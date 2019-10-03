ميدو: الحكم حرم المقاصة من ركلتى جزاء أمام الزمالك

تحرير:علي الزيني ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م

ميدو

أكد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن فريقه يستحق ركلتي جزاء، خلال مواجهة فريقه أمام نظيره الزمالك، التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية اللقاء، قائلًا: "الزمالك لعب بشكل سلبي، ولنا ركلتي جزاء واضحة للمباراة الثانية على التوالي أمام الزمالك لم يتم احتسابها، أرفض التعليق على أداء التحكيم، إلى أن الأخطاء واردة في كرة القدم، وندعم التحكيم، لكننا نتمنى عدم تكرار الأخطاء في المباريات المقبلة".

وواصل ميدو تصريحاته، قائلًا:"الزمالك سجل هدفًا بسذاجة كبيرة، في ظل عدم مقابلة أي لاعب، لأحمد سيد زيزو لمنعه من التسديد، وبعد الهدف المقاصة سيطر على اللقاء وأهدرنا فرصتين للتسجيل". وأضاف المدير الفني للمقاصة: " قتلنا خطورة الزمالك في المباراة، وقمنا بتقريب المسافات بين الخطوط، إلا أن تصرف لاعبينا في

وواصل ميدو تصريحاته، قائلًا:"الزمالك سجل هدفًا بسذاجة كبيرة، في ظل عدم مقابلة أي لاعب، لأحمد سيد زيزو لمنعه من التسديد، وبعد الهدف المقاصة سيطر على اللقاء وأهدرنا فرصتين للتسجيل".



وأضاف المدير الفني للمقاصة: " قتلنا خطورة الزمالك في المباراة، وقمنا بتقريب المسافات بين الخطوط، إلا أن تصرف لاعبينا في الكرة لم يكن بالشكل الجيد".



واختتم ميدو تصريحاته، قائلًا:" أغلقنا صفحة مباراة الزمالك للتركيز في مباراة الجونة المقبلة لأنها صعبة.. المنافس في الجولة المقبلة خسر مباراتيه أمام الإسماعيلي والاتحاد".



وتعرض فريق المقاصة للخسارة أمام نظيره الزمالك، بهدف نظيف، جاء عن طريق أحمد سيد "زيزو"، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.