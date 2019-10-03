«بين بحرين» يواجه المجتمع بقضايا المرأة في السينمات 16 أكتوبر

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م

فاطمة عادل بطلة «بين بحرين»

تستعد السينمات المصرية، لعرض فيلم "بين بحرين"، بداية من يوم 16 أكتوبر الجاري، بعد سلسلة من الجولات خاضها في المهرجانات العربية والأوروبية والدولية، ونشرت صفحة الفيلم الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس، الإعلان الترويجي الرسمي له، مشيرة إلى أن الفيلم نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة أكسير وشركاء التنمية، إيماناً منهم بدور السينما المهم في تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة في المجتمعات المختلفة.

الفيلم بطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس، وتأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج أنس طلبة.ويسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التى تواجه النساء، خاصة فى المناطق الريفية، حيث وتدور أحداثه حول زيارة قصيرة تقوم بها سيدة تدعى «زهرة»