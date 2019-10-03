رياضة

ميتشو: لهذا السبب لم يكن الزمالك جيدًا أمام المقاصة

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م
ميتشو
ميتشو
‏اعترف الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بأن أداء فريقه أمام مصر المقاصة لم يكن جيدًا رغم تحقيق الفوز. وانتزع الزمالك فوزًا صعبًا على حساب مصر المقاصة، بنتيجة 1-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الخميس، على استاد «السلام» ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز. بهذه النتيجة ارتفع رصيد الفريق الأبيض، إلى 6 نقاط احتل بها المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الفريق الفيومي عند 3 نقاط في المركز السادس.
وقال ميتشو في تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport: «فزنا بـ3 نقاط، وبالفعل لم يكن الأداء جيدًا، لكننا كنا نلعب أمام فريق مميز، تمكن من غلق المساحات واعتمد على الدفاع، كما اعتمد على الهجمات المرتدة فقط في بناء هجماته». وتابع: «لم يكن اختراق دفاع المقاصة سهلا، وعندما تقدمنا بنتيجة
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ميسي: من الصعب إيجاد وقت للتفكير فيما تفعله

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إشبيلية الإسباني يعبر أبويل القبرصي بالدوري الأوروبي

حقق فريق إشبيلية الإسباني فوزه الثاني في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، بهدف نظيف على حساب أبويل نيقوسيا القبرصي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة الثانية لدور المجموعات، وسجل الهدف الوحيد المكسيكي هرنانديز (تشيشاريتو).. ورفع اشبيلية رصيده إلى ستة نقاط في صدارة المجموعة الثانية بالمسابقة، بعد الفوز الثاني على التوالي الذي حققه الفريق الأندلسي اليوم. وفي ذات المجموعة تمكن فريق أف 91 ديديلانجي بطل لوكسمبرج من الفوز على كارباج بطل إذربيجان، بأربعة أهداف مقابل هدف.
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‏أرسنال يكتسح ستاندر لياج برباعية في الدوري الأوروبي

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الزمالك-المقاصة (15)

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة مصر للمقاصة، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الخميس، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، ويسعى الفريقان لمواصلة الانتصارات، حيث حقق الفريق الفيومي الفوز بمباراته الأولى في الدوري هذا الموسم على حساب فريق أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى الجانب الآخر فاز الفارس الأبيض على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف.
ميتشو

ميتشو يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز على بطل السنغال

عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، المقام حالياً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، إذ طالب المدير الفني اللاعبين بغلق ملف مباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري نهائياً، والتركيز على مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وشرح للاعبين أهمية المواجهة الإفريقية، وضرورة تحقيق المكسب في اللقاء، من أجل ضمان التواجد في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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اليوم.. سحب قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد

?تقام اليوم الخميس، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبي 18 ناديًا من الأندية التي تشارك في البطولة للموسم الجديد (2019 - 2020)، بأحد فنادق الزمالك وسط كوكبة من نجوم الكرة المصرية، أبرزهم محمد زيدان، عماد متعب، أحمد الكأس، عبد الستار صبري، أحمد حسن، عبد الحليم علي وغيرهم، وسيقود القرعة، حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات، الذي تعهد للجبلاية بخروج الفعاليات على مستوى عال من الاحترافية، حيث استعان بتجارب سابقة للاتحاد الإفريقي.
مرتضى منصور - ميتشو

أورلاندو: لسنا في عداء مع ميتشو وسعداء بنجاحه

وجه رولاني موكوينا، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، التهنئة للمدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش ميتشو، مدرب فريق الزمالك، بعد تتويجه بأول ألقابه مع الفارس الأبيض، بتحقيق لقب بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في المواجهة النهائية، جاء ذلك في تصريحات نقلتها، صحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية، قائلا: سعيد بنجاح ميتشو المبكر مع الزمالك وحصد أول بطولة معهم، أرسلت له رسالة هاتفية لتهنئته على الفوز بكأس مصر.
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