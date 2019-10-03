بعد طرده ضد المقاصة.. هل يغيب طارق حامد أمام الأهلي؟

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ م

طارق حامد

تعرض طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للطرد عقب انتهاء مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري، سجل هدف المباراة الوحيد أحمد سيد زيزو في الدقيقة 56. وأشهر محمد عادل عقب المباراة البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه طارق حامد، وذلك بعد أن دخل طارق في مشادة كلامية مع حسني فتحي لاعب المقاصة الذي حصل أيضا على بطاقة صفراء، وبذلك يغيب نجم وسط الزمالك عن مواجهة إف سي مصر بالجولة الثالثة بالدوري، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.

طرد طارق حامد من مباراة اليوم لن يؤثر عليه في خوض مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، حيث تنص لائحة لجنة المسابقات على أنه في حالة تلقي اللاعب البطاقة الصفراء مرتين ثم الطرد يغيب اللاعب مباراة واحدة، أما في حالة تلقيه طردا مباشرا يغيب