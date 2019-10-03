الأزهر يطلق حملة «جنة» لمناهضة العنف ضد الأطفال

تحرير:محمد فتحي ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٦ م

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

أطلقت مشيخة الأزهر الشريف، اليوم الخميس، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، حملة بعنوان "جنة"، لمناهضة العنف ضد الأطفال، والتوعية والتذكير بحقوق الطفل على والديه ومجتمعه، وتوضيح الأسس السليمة لبناء طفل سليم، ووأوضح المركز الإعلامي للأزهر، أن الحملة تسلط الضوء على أهم أسباب العنف ضد الأطفال وطرق علاجها، بهدف تعزيز القيم الدينية والمجتمعية المكتسبة في مجال حقوق الطفل، فى إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، ويتضافر مع دوره التعليمي والديني.

وتتضمن حملة "جنة" مجموعة من الفيديوهات القصيرة، التي تتناول أسباب العنف ضد الأطفال، مع توعية الآباء والقائمين على التربية بكيفية التعامل الأمثل وتوفير البيئة الصحية والنفسية السليمة للأطفال، وسيتم نشر تلك الفيديوهات عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعتمد الحملة بجانب فيديوهاتها