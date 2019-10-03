فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

«بين بحرين» يواجه المجتمع بقضايا المرأة في السينمات 16 أكتوبر

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م
فاطمة عادل بطلة «بين بحرين»
فاطمة عادل بطلة «بين بحرين»
تستعد السينمات المصرية، لعرض فيلم "بين بحرين"، بداية من يوم 16 أكتوبر الجاري، بعد سلسلة من الجولات خاضها في المهرجانات العربية والأوروبية والدولية، ونشرت صفحة الفيلم الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس، الإعلان الترويجي الرسمي له، مشيرة إلى أن الفيلم نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة أكسير وشركاء التنمية، إيماناً منهم بدور السينما المهم في تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة في المجتمعات المختلفة.
الفيلم بطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس، وتأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج أنس طلبة.ويسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التى تواجه النساء، خاصة فى المناطق الريفية، حيث وتدور أحداثه حول زيارة قصيرة تقوم بها سيدة تدعى «زهرة»
اقرأ المزيد
بوستر فيلم اكسترا

«آمن جدا» ينافس في مهرجان مالمو للسينما العربية

ينطلق الفيلم القصير "آمن جدا" للمخرجة نوران شريف في عرضه العالمي الأول بمهرجان مالمو للسينما العربية من 4 وحتى 8 أكتوبر، إذ ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان. الفيلم هو شراكة إنتاجية بين شركة S Production وشركة ريد ستار للإنتاج والتوزيع، كما يشارك للشركة في نفس المهرجان فيلما "ماتعلاش عن الحاجب" و"شوكة وسكينة"، ويقوم ببطولة فيلم "آمن جدا" كل من "ثراء جبيل، سلوى محمد علي، وئام عصام"، وهو تأليف وجيه صبري ومودي رؤوف ونوران شريف، ومن إخراج نوران شريف.
براد-بيت- (2)

بعد غياب طويل.. براد بيت في مغامرة للفضاء «Ad Astra»

بعد اختفاء براد بيت لفترة طويلة عن صالات العرض، كان محبوه في جميع أنحاء العالم في انتظار فيلمه الجديد "Ad Astra"، وخرجت هذه الرائعة من قبل المخرج جيمس جراي. يتألق براد بيت في فيلم خيال علمي، كان الفضاء أهم العوامل والآليات التي اعتمد عليها المخرج، ما أدى إلى نجاح باهر لم يُسبق في تاريخ السينما الأمريكية، ووصلت الإيرادات إلى 19.5 مليون دولار، حيث عرض في 3460 شاشة عرض، وما زال الفيلم يحقق أرقامًا لا بأس بها في شباك الإيرادات، ولكن هل ستكون النتيجة مُرضية بالنظر إلى ميزانية الفيلم التي تبلغ 50 مليون دولار؟
الأمير-أباظة

إسبانيا ضيف شرف الدورة الـ35 بالإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والمقرر انطلاق دورته الـ35 خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجارى، عن اختيار دولة إسبانيا لتكون ضيف شرف المهرجان، حيث من المقرر عرض فيلمي الافتتاح والختام منها، وتكريم اثنين من صناع السينما الإسبانية في حفل الافتتاح وهما الفنان هوجوسيلفا، الذي درس الفنون المسرحية والغناء وبدأ مشواره الفني بالمشاركة في فيلم "حياة تريكا" ثم توالت أدواره في العديد من الأفلام، منها "الملكات" عام 2005، و"ساندمان" عام 2007، و"يجب أن نتحدث" عام 2013، و"الأصم" عام 2019، وغيرها.
اقرأ المزيد من الأخبار
ألمخرج تامر عشري

تامر عشري بعد فوزه بـ5 جوائز في الجونة: لم أتوقع هذا الدعم

أعلنت إدارة مهرحان الجونة السينمائي، عن جوائز منصة الجونة، والتي تقدر بـ250 ألف دولار، وفاز المخرج تامر عشري، بـ5 جوائز، لدعم فيلمه "في الجون"، والذي عبر عن سعادة كبيرة بالدعم الذي حصل عليه، وقال عشري، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه لم يكن يتوقع فوزه بخمس جوائز، موضحا أنه كان يتوقع أن يدعمه المهرجان بجائزتين فقط، مشيرا إلى أنه حصل على طاقة كبيرة للتحرك، وأنه سيبدأ في تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه سيقوم بتطوير سيناريو العمل وسيبدأ علي الفور.
منى ذكي

مني زكي من الجونة: السينما تحيي إنسانيتنا

قالت الفنانة منى زكي، إنها تشارك في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة، مشيرة إلى أنها ستعقد اتفاقية مع المهرجان تهدف إلى دعم قضايا الأطفال، مضيفة أن مصر لها الريادة دائما في مناقشة القضايا المهمة في الأفلام، وأن "السينما تحيي إنسانيتنا".. وافتتح المهرجان فعاليات الدورة الثالثة، بحفل ضخم، حضره عدد كبير من النجوم، وبدأ الحفل بعرض استعراضي قدمه مجموعة من الشباب، مصحوبا بأغنية قدمها الفنان الكوميدي أكرم حسني بعنوان "سيما سيما".
يسرا

بعد غياب 7 سنوات.. «صاحب المقام» يعيد يسرا للسينما

تواصل الفنانة يسرا تصوير فيلمها الجديد «صاحب المقام» الذى تعود به إلى السينما بعد غياب 7 سنوات، منذ مشاركتها فى فيلم «جيم أوفر» مع الفنانة مى عز الدين، ويأتي الفيلم الجديد الذي يتولى إخراجه محمد العدل عن سيناريو إبراهيم عيسي، ليعوض "يسرا" عن عدم مشاركتها فى السباق الرمضاني المنقضى لعام 2019، والذى خرجت منه لأسباب إنتاجية رغم التحضير للعمل مع شركة «العدل جروب» التى تتعاون معها دومًا فى الدراما التليفزيونية، منذ مسلسل «ملك روحي» الذى عرض فى رمضان 2003 وحتى مسلسل «لدينا أقوال أخرى» الذى عرض فى رمضان العام الماضى.
الأمير-أباظة

مهرجان الإسكندرية يزيح الستار عن بوستر الدورة الـ35

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، اليوم الثلاثاء، عن بوستر دورته الخامسة والثلاثين، التي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، صمم البوستر الفنان محمد الكومي، وهو فكرته أيضا. البوستر عبارة عن سفينة كبيرة تبحر في شريط سينمائي كبير على ضوء القمر بخلفية سوداء يتخللها اللون الأزرق الغامق ويحمل رقم الدورة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]