رياضة

مانشستر يونايتد يقع في فخ التعادل مع ألكمار الهولندي

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
سقط فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ألكمار الهولندي، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية عشرة بالدوري الأوروبي، ولم يتمكن لاعبو مانشيستر من السيطرة على الكرة معظم الوقت، وكانت فرصهم قليلة مقارنة بألكمار، وظهر الفريق الإنجليزي متأثرًا من أرضية الملعب الصناعية. وألغى الحكم هدفا لألكمار في الدقيقة 11، بسبب التسلل على بوادو، ولم يستجب الحكم لمطالب الجمهور باحتساب ركلة جزاء للفريق الهولندي في الدقيقة 47، بحجة وجود لمسة يد على دالوت داخل منطقة الجزاء.
وأهدر ألكمار فرصة جديدة في الدقيقة 76، عندما هيأ بوادو الكرة بصدره أمام إدريسي الذي سدد من حافة المنطقة بجانب المرمى، وقام سولسكاير بتبديل ثانٍ دخل على أثره لينجارد مكان جرينوود. وبهذه النتيجة، رفع مانشستر رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف وراء المتصدر فريق بارتيزان بلجراد الصربي الذي
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لاتسيو الايطالي

لاتسيو يحقق فوز الأول في الدوري الأوروبي

حقق فريق لاتسيو الإيطالي فوزًا ثمينًا على نظيره رين، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على الملعب الأولمبيكو، ضمن مواجهات الجولة الثانية، من المجموعة الخامسة، لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، سجل جيريمي موريل هدف التقدم للضيوف، وأدرك سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف شيرو ايموبيلي هدف الفوز للفريق الإيطالي، الذي رفع رصيده إلى ثلاثة نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن كلوج الثالث، في المقابل تجمد رصيد رين عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.
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بعد طرده ضد المقاصة.. هل يغيب طارق حامد أمام الأهلي؟

تعرض طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للطرد عقب انتهاء مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري، سجل هدف المباراة الوحيد أحمد سيد زيزو في الدقيقة 56. وأشهر محمد عادل عقب المباراة البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه طارق حامد، وذلك بعد أن دخل طارق في مشادة كلامية مع حسني فتحي لاعب المقاصة الذي حصل أيضا على بطاقة صفراء، وبذلك يغيب نجم وسط الزمالك عن مواجهة إف سي مصر بالجولة الثالثة بالدوري، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.
رمضان صبحي - حسين الشحات - أفشة - الأهلي

‏تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك

‏اختتمت منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس، بمواجهة الزمالك ومصر المقاصة، التي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بهدف دون رد. بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 6 نقاط، احتل بها المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي، بفارق الأهداف. واحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما تغلب هو الآخر في وقت سابق اليوم على طنطا بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وله 6 أهداف، وعليه هدف واحد، في الوقت الذي تراجع فيه الأهلي إلى المركز الثاني .
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أرسنال (5)

«خميسك أوروبي».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم الخميس، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، إذ تقام في الثالثة عصرًا مباراة الدوري المصري الممتاز بمواجهة بيراميدز أمام طنطا، ويلعب الزمالك مع مصر للمقاصة في الساعة الثامنة مساءً، كما سنكون على موعد مع بداية مباريات الدوري الأوروبي في الساعة السابعة إلا 5 دقائق بمواجهة مانشستر يونايتد مع مضيفه ألكمار الهولندي، ويستضيف سبورتنج براجا الذي يلعب له المصري أحمد حسن (كوكا) فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، وفي مواجهة قوية يستضيف فريق بيشكتاش الذي يضم المصري محمد النني، فريق وولفر هامبتون.
مانشستر يونايتد

التعادل يحسم قمة مانشستر يونايتد وأرسنال

حسم التعادل الإيجابي قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وأرسنال بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019-2020. دخل الفريقان اللقاء بسرعة وندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، وتقاسما السيطرة على مجريات اللعب، قبل أن يفرض أصحاب الأرض أفضليتهم، وتمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للشياطين في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد.
وست-هام‎

مانشستر يونايتد يسقط بثنائية أمام وست هام

واصل فريق مانشستر يونايتد سلسة السقوط فى الدورى الإنجليزي بخسارة جديدة أمام فريق وست هام يونايتد فى المباراة التى جمعتهم اليوم الأحد فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة البريميرليج، والتى أقيمت على ملعب النادى الأوليمبي، وسجل لصالح وست هام كل من أندرى يارمولينكو وارون كريسويل. وخاض الشياطين الحمر تحت إدارة سولشاير 6 مبارايات فاز فى مبارتين وخسر فى 2 وتعادل فى مثلهم. ويعد هذا الفوز الخامس لوست هام فى تاريخ لقاءاته أمام اليونايتد على ملعب وست هام.
أولي-جونار-سولسكاير (1)

سولسكاير يكشف آخر تطورات إصابة بوجبا ومارسيال

يأمل النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في عودة المصابين قبل مواجهة وست هام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. ويغيب الفرنسي بول بوجبا، ومواطنه أنتوني مارسيال والإنجليزي لوك شاو، عن مواجهة الهامرز المقرر خوضها الأحد المقبل، ويأمل سولسكاير في استعادة خدمات دانييل جيمس من إصابة الكاحل التي تسببت في غيابه عن الفوز على أستانا الكازاخي في أولى مواجهات الدوري الأوروبي، خصوصًا أن جيمس الوافد الجديد للشياطين الحمر تألق وسجل 3 أهداف بقميص الفريق الجديد ليحجز مقعدا أساسيا في خطط النرويجي.
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