مانشستر يحقق رقما سلبيًا جديدًا فى اليورباليج

تحرير:محمد جمال ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ م

مباراة مانشستر يونايتد

حقق مانشستر يونايتد رقما سلبيا جديدا، اليوم الخميس، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع إي زد ألكمار، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي (اليوروبا ليج) والتى أقيمت على استاد سيارات جينز. ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن الشياطين الحمر فشلوا في تسديد أي كرة على المرمى للمرة الأولى في تاريخه خلال مباراة في بطولة الدوري الأوروبي، وخاض فريق مانشستر يونايتد 25 مباراة خلال تاريخه باليوروبا ليج حتى الآن.

وأكملت الشبكة فى تقريرها أن مانشستر يونايتد فشل في تحقيق أي فوز خارج ملعبه خلال آخر 10 مباريات خاضها في كل البطولات، حيث إن الفريق تعادل 4 مرات وخسر 6 مواجهات. وحقق اليونايتد آخر مرة أسوأ سلسلة نتائج على مستوى غياب الانتصارات خارج ملعبه، في الفترة من فبراير إلى سبتمبر وذلك على مستوى 11 مباراة. وسقط