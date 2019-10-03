مصدر أمني: بيان «حقوق الإنسان» اعتمد على مصادر غير موثوقة

٠٣ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م

الشرطة - أرشيفية

علق مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، على بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدا مساء اليوم الخميس، أن ما جاء به اعتمد على مصادر غير موثوق بها، تسعى لإحداث نوع من البلبلة والتوتر في الشارع المصرى، وشدد المصدر، على أن جميع حالات الضبط التي تمت خلال الأيام الماضية، جاءت وفقًا للقانون التي من بينها حالات التلبس التي تتيح لمأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة كالهواتف المحمولة أو خلافه، وفقًا لصحيح القانون، وتهيب وزارة الداخلية بضرورة الحصول على المعلومات من الجهات المعنية.

وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان اليوم، إنه يقدر الوضع الخطير الذي تتعرض له البلاد جراء حرب الإرهاب التي فرضت على مصر، مستعرضا عددا من الملاحظات التي شهدتها الأحداث الأخيرة، ومنتقدا تعرض مواطنين "لإجراءات أمنية تعسفية". وأكد المجلس، أن الأعضاء تطرقوا خلال الاجتماع للأحداث الأخيرة وتعرض مواطنين