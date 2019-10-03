رياضة

ميدو: الحكم حرم المقاصة من ركلتى جزاء أمام الزمالك

تحرير:علي الزيني ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م
ميدو
ميدو
أكد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن فريقه يستحق ركلتي جزاء، خلال مواجهة فريقه أمام نظيره الزمالك، التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية اللقاء، قائلًا: "الزمالك لعب بشكل سلبي، ولنا ركلتي جزاء واضحة للمباراة الثانية على التوالي أمام الزمالك لم يتم احتسابها، أرفض التعليق على أداء التحكيم، إلى أن الأخطاء واردة في كرة القدم، وندعم التحكيم، لكننا نتمنى عدم تكرار الأخطاء في المباريات المقبلة".
وواصل ميدو تصريحاته، قائلًا:"الزمالك سجل هدفًا بسذاجة كبيرة، في ظل عدم مقابلة أي لاعب، لأحمد سيد زيزو لمنعه من التسديد، وبعد الهدف المقاصة سيطر على اللقاء وأهدرنا فرصتين للتسجيل". وأضاف المدير الفني للمقاصة: " قتلنا خطورة الزمالك في المباراة، وقمنا بتقريب المسافات بين الخطوط، إلا أن تصرف لاعبينا في
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ميسي: من الصعب إيجاد وقت للتفكير فيما تفعله

?تحدث الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، عن ذكريات حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم لأول مرة في عام 2009، جاء في تصريحات نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء السبت، قائلًا: "لقد مر وقت طويل وحدثت العديد من الأشياء منذ فوزي بجائزة الأفضل في العالم لأول مرة.. نضجت كثيرًا على المستوى الرياضي وعلى الشخصي، تزوجت وأنجبت ثلاثة أطفال، ولكن لسوء الحظ كل ذلك حدث بسرعة كبيرة، لم أكن أتخيلها".
تشيشاريتو

إشبيلية الإسباني يعبر أبويل القبرصي بالدوري الأوروبي

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‏أرسنال يكتسح ستاندر لياج برباعية في الدوري الأوروبي

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ميتشو

ميتشو: لهذا السبب لم يكن الزمالك جيدًا أمام المقاصة

‏اعترف الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بأن أداء فريقه أمام مصر المقاصة لم يكن جيدًا رغم تحقيق الفوز. وانتزع الزمالك فوزًا صعبًا على حساب مصر المقاصة، بنتيجة 1-0، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الخميس، على استاد «السلام» ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز. بهذه النتيجة ارتفع رصيد الفريق الأبيض، إلى 6 نقاط احتل بها المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الفريق الفيومي عند 3 نقاط في المركز السادس.
الزمالك-المقاصة (15)

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة مصر للمقاصة، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الخميس، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، ويسعى الفريقان لمواصلة الانتصارات، حيث حقق الفريق الفيومي الفوز بمباراته الأولى في الدوري هذا الموسم على حساب فريق أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى الجانب الآخر فاز الفارس الأبيض على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف.
ميتشو

ميتشو يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز على بطل السنغال

عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، المقام حالياً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، إذ طالب المدير الفني اللاعبين بغلق ملف مباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري نهائياً، والتركيز على مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وشرح للاعبين أهمية المواجهة الإفريقية، وضرورة تحقيق المكسب في اللقاء، من أجل ضمان التواجد في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
هدف -الزمالك (6)

عودة حازم وبامبو لقائمة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن قائمة الأبيض التي ستنتظم في معسكر مغلق، اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري في ختام منافسات الجولة الأولى للدوري المصري، حيث يفتتح الزمالك صاحب المركز الثاني في النسخة الماضية للدوري، مشواره في المسابقة هذا الموسم بمواجهة الاتحاد غدًا الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت، ويغيب عن قائمة الفريق كل من طارق حامد للإيقاف، ومحمد عبد الغني ومصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة، ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر؛ لأسباب فنية.
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