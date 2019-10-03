رياضة

الزمالك يخطف فوزًا غاليًا من مصر للمقاصة في الدورى

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ م
الزمالك والمقاصة
الزمالك والمقاصة
خطف فريق الزمالك فوزًا غاليًا من نظيره فريق مصر للمقاصة، بهدف دون رد، أحرزه أحمد سيد زيزو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز. المباراة جاءت ضعيفة للغاية بدأت بانحصار اللعب في وسط الملعب، الأمر الذي لم ينتج عنه أي خطورة تذكر على مرمى الفريقين، وبعد نصف ساعة من الشوط الأول أجرى الصربي ميتشو أول تغييراته بخروج إمام عاشور وإشراك خالد بوطيب محاولة منه لتنشيط الجانب الهجومي للفريق، الأمر ذاته أجراه أحمد حسام ميدو وأشرك ميدو جابر على حساب باولن فوافي.
الشوط الأول شهد اعتراض الجهاز الفني للمقاصة على محمد عادل حكم المباراة لعدم احتساب ركلة جزاء للمقاصة، بعد تدخل محمود علاء على باولن فوافي في كرة مشتركة. في الشوط الثاني نجح الزمالك في السيطرة على الكرة وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف المباراة الوحيد، بعدما شق طريقه من منتصف الملعب وسط تراجع غريب من
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لاتسيو الايطالي

لاتسيو يحقق فوز الأول في الدوري الأوروبي

حقق فريق لاتسيو الإيطالي فوزًا ثمينًا على نظيره رين، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على الملعب الأولمبيكو، ضمن مواجهات الجولة الثانية، من المجموعة الخامسة، لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، سجل جيريمي موريل هدف التقدم للضيوف، وأدرك سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف شيرو ايموبيلي هدف الفوز للفريق الإيطالي، الذي رفع رصيده إلى ثلاثة نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن كلوج الثالث، في المقابل تجمد رصيد رين عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.
طارق-حامد

بعد طرده ضد المقاصة.. هل يغيب طارق حامد أمام الأهلي؟

تعرض طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للطرد عقب انتهاء مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري، سجل هدف المباراة الوحيد أحمد سيد زيزو في الدقيقة 56. وأشهر محمد عادل عقب المباراة البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه طارق حامد، وذلك بعد أن دخل طارق في مشادة كلامية مع حسني فتحي لاعب المقاصة الذي حصل أيضا على بطاقة صفراء، وبذلك يغيب نجم وسط الزمالك عن مواجهة إف سي مصر بالجولة الثالثة بالدوري، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.
رمضان صبحي - حسين الشحات - أفشة - الأهلي

‏تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك

‏اختتمت منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس، بمواجهة الزمالك ومصر المقاصة، التي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بهدف دون رد. بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 6 نقاط، احتل بها المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي، بفارق الأهداف. واحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما تغلب هو الآخر في وقت سابق اليوم على طنطا بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وله 6 أهداف، وعليه هدف واحد، في الوقت الذي تراجع فيه الأهلي إلى المركز الثاني .
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الزمالك-المقاصة (15)

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة مصر للمقاصة، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الخميس، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، ويسعى الفريقان لمواصلة الانتصارات، حيث حقق الفريق الفيومي الفوز بمباراته الأولى في الدوري هذا الموسم على حساب فريق أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى الجانب الآخر فاز الفارس الأبيض على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف.
مبارة- السوبر (6)

بعد تجاوزات السوبر.. عقوبات ضخمة ضد الأهلي والزمالك

كشفت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، العقوبات التي قررت توقيعها على فريقي الأهلي والزمالك اللذين لعبا مباراة السوبر التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج الأهلي بلقب السوبر للمرة الحادية عشرة في تاريخه. وبلغ إجمالي قيمة العقوبات 600 ألف جنيه على كلا الناديين بواقع 300 ألف جنيه على الأهلى، ومثلها على الزمالك موزعة على عقوبات مختلفة ومتنوعة. وعقدت لجنة الانضباط اجتماعًا لاتخاذ عقوبات مواجهة السوبر قبل أن يبدأ الأهلي والزمالك مشوارهما في مسابقة الدوري.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى يفتح النار على عدلي القيعي بسبب عقوبة شيكابالا

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تشكيل ناديه للجنة فنية لإدارة شؤون كرة القدم خلال الفترة القادمة، تضم كلًا من: إسماعيل يوسف، وسامي الشيشيني، وطارق مصطفى، وأشرف زكي أمينًا الصندوق، بالإضافة إلى تواجد أمير مرتضى منصور، في منصب المشرف العام على الكرة. وقال مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، إن هذه اللجنة سيكون دورها هو إدارة كل أمور الكرة، مع عمل خطة لمستقبل الفريق فيما يخص تعاقداته وكل الأمور المتعلقة.
الزمالك-وبطل-الصومال (10)

مران الزمالك.. تحذير ميتشو وراحة شيكابالا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه على ملعبه في ميت عقبة اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة جينيراسيون السنغالي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وعقد ميتشو جلسة مع اللاعبين استغرقت 15 دقيقة، في البداية قدم الشكر للاعبين على ما قدموه من روح وقتال خلال نهائي كأس مصر، وطالبهم بمواصلة الالتزام والعمل الجاد القوي من اجل القادم، مؤكدًا أن التتويج بالكأس مجرد خطوة في مشوار حصد جميع البطولات وهذا الأمر يتطلب العمل المتواصل بقوة والتزام وتعاون بين الجميع جهاز فني ولاعبين.
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