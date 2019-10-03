‏تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م

الأهلى

‏اختتمت منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس، بمواجهة الزمالك ومصر المقاصة، التي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بهدف دون رد. بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 6 نقاط، احتل بها المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي، بفارق الأهداف. واحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما تغلب هو الآخر في وقت سابق اليوم على طنطا بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وله 6 أهداف، وعليه هدف واحد، في الوقت الذي تراجع فيه الأهلي إلى المركز الثاني .

ويقدم «التحرير» في السطور التالية، جدول ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثانية. 1- بيراميدز- برصيد (6 نقاط). 2- الأهلي - برصيد (6 نقاط). 3- الزمالك - (6 نقاط). 4- المصري - برصيد ( 4 نقاط). 5- المقاولون العرب - برصيد( 4 نقاط). 6- مصر المقاصة- برصيد (3 نقاط). 7- طنطا