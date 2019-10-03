مانشستر يونايتد يقع في فخ التعادل مع ألكمار الهولندي

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م

مانشستر يونايتد

سقط فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ألكمار الهولندي، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية عشرة بالدوري الأوروبي، ولم يتمكن لاعبو مانشيستر من السيطرة على الكرة معظم الوقت، وكانت فرصهم قليلة مقارنة بألكمار، وظهر الفريق الإنجليزي متأثرًا من أرضية الملعب الصناعية. وألغى الحكم هدفا لألكمار في الدقيقة 11، بسبب التسلل على بوادو، ولم يستجب الحكم لمطالب الجمهور باحتساب ركلة جزاء للفريق الهولندي في الدقيقة 47، بحجة وجود لمسة يد على دالوت داخل منطقة الجزاء.

وأهدر ألكمار فرصة جديدة في الدقيقة 76، عندما هيأ بوادو الكرة بصدره أمام إدريسي الذي سدد من حافة المنطقة بجانب المرمى، وقام سولسكاير بتبديل ثانٍ دخل على أثره لينجارد مكان جرينوود. وبهذه النتيجة، رفع مانشستر رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف وراء المتصدر فريق بارتيزان بلجراد الصربي الذي