادًا في العالم، حسب منظمة الشفافية الدولية. السلطات العراقية أعلنت حظر التجول في عدد من المدن، وحجبت بعض منصات التواصل الاجتماعي.
صحف-سودانية

صحف عربية: غضب العراقيين يتمدد ومجندات في السعودية

تصدرت تطورات الأحداث في العراق مانشيتات وعناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، إذ أطلعتنا على فرض حظر تجول واستمرار التظاهرات، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. تحت عنوان "الغضب يدفع العراقيين للشارع.. والحكومة تحقنهم بجرعة تخدير"، ذكرت صحيفة "الخليج" أنه بعد أن وصل الوضع الاقتصادي والمعيشي في العراق إلى حد لا يطاق بسبب البطالة وتفشي الفساد الإداري والمالي، لم يعد أمام العراقيين سوى التوجه إلى الشارع والتظاهر بهدف إيصال أصواتهم إلى الحكومة وإبلاغها أن صبر العراقيين بدأ ينفد.
مظاهرات العراق

قطع الإنترنت في العراق مع استمرار التظاهرات

بدأت الحكومة العراقية تنفيذ عدة إجراءات لمواجهة التظاهرات التي اتسعت رقعتها لتشمل العديد من المدن والمحافظات، بداية من حظر التجوال في بعض المدن ووصولا لقطع الإنترنت عن من معظم الأنحاء داخل العراق بما فيها العاصمة بغداد، وانخفاض معدل الاتصال إلى أقل من 70%، بحسب مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت، الذي لاحظ اليوم الأربعاء، بجانب شكاوى المواطنين، تعطل في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام وتطبيق التراسل واتس آب، في أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان شبه المستقل والذي يمتلك بنية تحتية منفصلة فيما يتعلق بالإنترنت، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
مظاهرات العراق

5 قتلى و50 جريحا.. مظاهرات العراق تتسع وطوارئ في الحكومة

أعلن مسؤول طب الطوارئ في دائرة صحة ذي قار بالعراق، صلاح غياض، ارتفاع حصيلة ضحايا المظاهرات في المحافظة منذ أمس إلى 4 قتلى من المتظاهرين ومنتسب في الشرطة، فضلا عن إصابة 50 آخرين، بحسب تصريحاته لقناة "السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء، وأعلنت السلطات العراقية، فرض حظر التجوال في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، ودعا المحافظ هناك إلى التهدئة وضبط النفس والتعاون مع القوات الأمنية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، بحسب سكاي نيوز.
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مظاهرات العراق

قطع الإنترنت في العراق مع استمرار التظاهرات

بدأت الحكومة العراقية تنفيذ عدة إجراءات لمواجهة التظاهرات التي اتسعت رقعتها لتشمل العديد من المدن والمحافظات، بداية من حظر التجوال في بعض المدن ووصولا لقطع الإنترنت عن من معظم الأنحاء داخل العراق بما فيها العاصمة بغداد، وانخفاض معدل الاتصال إلى أقل من 70%، بحسب مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت، الذي لاحظ اليوم الأربعاء، بجانب شكاوى المواطنين، تعطل في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام وتطبيق التراسل واتس آب، في أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان شبه المستقل والذي يمتلك بنية تحتية منفصلة فيما يتعلق بالإنترنت، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
مظاهرات العراق

5 قتلى و50 جريحا.. مظاهرات العراق تتسع وطوارئ في الحكومة

أعلن مسؤول طب الطوارئ في دائرة صحة ذي قار بالعراق، صلاح غياض، ارتفاع حصيلة ضحايا المظاهرات في المحافظة منذ أمس إلى 4 قتلى من المتظاهرين ومنتسب في الشرطة، فضلا عن إصابة 50 آخرين، بحسب تصريحاته لقناة "السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء، وأعلنت السلطات العراقية، فرض حظر التجوال في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، ودعا المحافظ هناك إلى التهدئة وضبط النفس والتعاون مع القوات الأمنية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، بحسب سكاي نيوز.
عادل عبد المهدي

هل اقتربت نهاية حكومة عبد المهدي في العراق؟

"ما يحدث في العراق يعتبر إعلاناً بنهاية الحكومة والتحول إلى دولة الشغب" ، بهذه الكلمات أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن حالة عدم الرضا التي تحيط بالحكومة العراقية برئاسة عادل عبدالمهدي التي لم تكمل عامها الأول. وتتهم بعض القوى السياسية رئيس الوزراء بعدم تطبيق برنامجه الحكومي الخاص بإكمال تشكيل الحكومة، والتصدي للفاسدين خصوصا المدعومين سياسيا. وأعلن الصدر، نهاية الحكومة العراقية، فيما هدد بإعلان البراءة منها إذا لم تتخذ "إجراءات صارمة"، حيث قال في تغريدة على "تويتر" :"الوداع يا موطني؛ حيث يعد ذلك إعلانا لنهاية الحكومة العراقية".
مايك-بومبيو

بومبيو: قرار إيران بخفض التزاماتها النووية مرفوض

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن قرار إيران بخفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي في شكل أكبر هو أمر «مرفوض». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، طالب بومبيو الأوروبيين بإنهاء الابتزاز الذي تمارسه طهران. وخلال زيارة لولاية كنساس، قال بومبيو: «أعلنوا للتو أنهم سيواصلون القيام بمزيد من الأبحاث والتطوير لأنظمتهم العسكرية النووية، هذا أمر مرفوض». وأكد بومبيو عبر موقع «تويتر» أن احتفاظ إيران بقدرة كبيرة على تخصيب اليورانيوم يؤكد ضعفا بنيويا في الاتفاق الإيراني.
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