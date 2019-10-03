رياضة

مانشستر يحقق رقما سلبيًا جديدًا فى اليورباليج

تحرير:محمد جمال ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣١ م
مباراة مانشستر يونايتد
مباراة مانشستر يونايتد
حقق مانشستر يونايتد رقما سلبيا جديدا، اليوم الخميس، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع إي زد ألكمار، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي (اليوروبا ليج) والتى أقيمت على استاد سيارات جينز. ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن الشياطين الحمر فشلوا في تسديد أي كرة على المرمى للمرة الأولى في تاريخه خلال مباراة في بطولة الدوري الأوروبي، وخاض فريق مانشستر يونايتد 25 مباراة خلال تاريخه باليوروبا ليج حتى الآن.
وأكملت الشبكة فى تقريرها أن مانشستر يونايتد فشل في تحقيق أي فوز خارج ملعبه خلال آخر 10 مباريات خاضها في كل البطولات، حيث إن الفريق تعادل 4 مرات وخسر 6 مواجهات. وحقق اليونايتد آخر مرة أسوأ سلسلة نتائج على مستوى غياب الانتصارات خارج ملعبه، في الفترة من فبراير إلى سبتمبر وذلك على مستوى 11 مباراة. وسقط
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ميسي: من الصعب إيجاد وقت للتفكير فيما تفعله

?تحدث الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، عن ذكريات حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم لأول مرة في عام 2009، جاء في تصريحات نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء السبت، قائلًا: "لقد مر وقت طويل وحدثت العديد من الأشياء منذ فوزي بجائزة الأفضل في العالم لأول مرة.. نضجت كثيرًا على المستوى الرياضي وعلى الشخصي، تزوجت وأنجبت ثلاثة أطفال، ولكن لسوء الحظ كل ذلك حدث بسرعة كبيرة، لم أكن أتخيلها".
تشيشاريتو

إشبيلية الإسباني يعبر أبويل القبرصي بالدوري الأوروبي

حقق فريق إشبيلية الإسباني فوزه الثاني في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، بهدف نظيف على حساب أبويل نيقوسيا القبرصي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة الثانية لدور المجموعات، وسجل الهدف الوحيد المكسيكي هرنانديز (تشيشاريتو).. ورفع اشبيلية رصيده إلى ستة نقاط في صدارة المجموعة الثانية بالمسابقة، بعد الفوز الثاني على التوالي الذي حققه الفريق الأندلسي اليوم. وفي ذات المجموعة تمكن فريق أف 91 ديديلانجي بطل لوكسمبرج من الفوز على كارباج بطل إذربيجان، بأربعة أهداف مقابل هدف.
أرسنال (5)

‏أرسنال يكتسح ستاندر لياج برباعية في الدوري الأوروبي

‏دك أرسنال الإنجليزي، شباك ضيفه ستاندر لياج البلجيكي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، بملعب «الإمارات» ضمن ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ببطولة الدوري الأوروبي 2019-2020. جاء الهدف الأول للمدفعجية، في الدقيقة 14 عن طريق جابرييل مارتينيلي، قبل أن يتمكن نفس اللاعب من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 16، وانتهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة لصالح الفريق اللندني، بعدما تمكن جوزيف ويلوك من تعزيز التقدم في الدقيقة 22.
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أولي-جونار-سولسكاير (2)

سولسكاير يقود مانشستر يونايتد لتحقيق رقم سلبي

حسم التعادل الإيجابي قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وأرسنال بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الإثنين، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019-2020، حيث دخل الفريقان اللقاء بسرعة وندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، وتقاسما السيطرة على مجريات اللعب، وتمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للشياطين في الدقيقة 45، واستطاع النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 58، والذي تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو.
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مورينيو يستعد لعودته للتدريب بالتمارين البدنية

بدأ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في اتخاذ أولى الخطوات من أجل العودة إلى مقعد القيادة الفنية، عبر الاستعداد البدني، حيث التقطته بعض العدسات وهو يؤدي تمارين بدنية في إحدى حدائق العاصمة البريطانية لندن، بتمديدات الساق، واستعرضت صحيفة "صن" البريطانية بعض الصور لمورينيو وهو يؤدي بجدية تدريبات رياضية وعمليات إطالة، في ظل تقارير أكدت اقترابه من العودة لاستكمال مشواره التدريبي خلال الفترة المقبلة، لكن لم تكشف عن وجهته.
أولي جونار-سولسكاير (9)

سولسكاير على أعتاب الرحيل من مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن تجربة أولي جونار سولسكاير مدربا لفريق مانشستر يونايتد قد لا تستمر طويلا، بسبب توالي النتائج السلبية، وتفكير الفريق الأحمر بشكل جدي في فك الارتباط معه، في حال لم تتحسن نتائجه في الدورات المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ حقق سولسكاير انطلاقة سيئة مع الشياطين الحمر في منافسات الدوري. ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النادي الإنجليزي حدد اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، بديلا مرتقبا لسولسكاير، في حال لم يفلح في إخراج الفريق من نتائجه السلبية.
أولي-جونار-سولسكاير (1)

سولسكاير يرد على مورينو: خسرنا هنا العام الماضى أيضا

علق النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني الحالى لمانشستر يونايتد، على الانتقادات التي وجهها له جوزيه مورينيو المدرب السابق للشياطين الحمر، عقب سقوط اليونايتد االيوم الأحد بثنائية نظيفة أمام فريق وست هام، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة البريميرليج، والتى أقيمت على ملعب النادى الأوليمبي. وجاء تصريح مورينيو عقب المباراة، قائلا: "لا أرى أي تحسن في الوقت الحالي لمانشستر يونايتد، ولم تكن هناك أي إيجابيات تُذكر في المباراة".
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