إشبيلية الإسباني يعبر أبويل القبرصي بالدوري الأوروبي

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م

تشيشاريتو

حقق فريق إشبيلية الإسباني فوزه الثاني في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، بهدف نظيف على حساب أبويل نيقوسيا القبرصي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة الثانية لدور المجموعات، وسجل الهدف الوحيد المكسيكي هرنانديز (تشيشاريتو).. ورفع اشبيلية رصيده إلى ستة نقاط في صدارة المجموعة الثانية بالمسابقة، بعد الفوز الثاني على التوالي الذي حققه الفريق الأندلسي اليوم. وفي ذات المجموعة تمكن فريق أف 91 ديديلانجي بطل لوكسمبرج من الفوز على كارباج بطل إذربيجان، بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفي لقاء آخر من المجموعة الخامسة تفوق سيلتيك الاسكتلندي على كلوج الروماني بهدفين نظيفين، بينما حقق لاتسيو الإيطالي الفوز على رين الفرنسي بهدفين مُقابل هدف. في المجموعة الثالثة تفوق نادي خيتافي الاسباني على كراسنودار الروسي بهدفين مُقابل هدف، بينما انتهت مباراة طرابزون سبور التركي وبازل السويسري بالتعادل

وفي لقاء آخر من المجموعة الخامسة تفوق سيلتيك الاسكتلندي على كلوج الروماني بهدفين نظيفين، بينما حقق لاتسيو الإيطالي الفوز على رين الفرنسي بهدفين مُقابل هدف.



في المجموعة الثالثة تفوق نادي خيتافي الاسباني على كراسنودار الروسي بهدفين مُقابل هدف، بينما انتهت مباراة طرابزون سبور التركي وبازل السويسري بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق، بعد أن انتهى الشوط الاول بالتعادل أيضا بهدف لكل فريق.



أما المجموعة الرابعة فتخطى أيندهوفن الهولندي نادي وزنبورج النرويجي بأربعة أهداف مُقابل هدف، بينما عاد سبورتنج لشبونة البرتغالي من بعيد أمام لاسك لينز النمساوي ليفوز بهدفين مُقابل هدف.