تفاصيل إصابة شيكابالا و«زيزو» أمام مصر المقاصة

تحرير:علي الزيني ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ م

شيكابالا وميدو

تعرض محمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للإصابة، خلال مواجهة مصر للمقاصة، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفارس الأبيض، بهدف نظيف، جاء عن طريق أحمد سيد "زيزو"، بسبب الإصابة، وشارك بدلا منه أشرف بن شرقي، وكشف الجهاز الطبي للفريق الأبيض عن تعرض "شيكابالا" لإصابة بشد في العضلة الضامة؛ ما استدعى خروجه من ملعب اللقاء، في الدقيقة 61.

ومن المنتظر أن يخضع محمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاختبار طبي لحسم مشاركته في لقاء فريق إف سي مصر، الذي يقام يوم الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز. وتعرض محمود عبدالعزيز "زيزو" لاعب خط وسط فريق الزمالك، للإصابة، خلال المباراة، وكشف الجهاز الطبي للفريق