رياضة

إصابة مروعة لكينو مع الجزيرة الإماراتي (فيديو)

تحرير:علي الزيني ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م
كينو
كينو
تعرض النجم البرازيلي ماركوس كينو، لاعب فريق الجزيرة الإماراتي، لإصابة مروعة، في مباراة فريقه ضد نظيره شباب أهلي دبي، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب "استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري الخليج العربي، وانتهت بالتعادل السلبي، وسقط اللاعب المعار من صفوف بيراميدز، بعد مرور 43 دقيقة وسط صرخات قوية بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها، وغادر ملعب اللقاء، وشارك زايد العامري بدلا منه.
وحاول كينو الاستحواذ على الكرة قبل خروجها من الملعب، وهو ما تسبب في عدم اتزانه والتواء ركبته، ليسقط أرضًا وسط صرخات قوية من اللاعب البرازيلي، وحارس الفريق المنافس، قبل أن يغادر ملعب المباراة، عبر النقالة، بسبب عدم قدرته على السير على قدميه. كينو البالغ من العمر 29 عامًا انضم إلى فريق بيراميدز بداية
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لاتسيو الايطالي

لاتسيو يحقق فوز الأول في الدوري الأوروبي

حقق فريق لاتسيو الإيطالي فوزًا ثمينًا على نظيره رين، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على الملعب الأولمبيكو، ضمن مواجهات الجولة الثانية، من المجموعة الخامسة، لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، سجل جيريمي موريل هدف التقدم للضيوف، وأدرك سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف شيرو ايموبيلي هدف الفوز للفريق الإيطالي، الذي رفع رصيده إلى ثلاثة نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن كلوج الثالث، في المقابل تجمد رصيد رين عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.
طارق-حامد

بعد طرده ضد المقاصة.. هل يغيب طارق حامد أمام الأهلي؟

تعرض طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للطرد عقب انتهاء مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري، سجل هدف المباراة الوحيد أحمد سيد زيزو في الدقيقة 56. وأشهر محمد عادل عقب المباراة البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه طارق حامد، وذلك بعد أن دخل طارق في مشادة كلامية مع حسني فتحي لاعب المقاصة الذي حصل أيضا على بطاقة صفراء، وبذلك يغيب نجم وسط الزمالك عن مواجهة إف سي مصر بالجولة الثالثة بالدوري، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.
رمضان صبحي - حسين الشحات - أفشة - الأهلي

‏تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك

‏اختتمت منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس، بمواجهة الزمالك ومصر المقاصة، التي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بهدف دون رد. بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 6 نقاط، احتل بها المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي، بفارق الأهداف. واحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما تغلب هو الآخر في وقت سابق اليوم على طنطا بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وله 6 أهداف، وعليه هدف واحد، في الوقت الذي تراجع فيه الأهلي إلى المركز الثاني .
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جينيراسيون فوت

جينيراسيون: الأهلي يدعم موقفنا في أزمة الزمالك

ما زالت أزمة موقعة فريق الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، تتصاعد بعدما أصدر النادي السنغالي بيانا رسميا، أعلن خلاله تمسكه برفضه التام لخوض اللقاء اليوم الأحد على ملعب الجيش ببرج العرب، بعدما كان مقررًا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، وتم نقله لدواعٍ أمنية، وقال النادي في بيانه إن "كاف" وافق على طلب الأمن، وأرسل إليه خطابًا يوم الجمعة 27 سبتمبر، قبل يوم من الموعد المحدد لإقامة المباراة، ورد النادي على الخطاب بأن أمر الدواعي الأمنية الذي تم الاستناد إليه لتغيير ونقل موعد المباراة وهمي.
المصري- البورسعيدي‎

المصري في نزهة مع بطل زنجبار بالكونفيدرالية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، نظيره ماليندي، بطل زنجبار، في الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من كأس بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ويدير المواجهة طاقم تحكيم سوداني مكون من صبري محمد فضل حكمًا للساحة، ويعاونه كل من عبد الجابر محمد عبد الجابر مساعدًا أول، والمعز علي مساعدا ثانيا، ومعهما معتز عبد الباسط حكما رابعا، والغاني مونكايلا ناسام آدم مراقبًا للقاء.
بيراميدز (1)

تعرف على موعد مواجهتي بيراميدز مع الأهلى والزمالك

أعلن اتحاد الكرة مواعيد مباريات الدور الأول من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى من المقرر أن تنطلق يوم 21 من الشهر الجارى بمواجهة بين فريقي المقاولون العرب وطلائع الجيش . ويعد بيراميدز أحد أهم الفرق خلال الموسم الحالى بعدما نجح في المنافسة على بطولة الدورى الموسم الماضى، واحتل فى المركز الثالث من جدول الدورى . ونجح الفريق في الموسم الماضي في احراج قطبي الكرة المصرية، خاصة الأهل الذي تغلب عليه رايح جاي في مسابقة الدوري، وفاز على الزمالك مرة واحدة.
الاهلى-يفوز-على-سموحة-قى-الوقت-الضائع-وحسام-حسن-يشتبك-مع-الجمهور‎ (3)

قبل مواجهة الأهلي.. سموحة يقرر منع إذاعة مبارياته

بعد إجراء قرعة مباريات بطولة الدوري الممتاز، صباح اليوم الخميس، أعلن مجلس إدارة نادي سموحة عدم إذاعة لقاءاته خلال الموسم الجديد، المقرر انطلاقه في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020، بسبب خلافات مع الشركة الراعية للبث التليفزيوني حول سداد مستحقات النادي المالية، جاء ذلك عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا: "قرر مجلس إدارة النادي منع كاميرات النقل التليفزيوني من إذاعة مباريات الفريق بالموسم الجديد وذلك لتوقف الشركة الراعية عن سداد المستحقات".
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