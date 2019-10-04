3 أسباب دفعت إلى خفض أسعار البنزين 25 قرشا

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ ص

بنزين

أعلنت وزارة البترول الأربعاء، خفض أسعار البنزين، مشيرة إلى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، أقرت خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 5ر6 جنيه لبنزين 80، و75ر7 جنيه لبنزين 92، و75ر8 جنيه لبنزين 95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.

وأوضحت اللجنة، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الخميس، أن 3 أسباب رئيسية دفعت إلى اتخاذ القرار بخفض أسعار البنزين، وهي: - انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019، ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل. - انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه