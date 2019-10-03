رياضة

بسبب صلاح.. مشجع إنجليزي يتحول من العنصرية للإسلام

كشف مشجع نوتنجهام فورست فى مقال لصحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية عن كيفية تحوله من العنصرية ضد الإسلام إلى مسلم، من خلال محمد صلاح كنموذج للمسلم الذى لم يراه من قبل
تحرير:محمد جمال ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م
محمد صلاح
محمد صلاح
بدأت حياته كارهًا للدين الإسلامى والمسلمين، من خلال وجهة نظر تشكلت من بعض الصحف الإنجليزية، التى كانت تحرض ضد المسلمين والإسلام وتلخصهم فى كونهم إراهابيين، وعلى الرغم من أن العالم أصبح قرية صغيرة لكن بين بيرد لم يعرف عن الإسلام شكله الصحيح إلا من خلال محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري. لم يغير فكرته عن الإسلام فقط بل وصل به إلى أن يكون موضوع بحثه "محمد صلاح، هدية من الله"، وانتهى به الامر إلى أن يعتنق الديانة التى كان يمارس ضدها العنصرية فى وقت من الأوقات، هكذا تحول بين بيرد مشجع نوتنجهام فورست من العنصرية إلى اعتناق الإسلام بسبب صلاح .
كشف بين بريد مشجع فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية (التشامبيونشيب) فى مقال كتبه لصحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية عن إعتناقه للدين الإسلامى، بسبب محمد صلاح نجم المنتخب المصرى وليفربول، والحاصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي لموسمين على التوالي، الذى جعله يعيد التفكير فى المسلمين
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لاتسيو الايطالي

لاتسيو يحقق فوز الأول في الدوري الأوروبي

حقق فريق لاتسيو الإيطالي فوزًا ثمينًا على نظيره رين، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على الملعب الأولمبيكو، ضمن مواجهات الجولة الثانية، من المجموعة الخامسة، لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، سجل جيريمي موريل هدف التقدم للضيوف، وأدرك سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف شيرو ايموبيلي هدف الفوز للفريق الإيطالي، الذي رفع رصيده إلى ثلاثة نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن كلوج الثالث، في المقابل تجمد رصيد رين عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.
طارق-حامد

بعد طرده ضد المقاصة.. هل يغيب طارق حامد أمام الأهلي؟

تعرض طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للطرد عقب انتهاء مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري، سجل هدف المباراة الوحيد أحمد سيد زيزو في الدقيقة 56. وأشهر محمد عادل عقب المباراة البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه طارق حامد، وذلك بعد أن دخل طارق في مشادة كلامية مع حسني فتحي لاعب المقاصة الذي حصل أيضا على بطاقة صفراء، وبذلك يغيب نجم وسط الزمالك عن مواجهة إف سي مصر بالجولة الثالثة بالدوري، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.
رمضان صبحي - حسين الشحات - أفشة - الأهلي

‏تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك

‏اختتمت منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس، بمواجهة الزمالك ومصر المقاصة، التي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بهدف دون رد. بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 6 نقاط، احتل بها المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي، بفارق الأهداف. واحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما تغلب هو الآخر في وقت سابق اليوم على طنطا بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وله 6 أهداف، وعليه هدف واحد، في الوقت الذي تراجع فيه الأهلي إلى المركز الثاني .
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محمد صلاح (1.) (1)

ليفربول يبدأ خطواته لضم بديل محمد صلاح

وضع نادي ليفربول الإنجليزي عينه على لاعب جديد، لتعزيز خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الجمعة، أن المهاجم المطلوب في الريدز، هو ديفيد نيريس، لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي، وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن اهتمام النادي الإنجليزي باللاعب البرازيلي، يعزز من شائعات رحيل الدولي المصري محمد صلاح، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، في نهاية الموسم الحالي.
فيرجيل فان دايك

فان دايك يروي كيف أنقذته والدته من الموت ويكشف وصيته

قال الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم دفاع فريق ليفربول الإنجليزي، إنه تعرض للإصابة بعدد من الأمراض في آن واحد والتي تؤدي على الأرجح إلى وفاة المصاب بها، أحدهما كان في الكلى، بالإضافة إلى التهاب الزائدة الدودية، والتهاب الصفاق، وهو في سن الـ21 عامًا من عمره مما دفعه إلى كتابة وصيته في هذا الوقت. وأوضح فان دايك، في تصريحاته عبر مجلة Four Four Two، أن والدته لعبت دورًا كبيرًا في الحفاظ على حياته وقتها، كاشفًا أن عقله تخيل كل السيناريوهات في تلك الفترة.
ليفربول‎

كأس الرابطة.. ليفربول يعبر كينز دونز وفوز أستون فيلا

تأهل فريق ليفربول إلى ثمن نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بعدما حقق الفوز على نظيره ميلتون كينز دونز، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد ام كي، وسجل جيمس ميلنر، وكي جانا هويفر ثنائية الريدز، وشهد اللقاء غياب بعض اللاعبين الأساسيين على رأسهم الدولي المصري محمد صلاح، وروبرتو فيرمينو وساديو ماني، بجانب المدافع فيرجيل فان دايك، واعتمد المدرب الألماني يورجن كلوب على مجموعة من اللاعبين البدلاء.
محمد صلاح (1.) (2)

محمود فايز عن صلاح: إنسان قبل ما يكون نجم كرة قدم

علق محمود فايز مدرب المنتخب الوطني السابق بجهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر على أزمة محمد صلاح وحذفه علم مصر من من حسابه الرسمي على تويتر أن محمد صلاح إنسان قبل أن يكون لاعب كرة قدم عالمي، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمد صلاح إنسان قبل ما يكون نجم كرة قدم. بيزعل.. بيتنرفز.. بني آدم له مشاعر، تخيل أبوك في حفلة تخرجك قصاد كل الناس تخلى عنك (حتى لو بدون قصد) تخيلت؟ بس خلاص..!! ومحمد اتسرع في إنه شال صفة لاعب منتخب مصر من تويتر.. بس افتكر وبص فوق.. هو إنسان وبشر وممكن يغلط.. والسلام عليكم".
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