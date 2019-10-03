الزمالك يخطف فوزًا غاليًا من مصر للمقاصة في الدورى

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ م

الزمالك والمقاصة

خطف فريق الزمالك فوزًا غاليًا من نظيره فريق مصر للمقاصة، بهدف دون رد، أحرزه أحمد سيد زيزو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز. المباراة جاءت ضعيفة للغاية بدأت بانحصار اللعب في وسط الملعب، الأمر الذي لم ينتج عنه أي خطورة تذكر على مرمى الفريقين، وبعد نصف ساعة من الشوط الأول أجرى الصربي ميتشو أول تغييراته بخروج إمام عاشور وإشراك خالد بوطيب محاولة منه لتنشيط الجانب الهجومي للفريق، الأمر ذاته أجراه أحمد حسام ميدو وأشرك ميدو جابر على حساب باولن فوافي.

الشوط الأول شهد اعتراض الجهاز الفني للمقاصة على محمد عادل حكم المباراة لعدم احتساب ركلة جزاء للمقاصة، بعد تدخل محمود علاء على باولن فوافي في كرة مشتركة. في الشوط الثاني نجح الزمالك في السيطرة على الكرة وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف المباراة الوحيد، بعدما شق طريقه من منتصف الملعب وسط تراجع غريب من