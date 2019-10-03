الأزهر يطلق حملة «جنة» لمناهضة العنف ضد الأطفال
تحرير:محمد فتحي
٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٦ م
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
أطلقت مشيخة الأزهر الشريف، اليوم الخميس، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، حملة بعنوان "جنة"، لمناهضة العنف ضد الأطفال، والتوعية والتذكير بحقوق الطفل على والديه ومجتمعه، وتوضيح الأسس السليمة لبناء طفل سليم، ووأوضح المركز الإعلامي للأزهر، أن الحملة تسلط الضوء على أهم أسباب العنف ضد الأطفال وطرق علاجها، بهدف تعزيز القيم الدينية والمجتمعية المكتسبة في مجال حقوق الطفل، فى إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، ويتضافر مع دوره التعليمي والديني.
وتتضمن حملة "جنة" مجموعة من الفيديوهات القصيرة، التي تتناول أسباب العنف ضد الأطفال، مع توعية الآباء والقائمين على التربية بكيفية التعامل الأمثل وتوفير البيئة الصحية والنفسية السليمة للأطفال، وسيتم نشر تلك الفيديوهات عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعتمد الحملة بجانب فيديوهاتها
وتتضمن حملة "جنة" مجموعة من الفيديوهات القصيرة، التي تتناول أسباب العنف ضد الأطفال، مع توعية الآباء والقائمين على التربية بكيفية التعامل الأمثل وتوفير البيئة الصحية والنفسية السليمة للأطفال، وسيتم نشر تلك الفيديوهات عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعتمد الحملة بجانب فيديوهاتها القصيرة، على عقد ندوات توعوية للتعريف بحقوق الطفل، تحت عنوان "حقوق الطفل في الإسلام"، كما تم التوجيه بأن تكون خطبة الجمعة القادمة بالجامع الأزهر عن مناهضة العنف ضد الأطفال.
ووصف فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على جريمة مقتل الطفلة "جنة" بعد تعذيبها، بأنها "فاجعة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى" مؤكدا أن: "ما حدث للطفلة جنة يضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا تجاه أطفالنا وأبنائنا، ولنعلم جميعا أننا محاسبون أمام الله عليهم"، مضيفا: "أطالب بتوقيع أقصى العقوبة القانونية على من سولت له نفسه المريضة ارتكاب هذه الجريمة الوحشية، وأدعو الله أن يحفظ أبناءنا من كل مكروه وسوء". (التفاصيل)
وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تبني فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لحالة الطفلة شقيقة ضحية التعذيب "جنة" والمقيمة بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، حيث عرض فضيلته التكفل برعاية الطفلة وتقديم كافة سبل الدعم لها من علاج وإعادة تأهيل نفسي ورعاية دراسية، لإخراجها من حالة الخطر المعرضة لها بالتعاون مع المجلس. (المزيد)