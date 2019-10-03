إصابة مروعة لكينو مع الجزيرة الإماراتي (فيديو)

تحرير:علي الزيني ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

كينو

تعرض النجم البرازيلي ماركوس كينو، لاعب فريق الجزيرة الإماراتي، لإصابة مروعة، في مباراة فريقه ضد نظيره شباب أهلي دبي، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب "استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري الخليج العربي، وانتهت بالتعادل السلبي، وسقط اللاعب المعار من صفوف بيراميدز، بعد مرور 43 دقيقة وسط صرخات قوية بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها، وغادر ملعب اللقاء، وشارك زايد العامري بدلا منه.

وحاول كينو الاستحواذ على الكرة قبل خروجها من الملعب، وهو ما تسبب في عدم اتزانه والتواء ركبته، ليسقط أرضًا وسط صرخات قوية من اللاعب البرازيلي، وحارس الفريق المنافس، قبل أن يغادر ملعب المباراة، عبر النقالة، بسبب عدم قدرته على السير على قدميه. كينو البالغ من العمر 29 عامًا انضم إلى فريق بيراميدز بداية