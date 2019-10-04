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3 أسباب دفعت إلى خفض أسعار البنزين 25 قرشا

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ ص
بنزين
بنزين
أعلنت وزارة البترول الأربعاء، خفض أسعار البنزين، مشيرة إلى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، أقرت خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 5ر6 جنيه لبنزين 80، و75ر7 جنيه لبنزين 92، و75ر8 جنيه لبنزين 95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
وأوضحت اللجنة، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الخميس، أن 3 أسباب رئيسية دفعت إلى اتخاذ القرار بخفض أسعار البنزين، وهي: - انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019، ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل. - انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه
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طارق-الملا-وزير-البترول-02

بعد تراجع البنزين.. لماذا لم تخفض الحكومة أسعار السولار؟

أصدرت وزارة البترول التسعيرة الجديدة للمواد البترولية، التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، وشهد القرار خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 5ر6 جنيه لبنزين 80، و75ر7 جنيه لبنزين 92، و75ر8 جنيه لبنزين 95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا، إلا أن القرار لم يتعرض إلى سعر السولار.
بنزين

انخفضت 25 قرشا.. الحكومة تعلن أسعار البنزين الجديدة

أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 5ر6 جنيه لبنزين 80، و75ر7 جنيه لبنزين 92، و75ر8 جنيه لبنزين 95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
نجيب-ساويرس .(2)

ساويرس: خفض سعر الفائدة يساعد على دفع الاستثمار بقوة

قال رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس إن الاقتصاد المصرى يتمتع بحالة جيدة وأن انخفاض أسعار الفائدة يساعد على تقديم دفعة قوية للاستثمار، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية فى مصر أصبحت الآن أفضل بكثير مما كانت عليه قبل بضع سنوات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية وقعت الكثير من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من التكتلات الإقليمية، والتي تجعل مصر سوقا ضخمة يتجاوز المليار نسمة مما يشجع الشركات الصينية على تعزيز الاستثمارات بمصر، جاء ذلك في حواه مع وكالة الأنباء الصينية شيخوا.
طارق-عامر (2)

طارق عامر: نتحمل مسؤولية برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل مصر في مصاف الوجهات الاستثمارية عالميا، حيث توصف بـ«درة المستثمر» وذلك على المستوى العالمي، وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده البنك المركزي اليوم الخميس، أن البنك المركزي أعلن تحمله مسؤولية برنامج الإصلاح الاقتصادي بإيجابياته وسلبياته، مشيرا إلى أن البرنامج الإصلاحي أنقذ البلد من السقوط اقتصاديا، مؤكدًا أنه لا يوجد حرب بدون خسائر، وزيادة الأسعار كانت هي الخسائر التي شهدها الإصلاح الاقتصادي، إلا أن المهم هو الانتصار، حيث أصبحت مصر في مكانة اقتصادية عالمية أفضل.
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بنزين

انخفضت 25 قرشا.. الحكومة تعلن أسعار البنزين الجديدة

أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 5ر6 جنيه لبنزين 80، و75ر7 جنيه لبنزين 92، و75ر8 جنيه لبنزين 95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
السيسى

السيسي يأمر باستمرار التوسع في البحث عن البترول والغاز

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في التوسع في خطط البحث والاستكشاف، بالإضافة إلى التركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية، بما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار.. والأخضر يفقد 9 قروش

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لينخفض سعر الدولار بحوالي 9 قروش. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 3 قروش ليسجل أقل سعر نحو 16.53 جنيه للبيع، و16.43 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، والبنك العربي الإفريقي بواقع 5 قروش ليسجل نحو 16.54 جنيه للبيع، و16.44 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 6 قروش ليسجل نحو 16.54 جنيه للبيع، و16.44 جنيه للشراء.
السيسي (4)

السيسي يوافق على تمويل بـ300 مليون دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 21 لسنة 2019، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بشأن موافقة الصين على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية، وتنفيذ المرحلة الثالثة والموقعة في القاهرة بتاريخ 27 أكتوبر 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، اليوم الخميس.
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