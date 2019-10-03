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انخفضت 25 قرشا.. الحكومة تعلن أسعار البنزين الجديدة

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م
أسعار البنزين الجديدة
أسعار البنزين الجديدة
أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 5ر6 جنيه لبنزين 80، و75ر7 جنيه لبنزين 92، و75ر8 جنيه لبنزين 95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
وأوضحت اللجنة، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الخميس، أن القرار يأتي في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019، ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة. يأتي قرار اللجنة
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ساويرس: خفض سعر الفائدة يساعد على دفع الاستثمار بقوة

قال رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس إن الاقتصاد المصرى يتمتع بحالة جيدة وأن انخفاض أسعار الفائدة يساعد على تقديم دفعة قوية للاستثمار، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية فى مصر أصبحت الآن أفضل بكثير مما كانت عليه قبل بضع سنوات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية وقعت الكثير من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من التكتلات الإقليمية، والتي تجعل مصر سوقا ضخمة يتجاوز المليار نسمة مما يشجع الشركات الصينية على تعزيز الاستثمارات بمصر، جاء ذلك في حواه مع وكالة الأنباء الصينية شيخوا.
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طارق عامر: نتحمل مسؤولية برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل مصر في مصاف الوجهات الاستثمارية عالميا، حيث توصف بـ«درة المستثمر» وذلك على المستوى العالمي، وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده البنك المركزي اليوم الخميس، أن البنك المركزي أعلن تحمله مسؤولية برنامج الإصلاح الاقتصادي بإيجابياته وسلبياته، مشيرا إلى أن البرنامج الإصلاحي أنقذ البلد من السقوط اقتصاديا، مؤكدًا أنه لا يوجد حرب بدون خسائر، وزيادة الأسعار كانت هي الخسائر التي شهدها الإصلاح الاقتصادي، إلا أن المهم هو الانتصار، حيث أصبحت مصر في مكانة اقتصادية عالمية أفضل.
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قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 680 جنيها

واصلت أسعار الذهب صعودها في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، وذلك نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1502 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
داليا موفق المدير العام للشركة

خزام تطرح أول مشروع عقاري باستثمارات 1.25 مليار جنيه

أعلنت شركة خُزام للتطوير العقاري تدشين أول مشروعاتها في السوق المصرية من خلال كومباوند Go Heliopolis المقام بضاحية مصر الجديدة، والذي يعد نقلة حضارية جديدة في مجال التطوير العقاري والمخطط أن تصل تكلفته إلى 1.250 مليار جنيه، والذي يأتي انطلاقا من تاريخها الطويل الذي يزيد على نصف قرن في مجال الأعمال والبيزنس. جاء ذلك خلال حفل تدشين المشروع بحضور نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة خزام للتطوير العقارى، وداليا موفق المدير العام للشركة، ومحمد الخضري رئيس قطاع التسويق، وعدد من قيادات الشركة.
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بنزين

اليوم مصر في أول اختبار للبترول بالسعر الحر

تبدأ الحكومة اليوم، الثلاثاء، التطبيق الفعلي لآلية التسعير التلقائي للوقود، والتي من المقرر لها أول أكتوبر الجاري، حيث أصدرت الحكومة في يونيو الماضي، قرارا بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري، ويخضع قرار زيادة أو خفض أو تثبيت السعر لما ستسفر عنه دراسة الحكومة لمستويات أسعار البترول العالمية وسعر الصرف.
بنزين

حقيقة زيادة أسعار المواد البترولية.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن زيادة أسعار المنتجات البترولية تأثرا بتراجع إنتاج النفط عالميا. وذكر المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر أسعار المنتجات البترولية محلياً بتراجع إنتاج النفط عالمياً، مُوضحةً أن السعر الرسمي المُعلن من قبل الوزارة لأسعار المنتجات البترولية محلياً كما هو، ولم يطرأ عليه أي زيادات جراء التراجع في الإنتاج العالمي للبترول.
السيسى

السيسي يأمر باستمرار التوسع في البحث عن البترول والغاز

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في التوسع في خطط البحث والاستكشاف، بالإضافة إلى التركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية، بما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار.. والأخضر يفقد 9 قروش

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لينخفض سعر الدولار بحوالي 9 قروش. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 3 قروش ليسجل أقل سعر نحو 16.53 جنيه للبيع، و16.43 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، والبنك العربي الإفريقي بواقع 5 قروش ليسجل نحو 16.54 جنيه للبيع، و16.44 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 6 قروش ليسجل نحو 16.54 جنيه للبيع، و16.44 جنيه للشراء.
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