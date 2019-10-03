رياضة

لاتسيو يحقق فوز الأول في الدوري الأوروبي

تحرير:علي الزيني ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م
لاتسيو
لاتسيو
حقق فريق لاتسيو الإيطالي فوزًا ثمينًا على نظيره رين، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على الملعب الأولمبيكو، ضمن مواجهات الجولة الثانية، من المجموعة الخامسة، لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، سجل جيريمي موريل هدف التقدم للضيوف، وأدرك سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف شيرو ايموبيلي هدف الفوز للفريق الإيطالي، الذي رفع رصيده إلى ثلاثة نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن كلوج الثالث، في المقابل تجمد رصيد رين عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.
وعلى ملعب "سلتك بارك"، حقق فريق سيلتك الأسكتلندي، الفوز على نظيره كلوج الروماني، بهدفين نظيفين، سجلهما اودسون إدوارد في الدقيقة 20، ومحمد اليونسي بالدقيقة 59، الفوز رفع رصيد سيلتك إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، وتجمد رصيد كلوج عند ثلاثة نقاط، في المركز الثالث بفارق النقاط عن لاتسيو الإيطالي. وفي المجموعة
اقرأ المزيد
ميسى

ميسي: من الصعب إيجاد وقت للتفكير فيما تفعله

?تحدث الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، عن ذكريات حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم لأول مرة في عام 2009، جاء في تصريحات نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء السبت، قائلًا: "لقد مر وقت طويل وحدثت العديد من الأشياء منذ فوزي بجائزة الأفضل في العالم لأول مرة.. نضجت كثيرًا على المستوى الرياضي وعلى الشخصي، تزوجت وأنجبت ثلاثة أطفال، ولكن لسوء الحظ كل ذلك حدث بسرعة كبيرة، لم أكن أتخيلها".
تشيشاريتو

إشبيلية الإسباني يعبر أبويل القبرصي بالدوري الأوروبي

حقق فريق إشبيلية الإسباني فوزه الثاني في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، بهدف نظيف على حساب أبويل نيقوسيا القبرصي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة الثانية لدور المجموعات، وسجل الهدف الوحيد المكسيكي هرنانديز (تشيشاريتو).. ورفع اشبيلية رصيده إلى ستة نقاط في صدارة المجموعة الثانية بالمسابقة، بعد الفوز الثاني على التوالي الذي حققه الفريق الأندلسي اليوم. وفي ذات المجموعة تمكن فريق أف 91 ديديلانجي بطل لوكسمبرج من الفوز على كارباج بطل إذربيجان، بأربعة أهداف مقابل هدف.
أرسنال (5)

‏أرسنال يكتسح ستاندر لياج برباعية في الدوري الأوروبي

‏دك أرسنال الإنجليزي، شباك ضيفه ستاندر لياج البلجيكي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، بملعب «الإمارات» ضمن ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ببطولة الدوري الأوروبي 2019-2020. جاء الهدف الأول للمدفعجية، في الدقيقة 14 عن طريق جابرييل مارتينيلي، قبل أن يتمكن نفس اللاعب من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 16، وانتهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة لصالح الفريق اللندني، بعدما تمكن جوزيف ويلوك من تعزيز التقدم في الدقيقة 22.
اقرأ المزيد من الأخبار
انتر ميلان‎

إنتر ميلان يحافظ على صدارة الكالشيو بهدف في لاتسيو

حقق إنتر ميلان، فوزًا غاليًا على حساب ضيفه لاتسيو، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «سان سيرو» ضمن مباريات الجولة السادسة من مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي 2019-2020. اللقاء بدأ سريعًا من جانب كلا الفريقين، وتبادلا السيطرة على الكرة قبل أن يفرض إنتر بقيادة مدربه أنطونيو كونتي، سيطرته على الكرة بعد ذلك، وتمكن دانيلو دي أمبروزيو من تسجيل هدف التقدم للنيراتزوي في الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0.
انتر ميلان‎

قمة إنتر ولاتسيو تجذب الأنظار في الكالتشيو

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء، صوب ملعب سان سيرو، الذي سيحتضن قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره لاتسيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما يوجد لاتسيو في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، وتواجه الفريقان في 152 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها إنتر الفوز في 63 مباراة مقابل 36 انتصارا للاتسيو، وتعادلا في 53 مواجهة أخرى، وسجل الإنتر في تلك المباريات 243 هدفًا مقابل 169 هدفًا للاتسيو.
ميلان‎ (1)

تعرف على تشكيل ميلان المتوقع لديربي الغضب

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان غريمه الإنتر في ديربي الغضب في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويتواجه الغريمان للمرة 170 في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 64 مواجهة مقابل 51 فوزا لميلان، وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك اللقاءات 236 هدفًا مقابل 219 هدفًا لميلان.
ميلان‎ (1)

ميلان يسعى لتصحيح المسار أمام فيرونا بالكالتشيو

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي "كالتشيو" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل هيلاس فيرونا نظيره ميلان، الساعة 8:45 مساءً على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، ويحتل فيرونا المركز السابع برصيد 4 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الـ12 برصيد 3 نقاط، كما يستقبل روما نظيره ساسولو الساعة السادسة مساءً على ملعب الأولمبيكو، ويحتل ذئاب العاصمة المركز الـ15 برصيد نقطتين، بينما يوجد ساسولو في المركز التاسع برصيد 3 نقاط، وضمن مباريات نفس الجولة، يستقبل جنوة نظيره أتلانتا الساعة 12:30 ظهرًا على ملعب لويجي فيراريس.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]