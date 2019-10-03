رياضة

بمشاركة النني.. خسارة بيشكتاش في الدوري الأوروبي

تحرير:علي الزيني ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م
بيشكتاش
بيشكتاش
شارك الدولي المصري محمد النني، في خسارة فريق بيشكتاش التركي، أمام نظيره وولفرهامبتون الإنجليزي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب "فودافون أرينا"، ضمن مواجهات المجموعة الحادية عشرة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، سجل هدف اللقاء ويلفرد بولي، ليرفع الفريق الإنجليزي رصيده إلى 3 نقاط، في المركز الرابع بعدما حقق الفوز الأول، في المقابل تجمد جاء الفريق التركي الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، في المركز الأخير بدون نقاط.
محمد النني، شارك في المباراة بالكامل مع فريق بيشكتاش، وفشل في تحقيق أول فوز مع الفريق بعد 3 مشاركات منذ الانضمام للفريق التركي الموسم الحالي. وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عن طريق ويلفرد بولي، الذي ضرب مصيدة التسلل واستقبل كرة ساقطة من روبن نيفيز، خلف الدفاع،
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لاتسيو الايطالي

لاتسيو يحقق فوز الأول في الدوري الأوروبي

حقق فريق لاتسيو الإيطالي فوزًا ثمينًا على نظيره رين، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على الملعب الأولمبيكو، ضمن مواجهات الجولة الثانية، من المجموعة الخامسة، لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، سجل جيريمي موريل هدف التقدم للضيوف، وأدرك سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف شيرو ايموبيلي هدف الفوز للفريق الإيطالي، الذي رفع رصيده إلى ثلاثة نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن كلوج الثالث، في المقابل تجمد رصيد رين عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.
طارق-حامد

بعد طرده ضد المقاصة.. هل يغيب طارق حامد أمام الأهلي؟

تعرض طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للطرد عقب انتهاء مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري، سجل هدف المباراة الوحيد أحمد سيد زيزو في الدقيقة 56. وأشهر محمد عادل عقب المباراة البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه طارق حامد، وذلك بعد أن دخل طارق في مشادة كلامية مع حسني فتحي لاعب المقاصة الذي حصل أيضا على بطاقة صفراء، وبذلك يغيب نجم وسط الزمالك عن مواجهة إف سي مصر بالجولة الثالثة بالدوري، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.
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‏تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك

‏اختتمت منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس، بمواجهة الزمالك ومصر المقاصة، التي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بهدف دون رد. بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 6 نقاط، احتل بها المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي، بفارق الأهداف. واحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما تغلب هو الآخر في وقت سابق اليوم على طنطا بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وله 6 أهداف، وعليه هدف واحد، في الوقت الذي تراجع فيه الأهلي إلى المركز الثاني .
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مانشستر يونايتد - ألكمار

مانشستر يونايتد يقع في فخ التعادل مع ألكمار الهولندي

سقط فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ألكمار الهولندي، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية عشرة بالدوري الأوروبي، ولم يتمكن لاعبو مانشيستر من السيطرة على الكرة معظم الوقت، وكانت فرصهم قليلة مقارنة بألكمار، وظهر الفريق الإنجليزي متأثرًا من أرضية الملعب الصناعية. وألغى الحكم هدفا لألكمار في الدقيقة 11، بسبب التسلل على بوادو، ولم يستجب الحكم لمطالب الجمهور باحتساب ركلة جزاء للفريق الهولندي في الدقيقة 47، بحجة وجود لمسة يد على دالوت داخل منطقة الجزاء.
مصر-وزيمبابوي (9)

تعرف على ترتيب «كباتن» المنتخب بعد استبعاد صلاح

كشفت مصادر داخل المنتخب الوطني لكرة القدم عن ترتيب كباتن منتخب مصر، قبل معسكر أكتوبر الجاري، والذي يتخلله ودية بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر، وعلمت «التحرير» أن ترتيب كباتن المنتخب جاء كالتالي: (أحمد فتحي - عبد الله السعيد - محمد النني - أحمد حجازي - عمر جابر - أحمد الشناوي)، كما علمت «التحرير» أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، كان يرغب في منح الشارة إلى محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، إلا أن وجود اتجاه قوي لاستبعاده بسبب الإجهاد حال دون ذلك.
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«خميسك أوروبي».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم الخميس، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، إذ تقام في الثالثة عصرًا مباراة الدوري المصري الممتاز بمواجهة بيراميدز أمام طنطا، ويلعب الزمالك مع مصر للمقاصة في الساعة الثامنة مساءً، كما سنكون على موعد مع بداية مباريات الدوري الأوروبي في الساعة السابعة إلا 5 دقائق بمواجهة مانشستر يونايتد مع مضيفه ألكمار الهولندي، ويستضيف سبورتنج براجا الذي يلعب له المصري أحمد حسن (كوكا) فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، وفي مواجهة قوية يستضيف فريق بيشكتاش الذي يضم المصري محمد النني، فريق وولفر هامبتون.
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روما يكتسح إسطنبول برباعية في الدوري الأوروبي

اكتسح فريق روما الإيطالي نظيره إسطنبول باشاك شهير التركي برباعية نظيفة في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس، باستاد ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة العاشرة بالدوري الأوروبي، تحت قيادة الحكم خافيير ايسترادا فرنانديز، عاونه كل من روبيرتو ألونسو فيرنانديز، وتيودور سوبرينو ماجان. تمكن أصحاب الأرض من الوصول إلى شباك الضيوف في الدقيقة 42، بعد كرة عرضية ليوناردو سبينازولا من الجهة اليمنى، وحولها مدافع الفريق التركي، اللاعب البرازيلي جونيور كايسارا بالخطأ في مرماه.
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