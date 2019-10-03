رياضة

إشبيلية الإسباني يعبر أبويل القبرصي بالدوري الأوروبي

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م
تشيشاريتو
تشيشاريتو
حقق فريق إشبيلية الإسباني فوزه الثاني في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، بهدف نظيف على حساب أبويل نيقوسيا القبرصي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة الثانية لدور المجموعات، وسجل الهدف الوحيد المكسيكي هرنانديز (تشيشاريتو).. ورفع اشبيلية رصيده إلى ستة نقاط في صدارة المجموعة الثانية بالمسابقة، بعد الفوز الثاني على التوالي الذي حققه الفريق الأندلسي اليوم. وفي ذات المجموعة تمكن فريق أف 91 ديديلانجي بطل لوكسمبرج من الفوز على كارباج بطل إذربيجان، بأربعة أهداف مقابل هدف.
وفي لقاء آخر من المجموعة الخامسة تفوق سيلتيك الاسكتلندي على كلوج الروماني بهدفين نظيفين، بينما حقق لاتسيو الإيطالي الفوز على رين الفرنسي بهدفين مُقابل هدف. في المجموعة الثالثة تفوق نادي خيتافي الاسباني على كراسنودار الروسي بهدفين مُقابل هدف، بينما انتهت مباراة طرابزون سبور التركي وبازل السويسري بالتعادل
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ميسي: من الصعب إيجاد وقت للتفكير فيما تفعله

?تحدث الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، عن ذكريات حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم لأول مرة في عام 2009، جاء في تصريحات نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء السبت، قائلًا: "لقد مر وقت طويل وحدثت العديد من الأشياء منذ فوزي بجائزة الأفضل في العالم لأول مرة.. نضجت كثيرًا على المستوى الرياضي وعلى الشخصي، تزوجت وأنجبت ثلاثة أطفال، ولكن لسوء الحظ كل ذلك حدث بسرعة كبيرة، لم أكن أتخيلها".
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‏أرسنال يكتسح ستاندر لياج برباعية في الدوري الأوروبي

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‏أرسنال يكتسح ستاندر لياج برباعية في الدوري الأوروبي

‏دك أرسنال الإنجليزي، شباك ضيفه ستاندر لياج البلجيكي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، بملعب «الإمارات» ضمن ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ببطولة الدوري الأوروبي 2019-2020. جاء الهدف الأول للمدفعجية، في الدقيقة 14 عن طريق جابرييل مارتينيلي، قبل أن يتمكن نفس اللاعب من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 16، وانتهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة لصالح الفريق اللندني، بعدما تمكن جوزيف ويلوك من تعزيز التقدم في الدقيقة 22.
لاتسيو الايطالي

لاتسيو يحقق فوز الأول في الدوري الأوروبي

حقق فريق لاتسيو الإيطالي فوزًا ثمينًا على نظيره رين، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على الملعب الأولمبيكو، ضمن مواجهات الجولة الثانية، من المجموعة الخامسة، لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، سجل جيريمي موريل هدف التقدم للضيوف، وأدرك سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف شيرو ايموبيلي هدف الفوز للفريق الإيطالي، الذي رفع رصيده إلى ثلاثة نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن كلوج الثالث، في المقابل تجمد رصيد رين عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.
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مانشستر يونايتد يقع في فخ التعادل مع ألكمار الهولندي

سقط فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ألكمار الهولندي، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية عشرة بالدوري الأوروبي، ولم يتمكن لاعبو مانشيستر من السيطرة على الكرة معظم الوقت، وكانت فرصهم قليلة مقارنة بألكمار، وظهر الفريق الإنجليزي متأثرًا من أرضية الملعب الصناعية. وألغى الحكم هدفا لألكمار في الدقيقة 11، بسبب التسلل على بوادو، ولم يستجب الحكم لمطالب الجمهور باحتساب ركلة جزاء للفريق الهولندي في الدقيقة 47، بحجة وجود لمسة يد على دالوت داخل منطقة الجزاء.
بشكتاش

بمشاركة النني.. خسارة بيشكتاش في الدوري الأوروبي

شارك الدولي المصري محمد النني، في خسارة فريق بيشكتاش التركي، أمام نظيره وولفرهامبتون الإنجليزي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب "فودافون أرينا"، ضمن مواجهات المجموعة الحادية عشرة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، سجل هدف اللقاء ويلفرد بولي، ليرفع الفريق الإنجليزي رصيده إلى 3 نقاط، في المركز الرابع بعدما حقق الفوز الأول، في المقابل تجمد جاء الفريق التركي الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، في المركز الأخير بدون نقاط.
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