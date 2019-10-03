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الأزهر يطلق حملة «جنة» لمناهضة العنف ضد الأطفال

تحرير:محمد فتحي ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٦ م
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
أطلقت مشيخة الأزهر الشريف، اليوم الخميس، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، حملة بعنوان "جنة"، لمناهضة العنف ضد الأطفال، والتوعية والتذكير بحقوق الطفل على والديه ومجتمعه، وتوضيح الأسس السليمة لبناء طفل سليم، ووأوضح المركز الإعلامي للأزهر، أن الحملة تسلط الضوء على أهم أسباب العنف ضد الأطفال وطرق علاجها، بهدف تعزيز القيم الدينية والمجتمعية المكتسبة في مجال حقوق الطفل، فى إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، ويتضافر مع دوره التعليمي والديني.
وتتضمن حملة "جنة" مجموعة من الفيديوهات القصيرة، التي تتناول أسباب العنف ضد الأطفال، مع توعية الآباء والقائمين على التربية بكيفية التعامل الأمثل وتوفير البيئة الصحية والنفسية السليمة للأطفال، وسيتم نشر تلك الفيديوهات عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعتمد الحملة بجانب فيديوهاتها
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ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة

رصد ومخالفات.. البيئة تحاصر السحابة السوداء بالأقمار الصناعية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والزراعة، تواصل حملاتها لمنع الحرق المكشوف لقش الأرز وتلويث البيئة والإضرار بصحة المواطنين، حيث حررت خلال موسم الحصاد الحالي 142 محضرا لحرق قش الأرز، وذلك باستخدام الأقمار الصناعية في رصد ومعرفة نقاط الحرق، وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن الأفرع الإقليمية لوزارة البيئة بمحافظات المنظومة قامت بتنفيذ عدد من الحملات المرورية تم خلالها فحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.
مصطفى-مدبولى

مدبولي: الاقتصاد أبدى صلابة في ظل التحديات العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الاقتصاد المصري أبدي صلابة في خلال الفترة الماضية في ظل التحديات العالمية، التي تواجه كافة الاقتصاديات العالمية، والتي شجعت واعطت ثقة للاستثمار المحلي والأجنبي للتوسع في المرحلة المقبلة في مصر، موضحا الحرص علي تشجيع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي والتشرف بوجوده في مصر من الدول الشقيقة، خاصة أن مصر بها مجالات كثيرة ونسب النمو الاقتصادي تعد من الأعلى على مستوى العالم إضافة لعائدات الاستثمار الأعلى على مستوى العالم.
سلاح - تسلح - أسلحة (2)

معرض أثري للأسلحة المصرية بمناسبة نصر 6 أكتوبر

انطلقت فعاليات المعرض الأثري المؤقت (خلي السلاح صاحي) في سراي الإقامة بمتحف قصر محمد علي في المنيل، اليوم الخميس، والذي يضم 20 قطعة أثرية تضم الأسلحة المصرية على مر العصور، احتفالا بذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة. وقال مدير عام المتحف الأثري ولاء بدوي، في تصريح له، اليوم الخميس: "إن المتحف يضم مجموعة متميزة من الأسلحة الهجومية مثل (السيوف، الخناجر العربية والعثمانية، البلطة)، التي آلت إلى الأمير محمد علي سواء بالشراء أو الإهداء ويرجع تاريخها للقرن الـ18، ويسلط المعرض الضوء على 18 قطعة سلاح منها وبدلتين عسكريتين.
الرئيس-السيسى-يزواالنصب التذكاري للجندي-المجهول بمناسبة احتفالات-عيد تحرير سيناء (4)

السيسي يضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة، اليوم الخميس، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك بمناسبة الذكري الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، إذ وضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهولـ ثم قام وضع إكليلا آخر على قبر الزعيم الراحل أنور السادات، وقرأ الفاتحة على روحه، وصافح عددا من أفراد أسرته، كما صافح عددا من كبار رجال الدولة في مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر والبابا تواضروس، وعددا من كبار قادة القوات المسلحة، وعزفت الموسيقي العسكرية، سلام الشهيد، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

بعد حادث «جنة».. خطاب للطيب بشأن «الأحوال الشخصية»

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب أحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بخطاب لفضيلة لإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، بشأن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب، إذ إنه إلى الآن لم يرسل الأزهر تعليقاته على مشروعات القوانين المرسلة من مجلس النواب؛ ما تسبب في تعطيل مناقشة مشروعات القوانين وارتفاع المشكلات الناجمة عن القانون الحالي، وكان آخرها حادث الطفلة "جنة". وثمن فؤاد، في نص الخطاب، الدور الإنساني للإمام الأكبر بشأن قضية "جنة"، وشعوره النبيل تجاه القضية واهتمامه بالأمر بشكل شخصي.
أماني شقيقة الطفلة جنة

شيخ الأزهر يتبنى حالة شقيقة الطفلة «جنة»

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تبني فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لحالة الطفلة شقيقة ضحية التعذيب "جنة" والمقيمة بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، حيث عرض فضيلته التكفل برعاية الطفلة وتقديم كافة سبل الدعم لها من علاج وإعادة تأهيل نفسي ورعاية دراسية، لإخراجها من حالة الخطر المعرضة لها بالتعاون مع المجلس. وتوجهت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر لمبادرته الكريمة ولاهتمامه بحالة الطفلة بشكل خاص وقضايا الطفولة بشكل عام.
احمد-الطيب (2)

الطيب يعلق على مأساة «جنة»: أطالب بأقصى العقوبة

علق فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، على جريمة مقتل الطفلة "جنة"، ونشر الحساب الرسمي للأزهر عبر موقع "تويتر" تصريحات شيخ الأزهر، قائلا: "تألمت كثيرا بعد سماع ما ارتكب من جريمة وحشية بحق الطفلة البريئة جنة، تلك الطفلة الملائكية التي تحملت ويلات العذاب على يد من أوكلوا برعايتها، فما تعرضت له من حرق وتعذيب هو فاجعة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، متابعا: "الآن صعدت روحها البريئة إلى بارئها تشكو ما حل بها من ألم وعذاب في غفلة منا جميعا".
ممرض-يغتصب-مريضة-بالعناية-المركزة

بعد بتر قدمها.. تطورات الحالة الصحية لـ«جنة» ضحية تعذيب جدتها

كشف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تطورات الحالة الصحية للطفلة "جنة محمد سمير"، 4 سنوات، ضحية تعذيب جدتها لها بالكي بآلة حادة في مناطق حساسة عقابًا لها على تبولها اللا إرادي وخضعت الطفلة لعملية بتر في القدم اليسرى من أعلى الركبة إثر إصابتها بغرغرينة نتيجة كسر في القدم منذ 10 أيام، وأوضح مكي، أن حالة الطفلة مستقرة وفي تحسن.، مشيرا إلى أنها تخضع لرعاية طبية فائقة في مستشفى المنصورة العام الجديد، مؤكدا أن المستشفى تكفلت بكافة مستلزمات العملية ومصاريف علاجها.
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