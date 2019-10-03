‏أرسنال يكتسح ستاندر لياج برباعية في الدوري الأوروبي

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م

ارسنال

‏دك أرسنال الإنجليزي، شباك ضيفه ستاندر لياج البلجيكي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، بملعب «الإمارات» ضمن ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ببطولة الدوري الأوروبي 2019-2020. جاء الهدف الأول للمدفعجية، في الدقيقة 14 عن طريق جابرييل مارتينيلي، قبل أن يتمكن نفس اللاعب من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 16، وانتهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة لصالح الفريق اللندني، بعدما تمكن جوزيف ويلوك من تعزيز التقدم في الدقيقة 22.

ايقاع أداء الفريقين انخفض قليلًا في الشوط الثاني خاصة من جانب لاعبي أرسنال، واستطاع داني سيبايوس أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 57 لينتهي اللقاء بنتيجة 4-0، بتلك النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط، احتل بها صدارة المجموعة السادسة، بينما توقف رصيد ستاندر لياج عند 3 نقاط في المركز الثاني. وفى نفس الجولة