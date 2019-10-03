‏تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك

اختتمت منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس، بمواجهة الزمالك ومصر المقاصة، التي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بهدف دون رد. بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 6 نقاط، احتل بها المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي، بفارق الأهداف. واحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما تغلب هو الآخر في وقت سابق اليوم على طنطا بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وله 6 أهداف، وعليه هدف واحد، في الوقت الذي تراجع فيه الأهلي إلى المركز الثاني .
ويقدم «التحرير» في السطور التالية، جدول ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثانية.
1- بيراميدز- برصيد (6 نقاط).
2- الأهلي - برصيد (6 نقاط).
3- الزمالك - (6 نقاط).
4- المصري - برصيد ( 4 نقاط).
5- المقاولون العرب - برصيد( 4 نقاط).
6- مصر المقاصة- برصيد (3 نقاط).
7- طنطا
ويقدم «التحرير» في السطور التالية، جدول ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثانية.
1- بيراميدز- برصيد (6 نقاط).
2- الأهلي - برصيد (6 نقاط).
3- الزمالك - (6 نقاط).
4- المصري - برصيد ( 4 نقاط).
5- المقاولون العرب - برصيد( 4 نقاط).
6- مصر المقاصة- برصيد (3 نقاط).
7- طنطا - برصيد (3 نقاط).
8- الاتحاد السكندري - برصيد (3 نقاط).
9- الإنتاج الحربي - برصيد (3 نقاط).
10- الإسماعيلي - برصيد (3 نقاط).
11- حرس الحدود - برصيد (نقطتين).
12- سموحة برصيد - (نقطة واحدة).
13- أسوان - برصيد (نقطة واحدة).
14- وادي دجلة - برصيد (نقطة واحدة).
15- طلائع الجيش - برصيد (نقطة واحدة).
16- اف سي مصر - برصيد (نقطة واحدة).
17-إنبي - برصيد (نقطة واحدة).
18- الجونة (0 نقاط).