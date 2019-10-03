رياضة

‏تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م
الأهلى
الأهلى
‏اختتمت منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس، بمواجهة الزمالك ومصر المقاصة، التي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بهدف دون رد. بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 6 نقاط، احتل بها المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي، بفارق الأهداف. واحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما تغلب هو الآخر في وقت سابق اليوم على طنطا بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وله 6 أهداف، وعليه هدف واحد، في الوقت الذي تراجع فيه الأهلي إلى المركز الثاني .
ويقدم «التحرير» في السطور التالية، جدول ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثانية. 1- بيراميدز- برصيد (6 نقاط). 2- الأهلي - برصيد (6 نقاط). 3- الزمالك - (6 نقاط). 4- المصري - برصيد ( 4 نقاط). 5- المقاولون العرب - برصيد( 4 نقاط). 6- مصر المقاصة- برصيد (3 نقاط). 7- طنطا
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لاتسيو الايطالي

لاتسيو يحقق فوز الأول في الدوري الأوروبي

حقق فريق لاتسيو الإيطالي فوزًا ثمينًا على نظيره رين، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على الملعب الأولمبيكو، ضمن مواجهات الجولة الثانية، من المجموعة الخامسة، لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، سجل جيريمي موريل هدف التقدم للضيوف، وأدرك سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف شيرو ايموبيلي هدف الفوز للفريق الإيطالي، الذي رفع رصيده إلى ثلاثة نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن كلوج الثالث، في المقابل تجمد رصيد رين عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.
طارق-حامد

بعد طرده ضد المقاصة.. هل يغيب طارق حامد أمام الأهلي؟

تعرض طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للطرد عقب انتهاء مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري، سجل هدف المباراة الوحيد أحمد سيد زيزو في الدقيقة 56. وأشهر محمد عادل عقب المباراة البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه طارق حامد، وذلك بعد أن دخل طارق في مشادة كلامية مع حسني فتحي لاعب المقاصة الذي حصل أيضا على بطاقة صفراء، وبذلك يغيب نجم وسط الزمالك عن مواجهة إف سي مصر بالجولة الثالثة بالدوري، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.
ميتشو

ميتشو: لهذا السبب لم يكن الزمالك جيدًا أمام المقاصة

‏اعترف الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بأن أداء فريقه أمام مصر المقاصة لم يكن جيدًا رغم تحقيق الفوز. وانتزع الزمالك فوزًا صعبًا على حساب مصر المقاصة، بنتيجة 1-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الخميس، على استاد «السلام» ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز. بهذه النتيجة ارتفع رصيد الفريق الأبيض، إلى 6 نقاط احتل بها المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الفريق الفيومي عند 3 نقاط في المركز السادس.
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بيراميدز (1)

تعرف على موعد مواجهتي بيراميدز مع الأهلى والزمالك

أعلن اتحاد الكرة مواعيد مباريات الدور الأول من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى من المقرر أن تنطلق يوم 21 من الشهر الجارى بمواجهة بين فريقي المقاولون العرب وطلائع الجيش . ويعد بيراميدز أحد أهم الفرق خلال الموسم الحالى بعدما نجح في المنافسة على بطولة الدورى الموسم الماضى، واحتل فى المركز الثالث من جدول الدورى . ونجح الفريق في الموسم الماضي في احراج قطبي الكرة المصرية، خاصة الأهل الذي تغلب عليه رايح جاي في مسابقة الدوري، وفاز على الزمالك مرة واحدة.
بيراميدز-والداخلية (3)

بداية متوازنة.. مشوار بيراميدز بالدوري للموسم الجديد

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الذي حل في المركز الثالث في النسخة الماضية، عدة مواجهات نتوازنة في البداية وصعبة في منتصف الدور الأول، حيث سيبدأ الفريق الأزرق، مشواره في الموسم الجديد من خلال مواجهة إنبي، في الأسبوع الأول ثم مواجهة طنطا، في الجولة الثانية، بعدها يلعب بيراميدز أمام طلائع الجيش، على أن ينطلق الموسم الجديد في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020.
هدف -الزمالك (5)

بداية ساحلية وقمة مبكرة.. مشوار الزمالك في الدوري

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصيف اللقب في النسخة الماضية، عن عدة مواجهات صعبة في بداية المسابقة المحلية، حيث سيبدأ الفارس الأبيض مشواره من خلال بمواجهة ساحلية مع الاتحاد السكندري بالأسبوع الأول، وسيخرج إلى الفيوم لملاقاة فريق مصر المقاصة في الجولة الثانية، بعدها يستقبل الوافد الجديد إف سي مصر في الأسبوع الثالث، قبل أن يصطدم مع غريمه التقليدي الأهلي في قمة مبكرة من الأسبوع الرابع.
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مواجهات صعبة في البداية.. مشوار الأهلي بالدوري

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي حامل اللقب في النسخة الماضية عدة مواجهات صعبة في بداية المسابقة المحلية، حيث سيبدأ المارد الأحمر مشواره في حملة الدفاع عن لقبه من خلال مواجهة سموحة بالأسبوع الأول ثم مواجهة الإنتاج الحربي في الجولة الثانية، بعدها سيخرج الفريق الأحمر إلى أسوان من أجل مواجهة الأخير على ملعبه بالأسبوع الثالث، على أن يعود للقاهرة من خلال مواجهة غريمه الزمالك في قمة مبكرة من الأسبوع الرابع.
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