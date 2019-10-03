ميتشو: لهذا السبب لم يكن الزمالك جيدًا أمام المقاصة

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م

ميتشو

‏اعترف الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بأن أداء فريقه أمام مصر المقاصة لم يكن جيدًا رغم تحقيق الفوز. وانتزع الزمالك فوزًا صعبًا على حساب مصر المقاصة، بنتيجة 1-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الخميس، على استاد «السلام» ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز. بهذه النتيجة ارتفع رصيد الفريق الأبيض، إلى 6 نقاط احتل بها المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الفريق الفيومي عند 3 نقاط في المركز السادس.

وقال ميتشو في تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport: «فزنا بـ3 نقاط، وبالفعل لم يكن الأداء جيدًا، لكننا كنا نلعب أمام فريق مميز، تمكن من غلق المساحات واعتمد على الدفاع، كما اعتمد على الهجمات المرتدة فقط في بناء هجماته». وتابع: «لم يكن اختراق دفاع المقاصة سهلا، وعندما تقدمنا بنتيجة