بمشاركة النني.. خسارة بيشكتاش في الدوري الأوروبي

تحرير:علي الزيني ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م

بيشكتاش

شارك الدولي المصري محمد النني، في خسارة فريق بيشكتاش التركي، أمام نظيره وولفرهامبتون الإنجليزي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب "فودافون أرينا"، ضمن مواجهات المجموعة الحادية عشرة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، سجل هدف اللقاء ويلفرد بولي، ليرفع الفريق الإنجليزي رصيده إلى 3 نقاط، في المركز الرابع بعدما حقق الفوز الأول، في المقابل تجمد جاء الفريق التركي الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، في المركز الأخير بدون نقاط.

محمد النني، شارك في المباراة بالكامل مع فريق بيشكتاش، وفشل في تحقيق أول فوز مع الفريق بعد 3 مشاركات منذ الانضمام للفريق التركي الموسم الحالي. وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عن طريق ويلفرد بولي، الذي ضرب مصيدة التسلل واستقبل كرة ساقطة من روبن نيفيز، خلف الدفاع،