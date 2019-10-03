رياضة

‏أرسنال يكتسح ستاندر لياج برباعية في الدوري الأوروبي

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م
ارسنال
ارسنال
‏دك أرسنال الإنجليزي، شباك ضيفه ستاندر لياج البلجيكي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، بملعب «الإمارات» ضمن ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ببطولة الدوري الأوروبي 2019-2020. جاء الهدف الأول للمدفعجية، في الدقيقة 14 عن طريق جابرييل مارتينيلي، قبل أن يتمكن نفس اللاعب من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 16، وانتهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة لصالح الفريق اللندني، بعدما تمكن جوزيف ويلوك من تعزيز التقدم في الدقيقة 22.
ايقاع أداء الفريقين انخفض قليلًا في الشوط الثاني خاصة من جانب لاعبي أرسنال، واستطاع داني سيبايوس أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 57 لينتهي اللقاء بنتيجة 4-0، بتلك النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط، احتل بها صدارة المجموعة السادسة، بينما توقف رصيد ستاندر لياج عند 3 نقاط في المركز الثاني. وفى نفس الجولة
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ميسي: من الصعب إيجاد وقت للتفكير فيما تفعله

?تحدث الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، عن ذكريات حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم لأول مرة في عام 2009، جاء في تصريحات نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء السبت، قائلًا: "لقد مر وقت طويل وحدثت العديد من الأشياء منذ فوزي بجائزة الأفضل في العالم لأول مرة.. نضجت كثيرًا على المستوى الرياضي وعلى الشخصي، تزوجت وأنجبت ثلاثة أطفال، ولكن لسوء الحظ كل ذلك حدث بسرعة كبيرة، لم أكن أتخيلها".
تشيشاريتو

إشبيلية الإسباني يعبر أبويل القبرصي بالدوري الأوروبي

حقق فريق إشبيلية الإسباني فوزه الثاني في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، بهدف نظيف على حساب أبويل نيقوسيا القبرصي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة الثانية لدور المجموعات، وسجل الهدف الوحيد المكسيكي هرنانديز (تشيشاريتو).. ورفع اشبيلية رصيده إلى ستة نقاط في صدارة المجموعة الثانية بالمسابقة، بعد الفوز الثاني على التوالي الذي حققه الفريق الأندلسي اليوم. وفي ذات المجموعة تمكن فريق أف 91 ديديلانجي بطل لوكسمبرج من الفوز على كارباج بطل إذربيجان، بأربعة أهداف مقابل هدف.
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ميدو: الحكم حرم المقاصة من ركلتى جزاء أمام الزمالك

أكد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن فريقه يستحق ركلتي جزاء، خلال مواجهة فريقه أمام نظيره الزمالك، التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية اللقاء، قائلًا: "الزمالك لعب بشكل سلبي، ولنا ركلتي جزاء واضحة للمباراة الثانية على التوالي أمام الزمالك لم يتم احتسابها، أرفض التعليق على أداء التحكيم، إلى أن الأخطاء واردة في كرة القدم، وندعم التحكيم، لكننا نتمنى عدم تكرار الأخطاء في المباريات المقبلة".
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مانشستر يونايتد

التعادل يحسم قمة مانشستر يونايتد وأرسنال

حسم التعادل الإيجابي قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وأرسنال بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019-2020. دخل الفريقان اللقاء بسرعة وندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، وتقاسما السيطرة على مجريات اللعب، قبل أن يفرض أصحاب الأرض أفضليتهم، وتمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للشياطين في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد.
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بشكتاش يخسر برباعية فى الدورى الأوروبي بمشاركة النني

خسر فريق بشكتاش التركى أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وذلك فى المباراة التى جمعتهم اليوم الخميس التى تأتى فى إطار الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة الدورى الأوروبي على ملعب تيهيلني بول، ويقع بشكتاش فى المجموعة الحادية عشر والتى تضم كلا من براجا البرتغالى وولفرهامبتون الإنجليزي. وشهد تشكيل الفريق التركى تواجد محمد الننى لاعب منتخب مصر. وكان الننى انتقل خلال موسم الإنتقالات الصيفية الماضية إلى صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة قادمًا من أرسنال الإنجليزي، وجاءت الخطوة بعد ابتعاد الننى عن المشاركة فى صفوف الجانرز .
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24 مباراة تشعل لهيب الدوري الأوروبي اليوم

تستحوذ مباراة أرسنال، ومضيفه إينتراخت فرانكفورت الألماني، على معظم الاهتمام من بين جميع المباريات الـ24، التي تقام اليوم الخميس، في الجولة الأولى من دور مجموعات الدوري الأوروبي. ويحل أرسنال الذي خسر المباراة النهائية للبطولة، في الموسم الماضي، ضيفا على فرانكفورت الذي بلغ المربع الذهبي، لكنه خسر بركلات الترجيح أمام تشيلسي، الذي توج باللقب بعدها بالفوز على الجانرز (4-1). ولم يعد فرانكفورت من الفرق ذات الترشيحات الضعيفة، حيث يعد مرشحا بقوة للعبور مع أرسنال من المجموعة السادسة، التي تشهد أيضا مواجهة بين ستاندارد لييج وفيتوريا جيمارايش.
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أرسنال يتعثر أمام واتفورد في البريميرليج

سقط أرسنال في فخ التعادل الإيجابي، أمام مضيفه واتفورد بهدفين لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «فيكارج رود» ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020. جاء الهدف الأول للجانرز في الدقيقة 21 عن طريق النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج بتمريرة من كولاسينيتش سددها في شباك فوستر حارس مرمى واتفورد، وفي الدقيقة 32 تمكن اوباميانج من مضاعفة النتيجة بتمريرة أكثر من رائعة لمسعود أوزيل، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين دون رد.
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