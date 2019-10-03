لاتسيو يحقق فوز الأول في الدوري الأوروبي

تحرير:علي الزيني ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م

لاتسيو

حقق فريق لاتسيو الإيطالي فوزًا ثمينًا على نظيره رين، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على الملعب الأولمبيكو، ضمن مواجهات الجولة الثانية، من المجموعة الخامسة، لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، سجل جيريمي موريل هدف التقدم للضيوف، وأدرك سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف شيرو ايموبيلي هدف الفوز للفريق الإيطالي، الذي رفع رصيده إلى ثلاثة نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن كلوج الثالث، في المقابل تجمد رصيد رين عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

وعلى ملعب "سلتك بارك"، حقق فريق سيلتك الأسكتلندي، الفوز على نظيره كلوج الروماني، بهدفين نظيفين، سجلهما اودسون إدوارد في الدقيقة 20، ومحمد اليونسي بالدقيقة 59، الفوز رفع رصيد سيلتك إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، وتجمد رصيد كلوج عند ثلاثة نقاط، في المركز الثالث بفارق النقاط عن لاتسيو الإيطالي. وفي المجموعة

وعلى ملعب "سلتك بارك"، حقق فريق سيلتك الأسكتلندي، الفوز على نظيره كلوج الروماني، بهدفين نظيفين، سجلهما اودسون إدوارد في الدقيقة 20، ومحمد اليونسي بالدقيقة 59، الفوز رفع رصيد سيلتك إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، وتجمد رصيد كلوج عند ثلاثة نقاط، في المركز الثالث بفارق النقاط عن لاتسيو الإيطالي.



وفي المجموعة الثانية حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة مالمو السويدي وكوبنهاجن الدانماركي، ليرفع الأخير رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن دينامو كييف، فيما رفع مالمو رصيده إلى نقطة واحدة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن لوغانو السويسري الذي احتل المركز الأخير.